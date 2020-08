Pruebas Saber 11 se harán este año de manera presencial

Una de las grandes dudas por parte de estudiantes y padres de familia en las actuales condiciones sanitarias es cómo se dará la presentación de las pruebas Saber 11 (para estudiantes de último grado escolar) y Saber Pro (para universitarios).



En diálogo con EL TIEMPO, Mónica Ospina Londoño, directora del Icfes, confirmó que se espera que ambos exámenes se lleven a cabo este año.



Por un lado, las pruebas Saber 11 se realizarán de manera presencial, en el formato tradicional y no de manera electrónica, como se creyó en un momento luego de que la entidad anunciara esta metodología para las pruebas Saber TyT (para estudiantes de instituciones técnicas y tecnológicas) que se llevaron a cabo el pasado fin de semana.



"El plan que tiene el Icfes junto con el Ministerio de Educación es que las pruebas se puedan realizar este año. Se harán de manera presencial, en papel y lápiz. Todavía estamos ajustando la logística por temas de salud, porque no se podrán hacer con los mismos protocolos. La fecha la estaremos anunciando en las próximas dos semanas, seguramente será a final del año", mencionó Ospina.



También se anunciará una nueva fecha de las pruebas para estudiantes de calendario B, las cuales se iban a realizar el semestre pasado pero fueron aplazadas hasta nuevo aviso.



Cabe recordar que esta determinación está sujeta a posibles cambios si las condiciones de la pandemia recrudecen. De cualquier manera, de no poderse realizar, los estudiantes que ingresen a la educación superior podrán hacerlo bajo el compromiso de presentar la prueba cuando las condiciones sanitarias lo permitan.



"El decreto 532 incluye a las pruebas Saber 11 de calendarios A y B, en el que se da el beneficio a los estudiantes de poder adelantar sus procesos de inscripción a la educación superior sin haber realizado el examen", aseguró la directora del Icfes.



Por su parte las pruebas PreSaber, que funciona a manera de simulacro y normalmente se llevarán a cabo al tiempo que las Saber 11, se realizarán de manera electrónica para disminuir el número de personas en las aulas.



En el caso de las pruebas Saber Pro, estas se tendrán lugar los días 14 y 15 de noviembre de manera electrónica, junto con las segundas pruebas Saber TyT del año. Se dará la opción de presentarla desde casa o en un sitio establecido por el Icfes, en caso de que los estudiantes no tengan los elementos de conectividad necesarios.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET