Jardín dice que no obliga a padres a pagar por retirar a sus hijos

Un grupo de padres de familia aseveró que el jardín infantil Rafael Pombo, de Bogotá, estaba cobrando una multa de 2’850.000 (tres meses de pensión) a quienes quisieran retirar a sus hijos de la institución.



Según los acudientes, muchos contemplaron esa posibilidad por la emergencia sanitaria que vive el país por el nuevo coronavirus.



Al observar la multa que debían cancelar (consignada en el manual de convivencia), solicitaron ayudas al jardín. No obstante, dijeron que la respuesta que recibieron fue negativa.



Marta Lucia Martínez, directiva del Rafael Pombo, habló con EL TIEMPO al respecto y aseveró que no se les obliga a los padres a pagar la cláusula por retiro de la institución.

“El Rafael Pombo ha estado siempre presto ayudar a la comunidad y dar cumplimiento a las directivas presidenciales, por esto, para beneficio de la comunidad, optó por las siguientes medidas de ayuda: retiro sin ninguna penalidad, no pago por los servicios no prestados de transporte y alimentación, descuentos según el grado para el presente año en el pago de las pensiones y descuentos para el año venidero para los que continúen en el jardín. Para los casos más extremos, se han concedido becas para no interrumpir la educación de los niños”, señaló.



Agregó que “esta es una época muy complicada y tenemos que ponernos en los zapatos de los otros, muchos padres lo han perdido todo y estamos abiertos a ayudarles. Para los jardines también ha sido una época difícil, pues tenemos que seguir con nuestros compromisos laborales”.



Dijo también que el jardín, con 46 años de historia, ha mantenido su planta de trabajadores completa y que algunos empleados, conscientes de la difícil situación por la pandemia, son quienes han pedido, voluntariamente, licencias no remuneradas o reajustes salariales.

“Han sido comprensivos y han colaborado. Y es que en una situación como esta todos tenemos que poner de nuestra parte, llámese empleado, empresario”, sostuvo.



Finalmente, hizo un llamado para no olvidarse de lo más importante: los niños.



“La idea es hacer un esfuerzo entre todos: alumnos, padres, profesores, para hacer de esta nueva experiencia que nos tocó vivir algo único. Los niños merecen educación, merecen vivir eso, y aquí estamos para dar lo mejor de nosotros”, cerró.



