Investigan posible alteración de notas en la Universidad del Cauca

Entre 1 y 2 millones de pesos se estarían pagando en la Universidad del Cauca para alterar las calificaciones en la facultad de Derecho.



La alerta fue presentada por José Luis Diago, rector de la institución, luego de que un profesor presentara la semana pasada una denuncia relacionada con esa conducta.

"La denuncia del docente (Milton Javier López, profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas) se suma a una que recibimos hace dos meses y medio. En su momento, hicimos la investigación y encontramos que de seis estudiantes cuatro salieron positivos de fraude", explica Diago.



El rector explica que luego de conocer la acusación del profesor se inició otra investigación y se realizará, en los próximos días, "una auditoria informática para contrastar la veracidad de aproximadamente 10.000 títulos, que se han entregado en los últimos cinco años".



El docente López, en su denuncia, asegura que no "entiende como personas que han perdido exámenes preparatorios lograron graduarse sin problema alguno".



"Para una ceremonia de grado me di cuenta que una estudiante se le otorgó el título como abogada, cuando yo sabía de la imposibilidad de esto, debido a que perdió el preparatorio de Bienes en mayo del año 2016. Posteriormente, en el mes de septiembre del mismo año, lo volvió a perder. Y en octubre también sucedió lo mismo", se lee en el relato del profesor.



El docente, en su reporte, denuncia a 64 estudiantes que "presentan inconsistencias" en su proceso académico.



El rector de la universidad, consciente de la situación, lamenta lo que está sucediendo y espera que se recupere la reputación de la institución académica.



"Cuando el estudiante presenta el preparatorio se genera un acta de aprobado o no aprobado y se pasa al SIMCA (sistema de la universidad para registrar los expedientes académicos). Sin embargo, hemos evidenciado que los alumnos pagan a una persona dentro de la universidad para hacer cambios en las notas. Estamos haciendo las investigaciones pertinentes para determinar si coinciden las actas físicas y virtuales", agrega Diago.



La rector advierte que el sistema informático no es vulnerable y está exento de intromisiones ajenas. "El vulnerable es quien lo opera", señala con preocupación el académico.



"Si encontramos problemas con una persona que ya se graduó, puede perder su licencia de trabajo. Y si se trata de un estudiante activo, puede ser expulsado o ser desvinculado por uno o dos semestres".



