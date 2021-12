El programa Community Engagement Exchange (CCE) abrió una nueva convocatoria de intercambios en Estados Unidos a la que podrán aplicar, antes del 14 de enero, ciudadanos colombianos que busquen vivir una experiencia fuera del país.



La iniciativa aplica para jóvenes entre los 21 y 28 años, y busca ofrecer a los participantes la oportunidad de trabajar de forma presencial durante tres meses con una organización estadounidense.



Además, los beneficiarios estarán todo un año como parte de un programa especial de aprendizaje virtual y mentorías. De acuerdo con Irex, entidad organizadora de la convocatoria, esto se hace con el fin de “preparar a la próxima generación de individuos en temas como: liderazgo, toma de decisiones, construcción de paz y diálogo, además del trabajo multidisciplinario, entre otros”.



Requisitos:

- Tener entre 21 y 28 años en el momento de la solicitud.



- Ser ciudadano de uno de los países elegibles (incluido Colombia).



- Tener un mínimo de dos años de experiencia profesional o voluntaria en el momento de la solicitud.



-Vivir y trabajar en su país de origen.



- Tener alto nivel de competencia en inglés hablado y escrito en el momento de la solicitud.



- Estar disponible para viajar a EE. UU. durante tres meses.



- Estar comprometido a regresar a su país de origen para completar un proyecto de participación comunitaria.



- No ser ciudadano o residente permanente de EE.UU. y no haber solicitado la residencia permanente en ese país en los últimos tres años.



¿Qué cubre la beca?

El programa cubre el costo de la mayoría de los gastos asociados con:



- Soporte de visa J-1



- Viaje de ida y vuelta desde la ciudad de origen de los participantes a EE. UU.



- Asignación mensual para cubrir gastos de vivienda, alimentación y otros gastos de manutención mientras se encuentre en EE. UU.



- Seguro de accidentes y enfermedades.



¿Cómo aplicar?

La solicitud para ser becario de CEE estará abierta hasta el viernes 14 de enero. Las personas interesadas podrán aplicar en el siguiente enlace: https://cee.irex.org/Account/Login.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

