Investigación, ¿otra razón para invertir en universidades públicas?

Según el último ranquin U-Sapiens Research de mejores universidades del país, los tres primeros puestos son ocupados por instituciones públicas.



Se trata de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle.



De hecho, en las 10 primeras posiciones hay 7 universidades públicas y 3 universidades privadas.

1. Universidad Nacional de Colombia – Bogotá

2. Universidad de Antioquia - Medellín

3. Universidad del Valle - Cali

4. Universidad de los Andes -Bogotá

5. Universidad Javeriana - Bogotá

6. Universidad Nacional de Colombia – Medellín

7. Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga

8. Universidad de Cartagena - Caragena

9. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Tunja

10. Universidad del Norte – Barranquilla



(Aquí puede consultar el listado completo).



Las variables que analiza esta metodología son la cantidad de revistas indexadas que tiene le institución, el número de posgrados y la cantidad de grupos de investigación categorizados en Colciencias.



Hay que resaltar que la investigación es uno de los elementos que juegan un papel importante a la hora de clasificar a las a las instituciones de educación superior del país.

¿Por qué es importante la investigación?

A propósito de la coyuntura de las marchas estudiantiles en todo el país para reclamar más recursos para las universidades, hay que mencionar los beneficios que trae para la sociedad la investigación, aspecto en el que muchas instituciones públicas del país son líderes y lo que daría más razones para aumentar la inversión de la educación.



Juan Norberto Calvo, director del Grupo de Investigación en Materiales Dentales (Grimad), explicó que la investigación de las universidades es importante en la medida en que ayudan a responder a las necesidades del país, mediante la solución de problemas.



“Si nos compramos con otros países tenemos unos recursos mínimos para la investigación y eso es lo que no nos permite hacer proyectos de mayor envergadura y que respondan a necesidades más sentidas en la sociedad”, dijo Calvo.



En ese orden de ideas, aumentar el rubro para la investigación del país es una necesidad que contribuirían al desarrollo del país.



Por su parte, Leonor Botero, directora de investigación de la Universidad de La Sabana, explicó que en el caso de los doctorados suelen presentarse dificultades para financiarlos, ya que el trabajo exclusivo de este tipo de estudiante es investigar.



“Si no hay recursos para el sostenimiento de los estudiantes y proyectos de investigación es muy difícil tener este tipo de programas”, dijo Botero.



Además, la académica recalcó que la investigación contribuye al desarrollo de cualquier país y esto no solo sirve para solucionar problemas, sino también para encontrar nuevas oportunidades de desarrollo en una sociedad.



ELTIEMPO.COM