A pocos días de dar inicio al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, el sector educativo ha sido de los que mayor protagonismo ha ganado, de la mano con el ministro designado Alejandro Gaviria.



Cabe recordar que una parte importante de las propuestas del nuevo presidente cuando estaba en campaña pasaron, precisamente, por atender el llamado de varios actores del sector, en especial los jóvenes y estudiantes, a quienes prometió avanzar hacia una política de gratuidad, mayor cobertura y regionalización de la educación superior pública. Así mismo, la condonación de los créditos de Icetex también fue un aspecto relevante.



Así las cosas, estos y otros puntos son los más destacados en el informe de empalme de la mesa de trabajo del sector educativo, presentado este lunes por el ministro Gaviria.



En el informe se establecen las que serían las acciones prioritarias para el sector a corto y mediano plazo en materia de políticas públicas y agenda legislativa. Así mismo, se establecen los programas del gobierno Duque que el nuevo gobierno pretende continuar y aquellos que considera en contravía de su proyecto político.

¿Cuál es el reporte de la Comisión de empalme? Habla uno de los coordinadores de la comisión designada por el presidente electo Gustavo Petro.

Iniciativas del gobierno Duque destacadas por el nuevo gobierno



Tal vez la más destacada es la jornada única, que en los últimos cuatro años logró importantes avances en cuanto el aumento de la cobertura de esta política. De esta forma, se espera continuar por ese camino en el siguiente cuatrienio, beneficiando cada vez a más menores.



Pero este no es el único punto a destacar. También está la política pública de gratuidad en la educación superior (matrícula cero), que promovió la actual ministra María Victoria Angulo. Con Gaviria al frente, se espera continuar con la misma, aunque solo de manera provisional, mientras que se tramita la reforma educativa y se consolida la política de educación superior pública y gratuita del nuevo Gobierno, que pasa por sanear y aumentar la base presupuestal de las universidades, así como un enfoque territorial. La idea es que cada vez se permita aumentar la cobertura de jóvenes que estudian de manera gratuita.



Otro frente a destacar y que también es prioridad de ambos gobiernos es aumentar la cobertura en educación inicial y todo el programa de atención a la primera infancia.

Programas y políticas que no seguirían al ir en contravía del plan de gobierno



El más llamativo de los programas que no continuarían es el componente de Excelencia de Generación E, consistente en créditos condonables a los mejores puntajes académicos. Cabe recordar que este programa también tiene el componente de Equidad, enfocado a poblaciones vulnerables, el cual, de momento, no presentaría modificaciones. Estos cambios se darían dado que la prioridad será dar gratuidad en educación pública y no en la privada. Los principales beneficiarios de Excelencia en Generación E estudian en instituciones privadas.



Así mismo, se busca replantear el sistema de evaluación de la calidad educativa del país (Icfes) “basado solamente en los resultados de las pruebas Saber”.

Reformas legales propuestas por el equipo de empalme



El sector educación propone también dos grandes reformas legislativas. La primera es la reforma a la Ley 30 de 1992 que tiene que ver con el financiamiento de las universidades públicas y sanear su faltante presupuestal, y garantizar que dicha financiación contemple el aumento en cobertura que pretende alcanzar el nuevo gobierno. A propósito, ya hay una iniciativa legislativa radicada en el congreso, la cual ya cuenta con el apoyo de algunos congresistas del Pacto Histórico.



El equipo de empalme sostiene que también urge una reforma al Sistema General de Participaciones, que tiene que ver con las transferencias de la Nación a entidades territoriales para atender servicios como el educativo. Esto para dar más recursos a las secretarías de educación y aumentar la inversión en colegios.



Otra reforma posible, para la cual se contemplan mecanismos legales o reglamentarios, es la transformación del Icetex.

Propuestas para los primeros 100 días



La principal (aunque no la única) apuesta del nuevo mineducación será revisar la propuesta de ampliación de la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas del Sistema Universitario Estatal (SUE), por medio de una concertación entre la Nación y el SUE como primera etapa del fortalecimiento de las universidades públicas.

Retos para los primeros 6 meses



Aumentar la base presupuestal de las universidades públicas. Actualmente el aumento anual es del IPC. La propuesta es que para 2023 sea del IPC más 4,6 por ciento, atendiendo al aumento real de los gastos año a año de las instituciones de educación superior oficiales. La idea es que el aumento presupuestal sea alrededor del 10 por ciento.



Avanzar en la implementación de medidas para garantizar la condonación de 4.500 créditos educativos del Icetex.



Principales retos del cuatrienio



Sin que estos sean los únicos, destacan los siguientes:



- Ampliar cobertura en primera infancia



- Extender la jornada escolar (continuar implementando la jornada única).



- Transformación del Icetex y planes de condonaciones y alivios.



- Enfoque regional y territorial para el acceso a la educación en todos los niveles.

Principales alertas críticas según análisis de equipo de empalme



El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuenta actualmente con contratos de 10 operadores que vencen el 30 de octubre, por 8 billones de pesos. Será prioridad tomar acciones para evitar que los maestros queden sin cobertura de prestaciones sociales.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

