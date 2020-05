Icfes realizará por primera vez una prueba de estado de manera virtual

Ante la imposibilidad de realizar las pruebas de estado de manera presencial por las actuales condiciones sanitarias, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer que por primera vez en su historia realizará las pruebas de estado de manera electrónica.



Se trata de las pruebas Saber TyT, examen dirigido a más de 99.000 estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas inscritas que se llevará a cabo entre el 18 y 19 de julio de este año y tendrá una duración máxima de cinco horas en una de estas dos fechas.

Así lo explicó Mónica Ospina, directora de la entidad: “Para el Icfes es prioridad la salud de los inscritos a las Pruebas de Estado y, teniendo en cuenta las condiciones de prevención y distanciamiento social establecidas por el Gobierno nacional, aplicará por primera vez un examen completamente electrónico a toda la población inscrita”.



Lea también: Universidad Nacional aceptará pruebas Saber para admisiones



Además: Colgados de árboles, niños tratan de recibir clases en línea



Y agregó: “Además, en esta ocasión, el Instituto ofrecerá la posibilidad de presentarlo en la casa. Esto será una realidad gracias a la experiencia adquirida por el Icfes en los últimos años en la aplicación de más de 500,000 pruebas electrónicas realizadas en los años anteriores, incluyendo la prueba internacional PISA y los exámenes Saber Pro y Saber TyT extemporáneos realizados bajo esta modalidad”.



De esta forma, se busca dar solución a los estudiantes que tienen que presentar el examen, el cual normalmente es requisito para poder graduarse.



La aplicación de la prueba contará con un servicio tecnológico de supervisión y vigilancia para garantizar la seguridad necesaria en este tipo de exámenes, los cuales también sirven para evaluar la calidad de la educación en el país.



Lea también: Conozca cómo puede beneficiarse de alivios al sector educativo



Para asegurar que todos los inscritos puedan presentar la prueba, el Icfes les enviará por correo electrónico un formulario donde deben declarar si presentarán la prueba Saber TyT desde su casa, cumpliendo con las consideraciones prevención y distanciamiento social.



Para el caso de los estudiantes que no cuenten con los implemento tecnológicos en casa, la entidad citará al inscrito a un sitio de aplicación, que cumpla con las condiciones de bioseguridad necesarias y adaptado para prevenir posibles contagios, en el municipio que registró durante la inscripción.



El plazo para llenar el formulario especificando la modalidad de aplicación del examen es hasta el próximo domingo 31 de mayo.



Lea también: La lucha de científicos contra la desinformación sobre el coronavirus



Quienes no llenen este documento, no podrán recibir la citación, que se dará a conocer el próximo 26 de junio, tanto para quienes hagan la prueba en casa o quienes lo hagan en un lugar asignado por el Icfes.



De igual manera, el certificado de asistencia a la prueba también podrá ser descargado de manera virtual entre el 22 y el 27 de julio, mientras que los resultados se conocerán el 12 de septiembre.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET