Innovar en educación rural, con lo mínimo

En el baño de la casa de sus padres, en la vereda El Romasal Bajo (a 6 km del casco urbano de la población de Ramiriquí (Boyacá), se encerraron su hijo Kenneth, su hermano Yilberth y ella, la profesora Yahen Sandoval, a grabar la primera entrega de 'El maestro llega a casa', el programa educativo que debutó el 7 de abril a través de 89.6 FM.



(Le puede interesar: Las mejores 23 universidades de Colombia, según Times Higher Education)

Este es dial comunitario del municipio de Güicán de la Sierra, en la base del imponente Nevado del Cocuy en donde Sandoval es la maestra de 460 alumnos en las asignaturas de matemáticas e investigación de la Escuela Normal Nuestra Señora del Rosario.



“Yo no sabía cómo se hacía radio; pensé que era simplemente hablar y listo, pero me estrellé porque tuve que sentarme a leer la historia de Radio Sutatenza y ahí aprendí que hay que empezar por hacer un guión radial. Luego, nos encerrábamos los tres en el baño a grabar el programa, lo editábamos y convertíamos en MP3 porque debíamos enviarlo por WhatsApp a don Miguel Ibáñez, el locutor de la emisora comunitaria de Güicán”, cuenta la profe Yahen, quien cambió sus tacones, su bata blanca, tablero y blower por un par de botas pantaneras, un overol, un sombrero y un tablero montado en un trípode de palo.



(Lea también: Inmunidad de rebaño contra coronavirus sería 'inalcanzable': estudio)



“Al final, cruzábamos los dedos para que don Miguel pudiera descargarlo y transmitirlo”, agrega la maestra que pasa el confinamiento en la casa de sus padres, donde tiene a manera de préstamo una porción del cultivo familiar. Allí realiza, graba y envía sus clases bajo la metodología ideada por ella, de convertir la granja casera en el aula de clase.



Esta iniciativa comenzó en la improvisada cabina radial y hoy, sin saberlo, es una prometedora estrategia crossmedia que, además, tiene una cartilla impresa (a cambio de las guías implementadas por los colegios públicos), un blog, un grupo en Facebook y un canal de YouTube, complementos del programa de radio que llegó para quedarse, debido a las difíciles condiciones tecnológicas, económicas y sociales de sus ‘radioestudiantes’ y de su coequipero en el máster de Radio Güicán.

El ingenio viene de los niños, quienes armaron su huerta casera sembrando las semillas en zapatos, canecas y hasta en tubos de PVC FACEBOOK

TWITTER

Odisea en la radio

Inicialmente, el programa 'El maestro llega a casa' estaba planeado para ser emitido de lunes a viernes en la mañana para los alumnos de la región montañosa de las nieves perpetuas del norte de Boyacá, como El Cocuy, Chiscas, Chita y el mismo Güicán, además de sus veredas El Calvario, San José, San Roque y otras tan inaccesibles que, para llegar a la escuela, los alumnos deben hacer un recorrido de unas dos horas. Al ser zona montañosa, la conectividad y la señal de internet son casi desconocidas.



“Hubo días en los que no se pudo transmitir a la hora fijada por la falta de conectividad en la vereda donde yo estoy, o allá en el pueblo. Enviamos el audio mínimo con un día de anticipación porque don Miguel debe salir a buscar por Güicán un internet con buena conexión, para bajar el audio. Tampoco hemos podido tener señal en vivo”, agrega.



La complejidad financiera y las dinámicas campesinas desafiaron aún más el tesón de la profesora, oriunda de Chita, municipio del pie del nevado. Por ejemplo, de 753 estudiantes de la Escuela Normal de Güicán, 550 son rurales y son miembros de familias de Sisbén uno y dos; sus padres tienen nivel educativo nulo y el 85 por ciento carece de acceso a internet; inclusive, la mayoría no tiene celular inteligente, pues solo hay uno por familia.



“Comenzamos con un programa radial en la mañana, pero los alumnos a esa hora están viendo las vacas, ordeñando, ayudando a las labores de la casa, pues si están en casa, confinados, también deben apoyar a la economía familiar. Lo pasamos al mediodía; fracasamos de nuevo. Luego, a las 3 de la tarde, y tampoco funcionó porque estaban metiendo las ovejas y los animales al corral, etc. Entonces llegamos hasta las 6, que era el horario en el cual las familias y los alumnos podían conectarse. Eso fue una odisea que vivimos casi un mes, para que los niños se adaptaran al programa radial”, cuenta Yahen, quien les avisaba a través del WhatsApp y de cuñas radiales.

El abogado Yilberth Sandoval, el hermano de Yahen, quien ahora es locutor, y ella con su hijo Kenneth Carrillo, en el baño, donde graban los podcasts. Foto: Kenneth Carrillo

Inclusión y sustentabilidad

Poco a poco, con el ingenio personal y las valiosas ideas de su pequeño Kenneth, estudiante de música y editor radial, y de su hermano Yilberth, locutor de la cabina y camarógrafo del set a cielo abierto, la profesora Yahen conquistó la sintonía de los 460 estudiantes normalistas que tiene a su cargo, además de otros maestros de la misma escuela, que se sumaron a su idea de la educación contextualizada, siguiendo las pautas de la cartilla 'El maestro llega a casa', que no es virtual y que reproduce el modelo original de la educación radial impartida por la desaparecida Radio Sutatenza.



De ahí que cada clase comience con una pieza musical (propuesta por Kenneth), un saludo motivacional y la página a la que los radioestudiantes deben remitirse en la cartilla elaborada en dos semanas por la maestra, impresa y distribuida por la rectoría de la Normal de Güicán, junto con un paquete de semillas de cilantro, lechuga y zanahoria. Su apuesta también es un aporte a la economía familiar.



(Lea también: Las mejores 23 universidades de Colombia, según Times Higher Education )



“Me basé en la metodología de aprender haciendo, de María Montessori y John Dewey, pero el ingenio viene de los niños, quienes armaron su huerta casera sembrando las semillas en zapatos, canecas, tubos de PVC, etc. A través de esta, ellos también aprenden a cuidar a sus plantas.



Por ejemplo, la profesora de ética les enseñó los cuidados básicos de estas y los enfocó al autocuidado personal; la de química enseña, con la leche y el suelo, química orgánica e inorgánica; el profesor de inglés les enseñó vocabulario y, la próxima semana que germinen las semillas, los niños deben enviar un video de no más de dos minutos exponiendo en inglés lo que dio la huerta”, agrega la profesora de matemáticas, que explica los fraccionarios preparando arepas, ya sea por YouTube o por radio.

Carlos Andrés Mora es uno de los alumnos destacados de grado séptimo que sigue, desde la vereda San Ignacio, su formación con la cartilla y el programa radial. Foto: Kenneth Carrillo

Debido al éxito de 'El maestro llega a casa' en la comunidad educativa y los padres del norte de Boyacá, la iniciativa llamó la atención de instituciones educativas de departamentos como Cundinamarca, Huila, Casanare e inclusive de universidades como Los Libertadores y la UPTC.



“Trabajamos ruralidad incluyente y sostenible, pues somos 23 docentes rurales apoyados por Aura Yaneth Ibáñez, coordinadora de los Centros de Proyección Social de la Universidad Los Libertadores, y Ruth Nayibe Cárdenas, directora del programa de Escuelas Normales, quienes son expertas en temas de inclusión, agricultura limpia y huertas caseras”, agrega Sandoval.



Cada viernes, por la noche, ella se conecta con los otros 22 maestros de diferentes asignaturas y lugares del país, para darle continuidad a la propuesta que ha tenido eco en la Secretaría de Educación de Boyacá.



“Para esta generación, la principal manera de conectarse ha sido el celular, y en el confinamiento este ha sido clave”, explica el jefe de esta cartera, Jaime Raúl Salamanca.



(Lea también: Cómo la 'sangre azul' de unos cangrejos es clave contra el covid-19)



“La manera de hacer la retroalimentación es a través del celular. Con el apoyo del Gobierno Nacional creamos el programa Celulares para Aprender, pues su uso, a menos costos que otras terminales tecnológicas, puede marcar la diferencia en tiempos de crisis. También hemos solicitado la cobertura de internet para muchas zonas que carecen de ella y de equipos para conectarse al mismo tiempo, lo que ha dificultado el proceso de estudio en casa”, agrega Salamanca, para quien este modelo educativo será el más apropiado, aun si aprueban la alternancia estudiantil, debido a las distancias y las falencias sanitarias y estructurales de las escuelas rurales del departamento, donde no hay agua potable y los salones de clases son reducidos.



Ahora, el proyecto de Yahen Sandoval se llama Semillas de Esperanza y estrenará en dos semanas las nuevas cartillas educativas e interactivas (incluirá lenguaje de señas y braille) para los próximos cuatro meses, que serán distribuida entre los ‘germinadores’ y ‘cosechadores’ (estudiantes que sembraron sus semillas y aprendieron en la marcha de su huerta casera).



Estos seguirán conectándose al dial comunitario de cada municipio integrado a esta evolucionada versión crossmedia de la educación rural incluyente y sustentable, empeñada en ganarse el apoyo del Ministerio de Educación para llegar a más escuelas, del Sena para darle continuidad a la formación complementaria en temas técnicos, de riegos artificiales y de comercialización de los cultivos de esperanza.



PILAR BOLÍVAR @lavidaentenis



Para EL TIEMPO