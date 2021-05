'Me humillaron': joven a quien profesor sacó de clase por apoyar paro

El martes 4 de mayo, María Camila Guerrero, estudiante de Derecho en la Universidad del Rosario, fue víctima de un acto de censura por parte del docente Edgar Augusto Ramírez, quien la expulsó de una clase virtual porque tenía una foto de perfil relacionada con el paro nacional.



La imagen que puso Guerrero decía lo siguiente: “Qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo”.



Al ver la foto, Ramírez mencionó: “María Camila, retire ese mensaje porque yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas (...) No quiero meterle sesgos de ninguna clase (...) Si lo que quiere es mostrarme eso, me hace el favor y lo retira inmediatamente. Estamos en clase y esto es serio. Mientras yo esté dictando clase no quiero sesgos de nada (...) No me gusta esa foto de perfil”.

Guerrero trató de explicarle a Ramírez que la imagen era una forma válida de manifestación, pero el docente no cedió, por lo que terminó sacándola de la clase.

La foto de la discordia

“Yo tuve que ingresar un poco tarde a la clase con el profesor Édgar (...) Tenía en mi foto de perfil una imagen alusiva a todo lo que está pasando en el país y, cuando ingresé, él claramente se disgustó y me dijo que la retirara (...) A mí se me cayó el internet y volví a entrar a la clase a los 5 minutos. Ahí me dice nuevamente: '¿Usted no me entendió?, que me quite la foto' (...) Llegó un punto en el que yo sabía que él no iba a cambiar su postura y yo tampoco estaba en la disposición de quitar mi foto de perfil y terminó expulsándome de la clase”, le contó Guerrero a EL TIEMPO.



Luego del incidente, la estudiante esperó media hora a que la clase se cargara en una plataforma para extraer el fragmento de lo sucedido y compartirlo con su círculo más cercano.



“En el instante que sucedieron las cosas sentí una sensación de humillación, de indignación y mucha tristeza. Lo primero que hice fue enviar el video a mi familia y a mis amigos más cercanos para que me ayudaran a entender y a procesar lo que acababa de pasar. Luego decidí publicarlo en mis redes sociales con el ánimo de crear un diálogo en torno a la situación”, comentó.



El video empezó a ser compartido en redes sociales y se viralizó, llegando hasta organismos internos de la Universidad del Rosario.



“El video empieza a circular entre mis compañeros (...) Dentro la clase había compañeros que son representantes estudiantiles y que le dijeron al representante general. Yo estaba publicando los videos cuando me llamó la secretaría académica de la Universidad, el decano también se comunicó conmigo. Yo le expresé lo que estaba pasando y mi inconformidad. Las decisiones y las acciones de la Universidad han ido en pro de la solidaridad y de la ayuda hacia mí. También desplegaron una ayuda institucional frente al proceso disciplinario en contra del docente, así ya no esté en la institución porque quieren dejar un precedente. Algunos docentes, estudiantes y egresados han sido muy solidarios e, incluso, me han escrito”, puntualizó.

Tras lo ocurrido, según dijo, no volvió a tener contacto con Ramírez. Algunas de sus compañeras de carrera le escribieron para comentarle sobre otras situaciones de censura relacionadas con el mismo docente.



“Él había hecho comentarios previos con los cuales yo no me identificaba y que discrepaba rotundamente, pero nadie llegó a contradecir lo que decía. Antes ya se había sentido esa incomodidad y esa inconformidad con respecto a como hablaba sobre ciertas personas. Luego de que el video se viralizó, algunas compañeras me escribieron para comentarme sobre otros incidentes similares que tuvieron con él”, sostuvo.

Vocación social

Guerrero nació en Popayán, la capital del Cauca, y allí vivió hasta los 16 años. Según le contó a este diario, siempre ha tenido una vocación por el trabajo social y comunitario.



“Fundé un proyecto que se llama 100% activos, el cual busca fomentar espacios de participación y liderazgo en niños, niñas y adolescentes. Gracias a esto, en 2017 fui nominada al Children's Peace Prize. También hice parte del Consejo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del ICBF”, afirmó.

En la actualidad, hace parte del grupo regional asesor del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes de la OEA y promueve diálogos intergeneracionales e interculturales entre los jóvenes.



"Me autodenomino como activista porque es lo siempre he hecho desde muy pequeña. Me gusta moverme en estos espacios de representatividad para generar diálogos", cerró.

JACOBO OLIVARES BONNET

Tendencias EL TIEMPO

