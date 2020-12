Icfes: ¿Qué hacer si le anularon las Pruebas Saber de forma virtual?

Durante el desarrollo de las Pruebas Saber Pro el pasado fin de semana, las cuales se realizaron de manera virtual, muchos estudiantes reportaron dificultades. Algunos por problemas de conexión o porque no les corría la plataforma, y otros que aseguraron que, según ellos, el software les anuló el examen de manera injusta, sin haber incurrido en comportamientos indebidos.



Ante estas quejas, EL TIEMPO consultó con el Icfes cuál es el proceso que pueden seguir los jóvenes en cada uno de estos casos, y más teniendo en cuenta que estas pruebas, anteriormente conocidas como Ecaes, se seguirán presentando en el transcurso de la semana, específicamente los días 2, 5 y 6 de diciembre.



Así las cosas, tal vez el punto que más ha generado malestar es el de la anulación de la prueba. Un grupo de más de 100 estudiantes aseguró que se les canceló el examen sin haber incurrido en irregularidades como copia. Si bien este número es bajo comparado con las 260.000 personas que fueron citadas, no deja de causar preocupación.



En caso de que se de una anulación, el proceso establecido por el Icfes es el siguiente: El operador, es decir, los encargados de la plataforma de inteligencia artificial que vigila la prueba, presenta un reporte a la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.



Tras esto, se abre una investigación preliminar en el que se revisan las anulaciones y si no hubo errores en la misma. Si efectivamente se encuentra que el estudiante incurrió en actos irregulares y que no se trató de un fallo del sistema, se abre una indagación del caso.



En este punto, al estudiante le llegará una comunicación en la que se le notifica la apertura del proceso. Ya en esta instancia se le explicará al joven cómo podrá pronunciarse e iniciar su proceso de defensa.



Cabe recordar que hay comportamientos prohibidos que pueden causar la anulación del examen, hecho que puede implicar sanciones de hasta 5 años para poder presentar de nuevo la prueba. Estas acciones son las siguientes:



- Suplantación de identidad: Que el sistema compruebe que es otra persona la que está presentando la prueba.



- Que haya más de una persona en cámara.



- Presencia de objetos extraños: Se considera como objetos prohibidos el uso de audífonos y celulares.



- Uso de capuchas y gorras, ya que estos pueden afectar la forma en que Sumadi verifica la identidad de la persona.



- Estar fuera de la imagen captada por la cámara. El estudiante debe ser constantemente registrado por el sistema. En caso de requerir salir del cuadro para ir al baño, es necesario pedir permiso.



- Desviación de mirada, ya que esto puede ser interpretado como intento de copia.



- Uso de tapabocas o cualquier objeto que no permita la identificación del rostro de la persona que presenta la prueba.



De igual forma, el sistema, al detectar uno de estos comportamientos, envía una alerta. Si no se corrige, se procede a la anulación. Esto es importante dado que algunas de las quejas de los estudiantes es que nunca les llegó la alerta o que, por el contrario, la recibieron sin haber incumplido con la normativa. Estas dos situaciones deben ser estudiadas por la entidad cuando se haga la respectiva investigación.

¿Qué hacer si hay novedades técnicas?

Durante el transcurso de la prueba es posible que se caiga el Internet, se vaya la luz, que el estudiante no haya podido ingresar a la plataforma, u otras novedades técnicas.



En esos casos, podrán volver a presentar la prueba, pero solamente si reportan lo sucedido a la mesa de ayuda del Icfes, mediante el correo electrónico soporte_pruebastyt@icfes.gov.co o el siguiente enlace.



Tras esto, la entidad los contactará para comunicarles la reprogramación del examen, que de momento se tiene prevista para el domingo 13 de diciembre.



Se debe aclarar que, aunque a los jóvenes les aparecerá que el tiempo de respuesta es de 30 días, el Icfes aseguró que será menor para que quienes hayan presentado estas novedades puedan hacer la prueba en la fecha indicada. Sin embargo, sí se recomienda dar a conocer los hechos en el menor tiempo posible para evitar demoras.

