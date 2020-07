Alerta por riesgo de desnutrición crónica en Colombia

Expertos en nutrición y desarrollo acaban de revelar una situación preocupante sobre la salud infantil del país. Más de la mitad de los municipios de Colombia tiene todas las condiciones para que la población menor de 5 años padezca de desnutrición crónica o retraso en talla. Y lo peor, el panorama tiende a agudizarse en esos territorios y a extenderse a otras zonas del país por efectos de la pandemia.



El Índice de Desnutrición Crónica (IDC) 2020, presentado hoy por la Fundación Éxito, deja al descubierto esta radiografía al cruzar doce variables que son cruciales para el surgimiento de esta enfermedad, considerada un freno para el desarrollo de la niñez. Los estudios demuestran que un niño que la padece antes de los 2 años puede tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54 % menos de salario que otro que no la sufrió.



“El índice analiza variables como bajo peso al nacer, embarazo adolescente, educación de las madres y acceso a agua potable. Tuvimos información disponible para 1.076 municipios de Colombia con corte a 2018, la cual mostró que 58 % de los municipios están clasificados como críticos, bajos y medios. Esta situación es bastante preocupante porque la emergencia actual acentúa los factores que llevan a la desnutrición. Por tanto, es un foco que deben atender el Gobierno nacional y los gobiernos locales dado que es un lastre para el desarrollo de los niños y, en general, para el desarrollo económico y social de las regiones”, señaló Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito, durante la presentación.



La economista Ana María Ibáñez, asesora principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que esta información resulta de suma importancia para los gobiernos locales y nacional, por cuanto en América Latina existe una escasez de datos que impide diseñar y evaluar políticas públicas oportunas y eficaces.

“Contar con herramientas como el Índice de Desnutrición Crónica que permiten navegar por brújula y actuar con precisión cuando viene una tormenta es muy necesario. Hay que invertir en los niños de una manera decidida y consciente y con una focalización de las acciones. Desafortunadamente, no tenemos todos los recursos que quisiéramos para invertir, entonces es muy importante encontrar a las personas que necesitan más esa inversión y hacerla de una manera relevante”, agregó.



La experta del BID también señaló que los gobiernos y la ciudadanía en general deben comprender que la desnutrición crónica es un problema de todos y no solo de los niños que la padecen y sus familias, ya que frena su desarrollo como personas y, por ende, el de la región en la que habitan.



“La acción del Estado es fundamental para que no haya desnutrición crónica. Para generar todo un sistema de apoyo a las familias. Debe apoyarlas de tal manera que puedan proveer a sus hijos una alimentación balanceada y debe darles acceso a servicios públicos, como agua potable que en este momento de la pandemia está siendo un problema enorme”, puntualizó.

Amazonía y Orinoquía, la región más crítica

El IDC desarrollado por la Fundación Éxito y presentado hoy en el foro ‘Desnutrición crónica, un mal que devasta a la niñez’, organizado por la Fundación Éxito y El Tiempo, mostró que si bien la situación es preocupante para todo el país existen unas regiones que requieren una atención urgente.



Es el caso de la región de Amazonía y Orinoquía donde casi la totalidad de sus municipios tiene todas las condiciones para que la población infantil sufra desnutrición crónica. “Encontramos que 92% de los municipios de Amazonas, Vaupés, Guaviare y Vichada están en nivel crítico y bajo, lo cual significa que tienen todos los elementos para que se presente esta enfermedad en menores de 5 años”, señaló la directora de la fundación.



Además, la ‘fotografía’ puede ser peor, ya que algunos municipios no cuentan con información que permita una aproximación real de su situación, como lo señalaron los expertos. Igual sucede en Chocó, el 73 % de los municipios no tiene información disponible en las 12 variables y el 75 % de los que sí la tienen están en las categorías baja y crítica del IDC.

Continuando con la región Pacífica, la mayoría de los municipios de Nariño y Cauca, así como los del Valle del Cauca ubicados en el litoral pacífico, están en un alto grado de alerta por tener todas las condiciones para la enfermedad.



En la región Atlántica, la mayoría de los municipios de La Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba están en la misma situación. Sucre, Bolívar y Atlántico, en cambio, presentan una situación dispar: tienen unos municipios críticos y otros con mejores condiciones. Finalmente, en esta región, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina evidencia una situación más favorable, pero no puede bajar la guardia porque los efectos de la pandemia le pueden jugar una mala pasada.



En cuanto a la región central y oriental, los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá están en las categorías sobresaliente y superior, lo cual significa que cuentan con factores a favor para combatir la enfermedad. Sin embargo, concentran la mayor cantidad de población del país y, por tanto, el mayor número de niños con desnutrición crónica. Por ejemplo, Bogotá tiene 16,2% de desnutrición crónica en menores de 5 años (Secretaría Distrital de Salud, 2019); Medellín, 7,4% (Secretaría de Salud de Medellín, 2019) y Manizales, 13,1% (Secretaría de Salud Pública municipal, 2019).

Impactos de la pandemia agudizarán la situación

La experta del BID llamó la atención sobre la necesidad de que aquellos municipios que quedaron en un nivel mejor en el IDC no pueden sentirse complacidos, ya que deben estar alertas por los efectos de la pandemia. “Se ha encontrado que durante las crisis la mortalidad infantil aumenta y aumenta por temas como los que estamos hablando en este momento. Un estudio que se hizo en el BID encontró que la crisis económica de los años 80 en el Perú fue tan grande que incrementó la mortalidad infantil y especialmente de las niñas”, señaló.



“Y en cuanto a la pandemia -agregó Ibañez- en una encuesta que hizo el BID en 17 países, alrededor de 200.000 hogares, los resultados que se están hallando son bastante preocupantes. Primero se encuentra que desde que empezó, el 67 % de los hogares ha tenido por lo menos una persona que ha perdido sus medios de subsistencia, ya sea su empleo o su negocio. Y relacionado con temas de alimentación, alrededor del 50 % de todos los hogares en la última semana empeoró la calidad de la alimentación y para esos hogares más de la mitad tuvo que reducir la alimentación la semana pasada. Entonces, los gobiernos deben tener no solamente medidas de choque para este momento sino medidas remediales. Es decir, se acaba la pandemia y tenemos que recuperar todos estos niños que sufrieron. Los efectos de hoy sobre los niños van a tener un impacto a futuro”.



Por eso, la Directora de la Fundación Éxito, organización que lleva 38 años trabajando para radicar la desnutrición crónica, insistió en que el IDC suministra información útil y actualizada para focalizar las acciones, ya que los últimos datos oficiales con los que cuenta Colombia son los entregados por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional –ENSIN 2015, basada en datos de 2014 y 2013. “En 2020 seguramente no vamos a tener una nueva versión de esta encuesta. Por eso esperamos que el índice sea aprovechado por los tomadores de decisión para poner freno a esta delicada situación nutricional de la niñez”, señaló durante la presentación que fue transmitida por eltiempo.com.

Recomendaciones de los expertos

A los municipios que están en estado bajo y crítico sugieren:



- Proveer a la población servicios básicos de saneamiento y agua potable o segura.

Dar acceso a salud y a educación de manera más generalizada con especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.

- Fortalecer la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.

- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural, la telemedicina y otras tecnologías adaptadas a la interculturalidad y a las barreras de acceso geográfico.

- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria enfocados a las mujeres gestantes y lactantes, y a los niños y niñas en primera infancia.

- Tener acompañamiento del nivel nacional para estructurar políticas de primera infancia, salud, nutrición y seguridad alimentaria.

- Contar con asistencia técnica y concurrencia de recursos para implementar las políticas.



EL TIEMPO