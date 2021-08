Icfes volverá a aplicar las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°

El Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunciaron que se volverán a aplicar las pruebas Saber para los grados 3°, 5° y 9°, luego de dos años en los que no se llevaron a cabo, y además se empezará con una nueva, la de grado 7°.



La aplicación de los exámenes será entre el 28 de septiembre y el 29 de octubre de este año. El proceso de inscripción ya se encuentra en marcha y finalizará el próximo 20 de agosto.



(Lea también: Más de 61.000 profesores en Colombia no se han vacunado)

De esta manera, se busca obtener información real tanto de la calidad de la educación como de los posibles retrasos en el aprendizaje surgidos tras año y medio de trabajo en casa en los colegios del país en el marco de la pandemia.



Además, recopilará información sobre habilidades socioemocionales y factores asociados que pueden incidir en el desarrollo de aprendizajes. Cabe resaltar que no se aplicará a todos los estudiantes, como sí ocurre con las otras pruebas de estado del Icfes, sino que se hará a nivel nacional en instituciones seleccionadas estadísticamente.



(Lea también: Conozca cómo acceder a los cursos en línea gratuitos de Harvard)



"Estas pruebas han tenido una evolución significativa desde 2018 cuando como Gobierno Nacional decidimos retomarlas. Este año llegan renovadas y con innovaciones importantes como la inclusión del grado séptimo. Se aplicarán bajo la modalidad electrónica y generarán información fundamental sobre la calidad de la educación en el país”, señaló la ministra de Educación María Victoria Angulo.



Y agregó: “Serán pruebas estandarizadas de carácter externo a nivel nacional que se realizarán periódicamente a una muestra de estudiantes de educación básica primaria y básica secundaria y constituyen uno de los componentes esenciales de la estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, puesto que permiten generar información relevante sobre el avance como país en materia educativa y de los factores que inciden en los resultados académicos de los estudiantes. Es nuestra responsabilidad evaluar en estos momentos de regreso a la presencialidad”.



Una de las principales novedades es la inclusión del grado 7° a estas pruebas de estado, con lo que se busca tener información de primera mano sobre la transición de los estudiantes por la educación básica secundaria. De esta forma, espera realizar un seguimiento cada dos años al desempeño de los estudiantes, con el fin de tener herramientas que permitan mejorar la calidad de la educación de manera oportuna.



(Lea también: Sena abre 11.000 cupos para formación presencial y a distancia)



Así lo explicó Mónica Ospina, directora del Icfes: "Es una propuesta de evaluación innovadora, rigurosa, con continuidad a futuro. Sabemos que es una prueba muy importante que le aporta mucho al sector y lleva un tiempo sin realizarse. Se desarrolló un piloto en 2019 y el año pasado no se pudo aplicar la prueba por temas de pandemia.



La funcionaria agregó: “Hoy, desde el Icfes lanzamos esta propuesta que va a generar información necesaria para medir la calidad de la educación en el país, la cual no tendrá ningún costo para los establecimientos educativos seleccionados, será muestral, controlada y con los datos que suministre se establecerán políticas públicas conociendo qué está pasando con el proceso en todo el ciclo educativo de los estudiantes”.



(Lea también: Colombianos y venezolanos, alumnos latinoamericanos más numerosos en España)



Otra novedad es que las pruebas se aplicarán de manera electrónica y no a lápiz y papel, como se venía realizando en años anteriores. Esto para proteger la salud de los estudiantes, pero también haciendo uso de plataformas digitales utilizadas en las pasadas pruebas Saber TyT y Saber Pro.



Todos los estudiantes presentarán pruebas en competencias de lectura y matemáticas, y a partir de quinto grado habrá componentes de ciencias naturales y educación ambiental, competencias ciudadanas y escritura.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias