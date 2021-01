Los 3 pilos del resultado perfecto en Pruebas Saber

Por primera vez desde que las pruebas Saber 11, organizadas por el Icfes, se realizan en el país, alguien fue capaz de obtener la puntuación perfecta de 500/500. Un hecho que de por sí es llamativo resulta serlo aún más, ya que no fue un estudiante, sino tres los que alcanzaron este hito.



Y es que obtener la máxima calificación posible no es un hecho menor si tenemos que el examen, que evalúa los conocimientos en Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés, se realizó de manera presencial y en un año marcado por los cambios causados por la pandemia.



El primero de los tres jóvenes en hacerse público por su sorprendente resultado fue Alejandro Salas, un barranquillero que recientemente se graduó en la Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt, un colegio que no obstante ser de carácter oficial ha sido reconocido en los últimos años como entre los mejores del país.



“Un amigo me hizo el favor de revisar los resultados y él fue quien me mostró el 500. Yo dije: ‘¡Me estás mamando gallo!’ ”, le contó a EL TIEMPO el joven, que dice sentirse nervioso por cumplir con las expectativas generadas por su logro.



Asegura que nunca fue un alumno excepcionalmente bueno, aunque nunca tuvo mal desempeño. Le adjudica sus buenos resultados a haberse suscrito a un canal de educación virtual en YouTube, más una intensa rutina de estudios que iban desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada de cada día durante semanas.



“Fue una iniciativa personal. Me aburrí de los juegos. Los desinstalé todos del celular y, cuando iba a estudiar, apagaba el teléfono para no recibir mensajes ni llamadas, porque no quería que nada me desconcentrara”, dijo Salas.

Un amigo me hizo el favor de revisar los resultados y él fue quien me mostró el 500. Yo dije: '¡Me estás mamando gallo!'

El barranquillero aseguró que quiere estudiar Ingeniería Eléctrica, ya sea en la Universidad de los Andes (Bogotá) o en la Universidad del Norte (Barranquilla).



La segunda estudiante que alcanzó la máxima puntuación fue Andrea Lorena Cárdenas, de Floridablanca, Santander, municipio que, según datos del Icfes, se ha destacado en los últimos años por su desempeño en pruebas Saber 11.



“Me siento muy feliz de ser la única mujer. Esto significa que somos poderosas, que podemos lograr lo que queramos, y eso me tiene muy contenta”, señaló a este diario la joven, egresada del colegio New Cambridge de ese municipio.



Andrea fue reconocida por su colegio como una estudiante con excelente desempeño académico en todas las áreas, siendo sus materias preferidas las relacionadas con ciencias naturales, en especial química.



Tal vez por ello su sueño es estudiar medicina, y espera que estos resultados le permitan obtener una beca para ingresar a una de las mejores universidades del país, aunque de momento no se decide por cuál.

Me siento muy feliz de ser la única mujer. Esto significa que somos poderosas, que podemos lograr lo que queramos, y eso me tiene muy contenta

Cárdenas aprovechó para agradecer de manera especial a sus padres, a quienes considera parte importante en la consecución de este logro: “Me siento muy feliz, muy satisfecha, es muy gratificante y, ante todo, estoy agradecida con Dios –afirma la joven–. Mi mamá es una luchadora, es sobreviviente de cáncer de seno, y todo esto sé que es gracias a ella y todo el esfuerzo de ambos”.



El último caso es el de Luis Ángel Vargas, graduado de bachiller en la Institución Educativa Yaaliakeisy, en la vía que une a Puerto López con Puerto Gaitán, en el resguardo indígena de la comunidad achagua.



Vivía con su mamá en la vereda Los Alpes de Cumaral, Meta, pero las dificultades para trasladarse todos los días a la institución educativa (incluso tenía que cruzar un río para poder estudiar) llevaron a que se mudara a vivir con un tío y sus abuelos, a una parcela en la vereda Las Leonas de Puerto López, mucho más cerca de su colegio.



Sus familiares y profesores lo describen como un joven dedicado al campo que logró superar una obsesión por los videojuegos por celular para dedicarse de lleno al estudio.

Resultados atípicos

Que tres estudiantes alcanzaran los máximos puntajes en las pruebas Saber 11 llama la atención no solo porque casos como estos no se hubieran presentado antes, sino también debido a la creciente preocupación por la calidad de la educación en época de pandemia. Por el momento, el Icfes publicó solamente los resultados individuales de las pruebas, y los generales, que se espera den cuenta de las afectaciones en el sector, se conocerán en las próximas semanas.



Sin embargo, según lo reveló un informe del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, desde 2016 los resultados nacionales están a la baja.



En las pruebas aplicadas en 2019, apenas el 18,2 por ciento de los estudiantes lograron un desempeño adecuado o superior en las cuatro competencias que evalúa la prueba (Matemáticas, Lenguaje, Ciencias naturales y Sociales, sin contar Inglés), lo que representa una reducción de 6,7 puntos si se lo compara con el dato de 2016, cuando este porcentaje fue de 24,9 por ciento.



En otras palabras, la cantidad de estudiantes que no lograron resultados óptimos en las pruebas pasó de ser el 75,1 por ciento hace cuatro años al 81,8 por ciento en las últimas pruebas.



REDACCIÓN EDUCACIÓN