Colombia: un país donde a la infancia la persiguen la pobreza y la violencia

“Colombia no tiene futuro. La infancia, en quienes debería estar la construcción de un país sin violencia, sin corrupción, con estabilidad política, económica, social y emocional, está creciendo vulnerada en la mayoría de sus derechos; y si no están siendo vulnerados, no se les están garantizando de manera integral y con calidad”. Este es el preocupante diagnóstico que hace Ximena Norato, directora de la Alianza por la Niñez Colombiana (Pandi).



El vaticinio sobre el porvenir nacional se basa en un informe presentado por esta agencia, con motivo de los 34 años de la Convención sobre los derechos de la niñez, en el que se revelan datos sobre las deudas que tiene la sociedad colombiana, una en la que nacer es casi que una sentencia a una vida de carencias porque el 67 por ciento de sus niñas y niños crecen en la pobreza.

Esto quiere decir que más de 11 millones de niños, niñas y adolescentes en Colombia son pobres. De ellos, 8,3 millones viven en condición de pobreza monetaria y 3’171.671 en pobreza extrema, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que los hace vulnerables a violencia, mala alimentación y precarias condiciones de salud.

Con respecto a la violencia dentro de los hogares, Pandi anota que en 85 de cada 100 hogares se afirma que en casa alguien golpea y/o aplica castigos físicos, humillantes o degradantes en contra de las niñas y los niños; o que en 2022, 6.321 niños y niñas fueron examinados en casos de violencia intrafamiliar, donde el padre, la madre y el padrastro fueron en el 77 por ciento de estas situaciones los victimarios.

Los menores no solo están siendo víctimas de violencia dentro de sus casas. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, recogidas dentro del informe de Pandi, en 2022 cada semana 12 niños y niñas fueron víctimas de homicidio, para un total de 634 al año. Crímenes que en su mayoría fueron contra adolescentes: entre 15 y 17 años fueron los que más reportan casos, con 445 muertes violentas. Decesos a los que se sumó también la terrible cifra del homicidio de 41 niños y niñas entre los 0 y los 4 años.

Mientras tanto, otros tipos de violencia en contra de la infancia también siguen marcando en los indicadores y llegan de manos conocidas. Son ejemplo las 8.445 ocasiones en las que en 2022 niños y niñas llegaron a Medicina Legal por violencia interpersonal, casos en los que en el 63 por ciento de las veces fue un conocido el artífice de las agresiones; o que de 20.879 casos por presunto delito sexual en niñas, niños y adolescentes en 2023 (57 cada día), en el 50 por ciento de ellos el presunto agresor fue un familiar.

Según explica Norato, la pobreza en Colombia es un hilo transversal a la violencia hacia la niñez en todas sus expresiones. “De acuerdo con datos que hemos analizado de Medicina Legal, la mayoría de las personas que sufren violencia interpersonal, homicidios y violencia intrafamiliar tienen bajo nivel educativo. Este parece ser un factor de protección, al que no se suele tener acceso si uno es pobre”, señala la directora de Pandi.

De 20.879 casos por presunto delito sexual en niñas, niños y adolescentes en 2023 (57 cada día), en el 50 por ciento de ellos el presunto agresor fue un familiar. Foto: Johan López/Archivo EL TIEMPO

Salud y alimentación

Otro de los aspectos incluidos por Pandi en su informe es la calidad de la alimentación. “Según la Encuesta de Situación Nutricional (Ensin), 11 de cada 100 niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica (baja talla para la edad). Si la madre tiene bajo nivel educativo, la cifra se duplica (20,6 por cada 100)”, dice el documento.

Cifras que muestran de nuevo el hilo entre pobreza y muerte. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), 12.347 niños y niñas murieron en 2022 por desnutrición. Un tema que, junto a otras enfermedades prevenibles, ha levantado preocupación este año. A comienzos de este mes la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el incremento de los decesos de menores de cinco años por desnutrición (DNT), enfermedad diarreica aguda (EDA) e infección respiratoria aguda (IRA).

De acuerdo con los datos del INS, este año, a la semana epidemiológica 43 (28 de octubre) han fallecido en el país 247 niños por DNT, 100 por EDA y 333 por IRA. Son cifras que para el Ministerio Público generan alarma porque desde 2021 las muertes por DNT han crecido un 64 por ciento.

Hace dos años, en el mismo periodo, iban 150 decesos, mientras que en 2022 se alcanzaron 239 casos. Respecto a EDA, los casos pasaron de 87 en 2022 a 100 en 2023, y aunque las muertes por IRA presentaron una disminución en comparación con las 398 de 2022, en 2021 se presentaron solo 280 decesos por esta enfermedad.

“Estas muertes se consideran prevenibles, curables y, en derechos humanos, injustificables, porque no tienen por qué pasar. Cuando observamos las bases de datos del INS vemos que también coinciden con los estratos 1 y 2, es decir que murieron por ser pobres”, afirma Norato.

Un alto costo

Para Constanza Jerez, coordinadora nacional de NiñezYA, los costos que paga un país que no protege a sus niños y niñas son altísimos. “No es solo una cuestión de dignidad humana y de que tengamos una prevalencia de derechos sobre los niños, sino que también es una mala idea, con la que no gana nadie como sociedad. Lo que muestran los indicadores es que un menor de dos años que haya sufrido desnutrición crónica está comprobado que tiene 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de educación y cuando sea adulto va a tener 54 por ciento menos ingresos que una persona que no la padeció”, detalla.

Es una situación que no solo impacta al individuo en su vida, sino a todas las personas que dependerán de él y a la sociedad a la que pertenecen, limitando su capacidad de liderar proyectos o procesos. “No es un capital social para una nación que quiera desarrollarse. No es bueno, no paga, los costos son muy altos también en temas como educación. Está comprobado que los niños que desertan del colegio están más en riesgo de reclutamiento de grupos armados, por ejemplo”, explica Jerez.

Jerez y Norato están de acuerdo en que informes de este tipo se quedan cortos, debido a que son muchos los indicadores que deben dejarse fuera y a que también muestran la magnitud de una problemática que es enorme. “Nos tocó dejar de lado, por ejemplo, temas como el de la mutilación genital. Colombia es el único país de América que la practica en sus pueblos ancestrales y es un país donde 30 de cada 100 niñas que son sometidas a esto mueren”, explica la directora de Pandi.



La importancia de las niñas

El matrimonio infantil en Colombia suele tener un carácter transaccional: las familias entregan a sus hijas para que sean ‘mantenidas’ por un hombre. Foto: Istock

El informe de Pandi también hace énfasis sobre la importancia de mujeres y niñas como agentes de cambio frente al panorama de vulneración de los derechos de la infancia. Por eso preocupan cifras que muestran, por ejemplo, que en el país 112.636 niñas se convierten en madres cada año y de ellas, 4.895 tenían entre 10 y 14 años y por lo tanto fueron víctimas de abuso sexual.

“El 17 por ciento de los bebés que nacen tienen como madre a una niña que, por su nivel educativo, su madurez emocional, física, intelectual, no tiene las capacidades para educar a otro ser humano y ser garante de sus derechos. Ahora bien, ni hablar del padre que, ausente en la mayoría de los casos, sigue mostrando una Colombia machista y patriarcal, que tampoco permite crecer como nación”, menciona, Ximena Norato.

La protección de la mujer puede garantizar a su vez que esta replique estos modelos de cuidado y educación en sus hijos e hijas, quienes a su vez harán lo mismo con nuevas generaciones, de acuerdo con la directora de Pandi.



ALEJANDRA LÓPEZ P.

REDACCIÓN EDUCACIÓN