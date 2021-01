Tres estudiantes con puntaje perfecto en Pruebas Saber 11: ¿Por qué?

Este fin de semana se conoció lo que hasta el momento se ha considerado como un hito en la educación en el país: tres estudiantes alcanzaron la calificación perfecta de 500/500 en las Pruebas Saber 11 del Icfes.



Se trata de Jesús Salas Durán, de Barranquilla; Luis Ángel Vargas Peña, de Puerto López, Meta, y Andrea Lorena Cárdenas, de Floridablanca, Santander, quienes con esto se convierten en los primeros estudiantes que alcanzan la máxima puntuación posible en unas pruebas de estado.



Pese a ello, el hecho de que sea la primera vez que esto sucede, y que no haya sido uno sino tres los estudiantes con calificación perfecta, despertó ciertos cuestionamientos respecto a si detrás de estos resultados pudo haber algo irregular.



Ante esto, EL TIEMPO habló con Francisco Cajiao, uno de los mayores expertos en educación en el país, quien aseguró que esto no significa que se haya presentado algún tipo de irregularidad:



"Fueron tres estudiantes de 570.000 que presentaron las pruebas, de regiones muy diferentes. Esto quiere decir que son muchachos muy capaces que posiblemente dedicaron más tiempo a prepararse o recibieron buena formación en sus colegios. Nada más".

Y añadió: "Si la cantidad de muchachos que hubieran sacado ese puntaje fuera mucho mayor, cientos o miles, uno se preocupa. O si en un solo colegio o municipio cinco o diez muchachos sacan el puntaje máximo, entonces sí podríamos preguntarnos si hubo fraude o si pasó algo irregular".



De acuerdo con el experto, parte de la sorpresa que causa la noticia es que en el pasado no ocurrió nada similar. Pero asegura que el problema no es que haya estudiantes con puntaje perfecto, sino que en años anteriores esto no se haya dado.



"Que haya estudiantes que saquen el puntaje máximo en las Pruebas Saber 11 no debería ser un fenómeno especialmente raro como ocurre en Colombia, y por eso nos sorprende. Pero lo que debería parecernos extraño es que en años anteriores no haya habido ninguno que alcance esta calificación. Con tantos estudiantes que presentan anualmente las pruebas, lo normal, lo lógico, es que alguien lo logre".



Lo mismo cree Armando Leguizamo, analista en temas educativos: "El objetivo del sistema es preparar a los bachilleres para sacar las más altas puntuaciones, y deberíamos aplaudir que por fin se logre, mas no cuestionarnos si detrás hubo una trampa. El estudio, la dedicación y una buena formación deberían hacer de estos resultados una regla y no una excepción".



Sin embargo, Cajiao sostiene que sí pudo haber un factor que aumentó las probabilidades de obtener este puntaje: "Por la pandemia la jornada fue más corta. Normalmente son dos sesiones y esta vez fue solo una, y eso implicó que la prueba tuviera menos preguntas. Seguramente en una prueba más larga las probabilidades son menos, y encima se deben sumar los niveles de fatiga, estrés y cansancio que pudieron influir. Sin embargo, el mérito de estos estudiantes no es menor".



Finalmente, el experto mencionó que, al menos lo sucedido en Barranquilla y Santander sería consecuencia de procesos educativos exitosos de varios años.



"Estos casos no son raros porque el colegio Alexander Humboldt en Barranquilla siempre ha estado entre las instituciones con mejores calificaciones en pruebas de estado en el país. Y el caso de Floridablanca es el de un municipio que, de acuerdo a las cifras del Icfes de los últimos años, está entre los mejores, si no el mejor, en cuanto a resultados en este examen. Tal vez sí llama más la atención el caso en Puerto López, pero esto no le resta méritos al estudiante".

Resultados en Pruebas Saber 11, a la baja desde 2016

Cabe recordar que el tener tres estudiantes con los máximos puntajes, así como no implica que hubo fraude, tampoco que la calidad educativa haya mejorado. Por el momento, el Icfes publicó solamente los resultados individuales de las pruebas, y los generales, que se espera que den cuenta de las afectaciones de la pandemia en la calidad de la educación, se conocerán en las próximas semanas.



Sin embargo, según un informe del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi reveló que desde 2016 los resultados nacionales están a la baja.



En las pruebas aplicadas en 2019, en las que participaron 564.709 estudiantes, apenas el 18,2 por ciento de ellos logró un desempeño adecuado o superior en las cuatro competencias que evalúa la prueba (Matemáticas, Lenguaje, Ciencias naturales y Sociales, sin contar Inglés), lo que representa una reducción de 6,7 puntos si se le compara con 2016, cuando este porcentaje fue de 24,9 por ciento.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

