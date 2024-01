Aún puede solicitar traslados y cupos en colegios distritales de Bogotá: el paso a paso

Quedan tan solo algunos días para que los niños y jóvenes vuelvan a las aulas de clase, por lo que si aún no ha matriculado a sus hijos, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció nuevas fechas para solicitar cupos o realizar traslados en los colegios distritales de la capital colombiana.



Le contamos cuál es el paso a paso que debe seguir y a partir de qué fecha puede realizar el proceso.



(Lea también: Estos son los cuatro Colegios Distritales destacados en las Pruebas Saber 11 de Bogotá).

¿Cómo solicitar traslado en colegios distritales de Bogotá?

A partir del 19 de enero podrá solicitar el traslado FACEBOOK

TWITTER

La Secretaría de Educación anunció por medio de su página oficial que todavía puede realizar el traslado entre los colegios oficiales de Bogotá. Sin embargo, esto dependerá de la disponibilidad de cupos que tenga la institución a la que desee hacer el cambio.



Este es el paso a paso:



1. En primer lugar, deberá dirigirse al siguiente link para revisar los cupos disponibles: https://procesomatriculas.educacionbogota.edu.co/ords/r/edu_inscripciones/matr%C3%ADculas-sed/nov-cupos-disponilbes?session=306603290385912

​

2. Si no encuentra el colegio deseado es debido a que no tiene disponibilidad. "La oferta es dinámica, una vez publicada puede ser que aumente o disminuya, se sugiere consultar constantemente", señala la entidad.



3. A partir de este viernes, 19 de enero, podrá solicitar el traslado dirigiéndose al colegio o agendando una cita en el siguiente link: http://agendamiento.educacionbogota.gov.co:8815/

​

4. Después de la asignación tendrá 5 días hábiles para acercarse a la institución educativa. En caso de no formalizar la matrícula, el traslado no se hará efectivo y el estudiante continuará en la misma institución en la que se encuentra matriculado actualmente.

Facebook Twitter Linkedin

Todavía puede solicitar cupos en los colegios distritales de Bogotá. Foto: iStock

Así puede solicitar cupos en los colegios distritales de Bogotá

La Secretaría de Educación también informó que quienes no realizaron la solicitud de cupo a tiempo o no formalizaron la matrícula en el plazo establecido tendrán una nueva oportunidad de realizar el proceso.



Las familias interesadas deberán seguir el siguiente paso a paso, teniendo en cuenta que podrán solicitar el cupo desde el 19 de enero:



1. Deberá dirigirse al portal oficial de la entidad: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/ y seleccionar la opción 'Matricúlate aquí'.



2. Luego deberá dar clic en 'Cupo escolar para 2024' y oprimir el botón 'Consulte la disponibilidad de cupos'.



3. Solicite el cupo llenando este formulario: https://procesomatriculas.educacionbogota.edu.co/ords/r/edu_inscripciones/matr%C3%ADculas-sed/nov-fomulario o dirigiéndose al colegio distrital.



4. Formalice la matrícula acercándose a la institución dentro de los 5 días hábiles posteriores a la confirmación de la asignación del cupo y lleve la documentación requerida.



Tenga en cuenta que si no formaliza la matrícula a tiempo se entenderá que no está interesado y el cupo se liberará, según la entidad.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO