Los hallazgos del Mintrabajo en la Institución Universitaria de Colombia

Luego del escándalo que se desató en la opinión pública tras conocerse una serie de videos donde se observa a Carlos Moreno de Caro, excongresista y fundador de la Institución Universitaria de Colombia, agredir verbalmente a una de las empleadas de la institución, el Ministerio de Trabajo realizó una visita de inspección para verificar las condiciones en las que actualmente se encuentra este plantel.



Lea además: (Se podrían suspender actividades en la IUC por denuncias contra Carlos Moreno de Caro)

Tras la inspección, el viceministro del Trabajo, Edwin Palma, anunció a través de redes sociales que "hay hallazgos importantes que serán parte de dos líneas de investigación", y que serán compulsadas copias del reporte al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía General de la Nación y la SuperVigilancia.

Durante tres días estuvimos en la Universitaria de Colombia de propiedad de la familia Moreno de Caro. Hay hallazgos importantes que serán parte de dos líneas de investigación y compulsamos copias a @Supersalud @SuperVigilancia @Mineducacion @FiscaliaCol por temas que son de su… pic.twitter.com/EqzOfPgTz4 — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 15, 2024

EL TIEMPO accedió al reporte de 22 páginas que deja constancia sobre la visita del Ministerio de Trabajo a las cuatro sedes de la Institución Universitaria de Colombia a través de diversos recorridos, de los cuales se realizó registro fotográfico y videográfico.



En este reporte se lee que la institución universitaria solicitó al Ministerio de Trabajo no ser sancionada, "pues se debe tener en cuenta que han colaborado desde el inicio de la misma diligencia practicada, no torpedearon la actuación y por el contrario se esforzaron para dar cabal cumplimiento a sus requerimientos".



Sobre los casos de acoso laboral y la razón principal por la que el Ministerio de Trabajo inició el proceso de inspección y vigilancia el pasado 9 de enero, el centro educativo afirmó que cuenta con mecanismos para identificar y prevenir estos casos. De hecho, señaló que "no hemos recibido denuncia y no hemos identificado casos de violencia ni en casos de mujeres ni en población LGBTI".



Las denuncias de acoso laboral por el exsenador Carlos Moreno de Caro se dieron a conocer en redes sociales y difundidas por medios de comunicación, en la que se ve a Moreno de Caro diciendo frases como: ¡Sal de tu trabajo, te estoy suspendiendo porque quise!", "¡no hable conmigo, a usted no le importa nada!".



"Esta persona se presenta de manera irrespetuosa y grosera todos los días ante mis compañeros de trabajo y mi persona donde hace comentarios calificativos denigrantes a la mujer dónde hemos sufrido maltrato físico, verbal y psicológico", sentenció Sofía Guzmán en una publicación de Instagram, trabajadora de la institución.



Lea además: ('Le pego para que hable': denuncian a exsenador Carlos Moreno de Caro por acoso | Video)

Facebook Twitter Linkedin

Inspección de Mintrabajo a la Institución Universitaria de Colombia. Foto: EL TIEMPO

En el informe de inspección y vigilancia la institución educativa reconoce que ha adelantado charlas con el director de Bienestar dirigida a la comunidad estudiantil y laboral para prevenir y identificar conductas de acoso sexual laboral. Sin embargo, reconoce que no han desarrollado campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra mujeres o personas LGTBI.



Asimismo, la universidad dice que actualmente no cuenta con un política institucional contra las violencia de género en el trabajo. De hecho, señala que no tienen protocolos de atención para los procesos disciplinarios por casos de acoso laboral o sexual.



"Ante la ausencia de protocolo no se ha encontrado forma de aplicación. Se han hecho procedimientos por parte de talento humano".



Sobre las denuncias Carlos Moreno de Caro, la entidad respondió al Ministerio de Trabajo respondió que "usó un procedimiento correctivo que el estatuto determina", que "consiste en reprochar la situación" y apartar al exsenador del plantel, como finalmente ocurrió el pasado 9 de enero.



Luego de la investigación, el reporte indica que la institución no promueve estrategias para que las mujeres accedan a cargos altamente masculinizados y vicervesa. No obstante, la universidad afirma que tiene a 14 mujeres en puestos de supervisión y de toma de decisiones.



Lea también: ('Lamentable': Mintrabajo da nuevos detalles de denuncia contra Carlos Moreno de Caro)

Facebook Twitter Linkedin

Varias personas han denunciado maltrato laboral por parte del exsenador Moreno de Caro. Foto: Captura de video y Google Maps

El Ministerio de Trabajo también indagó otros frentes, como por ejemplo los procesos de contratación y el pago al personal dentro de la institución universitaria.



En ese sentido, el reporte indica que la Institución Universitaria de Colombia no cuenta con documentos de soporte de las asignaciones salariales de las personas que allí trabajan. "La entidad manifiesta que lo contribuirá. Se solicita allegar al Ministerio", se lee en el documento conocido por este diario.



Por otro lado, la Institución Universitaria de Colombia señala que al momento de contratar realiza indagaciones sobre orientación sexual o identidad de género. "El área de talento humano lo pregunta por si sufre de alguna lesión o prescripción médica. Hasta el momento no se ha indicado ninguna", dice el documento.



Asimismo, la investigación indica que la institución no tiene puestos de trabajo apropiados para los trabajadores, incluidas las mujeres en estado de embarazo. "Los puestos no son ergonómicos y hay baja iluminación", indica la investigación.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY