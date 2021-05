'Más allá de la reforma hay otros motivos muy válidos para marchar'

Desde las movilizaciones del pasado 28 de abril, las protestas en todo el país no han parado, incluso después de que el presidente Iván Duque retiró el proyecto de reforma tributaria que en un principio desató el malestar de la ciudadanía.



De hecho, para este miércoles 5 de mayo el Comité Nacional del Paro, integrado por las principales centrales obreras del país, Fecode y movimientos estudiantiles, convocó nuevas movilizaciones masivas.



En diálogo con EL TIEMPO, Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro, explicó las razones por las que se convoca a nuevas movilizaciones.



Muchos se preguntan por qué el paro continúa, si ya se retiró el proyecto de reforma tributaria...



Porque lamentablemente esta decisión del Gobierno se toma muy tarde, cuando ya llevábamos 17 días peleando contra esta reforma tributaria, tras varios días de paro nacional desde el 28 de abril y además se da en un contexto de altísima represión y militarización de las ciudades, que fue la respuesta que se tomó desde el Gobierno frente a la movilización social, que en su mayoría fue pacífica.



Pero también porque se está tramitando en este momento una reforma a la salud, que es igual de crítica que la reforma tributaria, y que consideramos una amenaza frontal contra el derecho a la salud de los colombianos.



Creemos que estas medidas son alarmantes. Por eso es que la gente, los jóvenes, los estudiantes, siguen en la calle, porque es indignante, porque más allá de la reforma tributaria hay otros motivos muy válidos para marchar.

Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional. Foto: EL TIEMPO

¿Y hasta cuándo tienen previsto continuar con las movilizaciones?



La verdad no podemos definir la fecha en la que se levante el paro. Más que de nosotros, depende del Gobierno, de su disposición a retirar también este proyecto de ley, de garantizar el derecho constitucional a la protesta.



El Gobierno debe abrirse a discutir el pliego de emergencia que el Comité Nacional del Paro radicó en 2020. Estamos hablando de cosas tan sencillas y necesarias de garantizar como la matrícula cero entre otros puntos, que el Gobierno ha desconocido. Nunca han querido sentarse a negociar con el comité.



El Gobierno insiste en que la reforma es necesaria y anunció diálogo con partidos para sacar un nuevo proyecto adelante. ¿Qué opinión le merece esto?



Esto es indignante. El haber retirado el proyecto fue un logro de la movilización y no una concesión del presidente Iván Duque. Sin embargo, uno ya desconfía de las intenciones de este Gobierno. Ahora se cita a los partidos tradicionales a una discusión tan importante, lo que solo muestra que a pesar de las protestas contra esta reforma, se quiere seguir adelante con lo mismo.



Eso no es franco con el país, es típico de un Gobierno desleal, que incumple lo que dice. Esto ya no sorprende. Bajo este panorama, ¿Cómo no salir a las calles?



Todos parecen estar de acuerdo en que se necesitan nuevos recursos. ¿No es necesario entonces hacer esta reforma?



Se han difundido muchas ideas que no son ciertas para justificar la idea de que la reforma es necesaria sí o sí. No es cierto que se haya aumentado excesivamente el gasto público para atender la pandemia. Entre 2019 y 2020 se aumentó solo el 3,7 por ciento, cuando en todo el mundo se destinaban recursos adicionales mucho más elevados.



Obviamente se amplió el déficit porque los ingresos del Estado cayeron, pero hay que preguntarse si es realmente una reforma tributaria el único mecanismo para tapar ese hueco.



¿Y entonces cuál es su propuesta?



Por qué no contemplar otras políticas fiscales y monetarias, como aplazar gastos que no sean urgentes en el Presupuesto General de la Nación, no gastar 14 billones de pesos en los aviones para una guerra que nadie sabe quién está peleando, o considerar un crédito del Banco de la República, medida en la que han incurrido muchos países del mundo.



En este momento muchos países están acudiendo a medidas no convencionales para poder financiar los gastos para salir de la pandemia y la reactivación económica, pero esas medidas parece que nunca se contemplarán en Colombia, sino que siempre el plan A será descargar la crisis económica sobre las clases medias y bajas.



¿Qué les preocupa de la reforma a la salud?



Varios puntos. Primero que todo, es una reforma que no resuelve el problema central de la financiación directa de los centros de salud, no garantiza la prestación de la salud como un derecho fundamental.



Insiste en concentrar el sector en dos EPS. Además tiene una reforma educativa que permite que las EPS dicten cursos en salud, violando la autonomía universitaria.

Se anunció presencia de militares en las movilizaciones…



Esta es una afrenta y un ataque directo al ejercicio de la protesta pacífica. El tratamiento militar que le ha dado el Gobierno es algo inaceptable, un retroceso histórico en las garantías democráticas.



Hemos visto hechos de violencia inaceptables y la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos deben rechazar esto. Lo que hemos encontrado es a un Gobierno muy autoritario. Las declaraciones del Ministro de Defensa son cada vez más frías con respecto a la situación tan violenta que hoy estamos presenciando en las calles, que en su mayoría es responsabilidad de la fuerza policial.



Temblores ONG reportó 1.181 casos de abuso policial en las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo habla de 19 muertos y más de 800 heridos.



Hemos visto las calles llenas en medio de un tercer pico por la pandemia con cifras alarmantes. ¿Cómo evalúan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y cómo se va a cuidar la salud de los que marchen?



El covid-19 claramente es una preocupación muy importante. Hemos hecho esfuerzos para que se cumplan los protocolos de bioseguridad, hemos llevado tapabocas a la gente, gel antibacterial, entre otros elementos. Pero la verdad es que con lo que está pasando en Colombia, sin dejar de preocuparnos por la pandemia, salir a las calles sigue siendo una necesidad.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

