¿Cómo cuidar la privacidad de los niños en internet?

Según un estudio de Google realizado en Latinoamérica, más del 80 por ciento de las familias se han enfrentado a un escenario de educación completamente virtual y esto obligó a más del 81 por ciento de los padres a cambiar sus reglas en torno al uso de dispositivos en casa.



El estudio revela que, con esta nueva realidad, las mayores preocupaciones para los padres de familia son el ciberacoso, el acceso a contenido inapropiado y la privacidad de la información personal.

Margarita Abella, especialista en Educación en Seguridad en Línea del equipo de Seguridad y Confianza en Google, comparte tres consejos que pueden ser de bastante utilidad en estos tiempos de educación virtual y constante contacto con dispositivos digitales.



Identidades digitales

El informe de Google señala que uno de cada 10 padres aseguró que sus hijos fueron víctimas, al menos una vez, de 'hackers' que robaron información de sus cuentas.



Frente a esta problemática, lo mejor es enseñarles a cuidar su identidad digital.

Por eso es necesario desarrollar contraseñas fuertes que no sean fáciles de descifrar y no compartirlas con nadie, a excepción de sus padres. Del mismo modo, activar la herramienta de verificación de dos pasos, que además de evitar incidentes, también puede generar alertas de posibles intentos de ‘hackeo’.

También debe recordarles solo acudir a sitios web verificados que tengan un origen reconocido. Para identificar las condiciones de seguridad de una página web, se recomienda verificar la URL antes de acceder a cualquier enlace, no entrar o hacer clic en un enlace desconocido, hacer primero una investigación previa sobre el sitio a donde se quiere ingresar y asegurarte de utilizar sitios reconocidos como Google Play, Apple Store, etc.



Los padres deben crear un espacio de diálogo con la familia, en donde se discuta sobre la importancia de cuidar los datos personales y definir en qué espacios no es recomendable información personal.



Con quién hablan

La falta de interacciones sociales externas y la incapacidad de verse con sus amigos tienen un gran impacto. Por esto, ellos recurren a plataformas web para hablar con sus amigos y desconectarse de esta realidad compleja. En esta situación se hace necesario fortalecer nuestra comunicación con ellos, dejándoles clara la importancia de tener cuidado con quién se habla a través de estas plataformas. Según el estudio, entre un 39 por ciento y un 52 por ciento de los padres en Latinoamérica se sienten confiados de que sus hijos acudirán a ellos en caso de tener problemas de seguridad en línea.

Contenido para su edad

Hoy en día, el acceso a la información está al alcance de todos. Aunque esto tiene grandes beneficios, también conlleva una gran responsabilidad. Como familia, ahora tenemos que conocer las diferentes herramientas que tenemos a nuestras manos para darles a los más chicos una mejor experiencia.



Google tiene una serie de herramientas que permiten controlar el tipo de contenido al que nuestros hijos están expuestos:



Con Safesearch, en Google se puede filtrar cualquier tipo de contenido explícito, evitando el riesgo de que nuestros hijos se encuentren con resultados no deseados.

También se puede crear una cuenta familiar de Google, en la que se puede bloquear el acceso a sitios web que pueden significar un riesgo.



Family Link es una 'app' de Google que permite establecer reglas digitales para los niños y niñas, en la cual se puede monitorear su actividad en línea, administrar e incentivar el uso de aplicaciones de contenido apropiado y educativo, así como vigilar su horario de uso. Gracias a esto, las familias puedan tener una mejor y más segura experiencia en línea.



Finalmente, YouTube también tiene herramientas de control parental en las que se puede filtrar contenido violento no apto para niños y niñas. Adicionalmente, YouTube Kids también ofrece un espacio seguro para que niños y niñas puedan acceder a contenido de manera segura y se acopla a las decisiones de los padres.



EL COMERCIO (PERÚ) - GDA