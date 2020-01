“Entiendo lo que significa recuperarse y tener una nueva vida"

“La razón por la que decidí no hablar de la guerra con los niños, es porque no necesito enseñarles sobre violencia, ellos ya la conocen, lo que no saben ellos y Colombia, es cómo salir de ahí”, expresó Ishmael Beah, embajador de Buena Voluntad de la Unicef y sobreviviente del conflicto en Sierra Leona, quien fue invitado a un conversatorio en el país para hablar sobre temas de niñez y prevención del reclutamiento los conflictos armados.

Cuando Ishmael Beah tenía 11 años el comienzo de la guerra civil en Sierra Leona le arrebató a sus padres y a sus dos hermanos. A los 13 años fue reclutado por los grupos armados del país y dos años después fue rescatado con ayuda de Unicef. Hoy en día es activista y se dedica a ayudar a niños víctimas de diferentes guerras a lo largo del mundo.

Debido a su rol como activista y a su experiencia personal, Beah fue invitado por el Icbf y la Unicef a un conversatorio sobre las acciones que pueden servir para evitar el reclutamiento de niños y jóvenes en Colombia.

Ishmael Beah durante su primera charla para evitar el reclutamiento de niños y jóvenes en Colombia. Foto: Cortesía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Beah tuvo la oportunidad de hablar con niños y jóvenes colombianos excombatientes sobre sus experiencias en el conflicto, y una de las principales conclusiones a las que llegó es que para prevenir el reclutamiento de niños y ayudarlos a reinsertarse en la sociedad civil,

“Reintegrar a los niños suena fácil pero no lo es, hay que escucharlos para poder darles más apoyo, ellos quieren que Colombia acabe con la estigmatización que les tienen, que acaben con ese concepto de que ellos no se pueden reincorporar”, explicó Ishmael.



El activista también añadió, que es necesario que la sociedad civil les brinde espacios donde las instituciones sean garantes y protectoras de los niños y donde se enseñe que ellos no son personas violentas y que también hacen parte de la comunidad.



Ejemplificando desde su experiencia personal, Beah contó que cuando salió de la guerra “nadie creía que pudiera llegar a ser alguien, mi inteligencia era subestimada”, por lo que volver a ser parte de la sociedad le fue más complicado, de ahí su énfasis en que es necesario superar retos como el estigma que se le tiene a los niños.

Además del diálogo, la escucha y brindar espacios que permitan la desestigmatización, Ishmael también fue enfático en que en el momento de ayudar a los niños y jóvenes a reinsertarse en la sociedad las artes y la cultura, pueden ser una forma de apoyo para ellos.



“Creo que las artes tienen una forma de aliviar el duelo, no solo a la hora de recibir apoyo, sino porque les permite mostrar el talento que tienen frente a la sociedad”, dijo el activista.



Al respecto, Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) destacó la importancia de estos conversatorios con expertos internacionales “pues son experiencias enriquecedoras que contribuyen a crear políticas y acciones que impidan que vuelva a existir abandono de los niños y que sean reclutados”.



Cabe destacar que estos conversatorios nacen para fortalecer la política de prevención del reclutamiento de niños y jóvenes de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna).



