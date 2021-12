Los colegios con los mejores resultados en pruebas Saber 11 de este año se encuentran en las ciudades de Bogotá, Floridablanca, Cali y Pamplona, de acuerdo con los más recientes resultados de este examen des Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y que fueron conocidos por EL TIEMPO.



Los resultados de las pruebas de estado son uno (aunque no el único) de los principales indicadores con los que se mide la calidad de la educación en Colombia, y por lo tanto dejan mucho qué decir del nivel académico que manejan las instituciones educativas.



Lea también: Forbes: estas son las mejores carreras universitarias para estudiar en 2022

De esta forma, el Icfes dio a conocer los puntajes obtenidos por cada institución del país, los cuales se pueden interpretar de dos maneras diferentes. La primera, la clasificación de acuerdo con el promedio de puntos obtenidos por los estudiantes de grado once de cada colegio sobre un máximo posible de 500, otro de acuerdo a un índice global calculado por la entidad teniendo en cuenta diferentes variables, el cual se mide en una escala de 0 a 1.



Vale aclarar que los datos a continuación no implican un ranking de los mejores colegios de Colombia, dado que esa no es la función del Icfes y que la calidad no puede ser solo medida con los resultados de las pruebas Saber 11, si bien estas son importantes.



Lea también: 'Es tiempo de volver al colegio': Mineducación



A nivel de colegios, el más destacado fue el Colegio New Cambridge, de Floridablanca, Santander, que alcanzó un promedio de 394 puntos, de calendario B el cual el año pasado también fue noticia al tener a uno de los tres estudiantes que alcanzaron puntaje perfecto.



Estos son los colegios con mejores resultados:

Calendario A

1. Liceo Campo David (386 puntos, Bogotá)



2. Cambridge School (384, Pamplona)



3. Gimnasio Colombo Británico (375, Bogotá)



4. Colegio Anglo Americano (374, Bogotá)



5. Centro Educativo Boston International (374, Barranquilla)



Lea también: Se abre convocatoria de intercambios a Estados Unidos para jóvenes

Calendario B

1. Colegio New Cambridge (394 puntos, Floridablanca)



2. Colegio Bilingüe Diana Osse (376, Cali)



3. Colegio Santa Francisca Romana (371, Bogotá)



4. Colegio San Carlos (368, Bogotá)



5. Colegio Bilingüe Buckingham (368, Bogotá)

Colegios públicos

En cuanto a instituciones de carácter oficial, el de mayor puntaje fue la Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt, de la ciudad de Barranquilla, con una puntuación promedio de 355 puntos.



Lea también: ¿Quiere estudiar? Estos son algunos cursos gratis que ofrece la Javeriana



Los mejores colegios públicos en pruebas Saber 11 son:



1. Institución Educativa Distrital Alexander von Humboldt (355 puntos, Barranquilla)



2. Institución Educativa Municipal Nacional (343, Pitalito



3. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (337, Bogotá)



4. Liceo Colombia (333, Bogotá)



5. Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño (331, Pasto)



Ahora bien, si se tiene en cuenta el índice global establecido por el Icfes, se tiene que las instituciones con mejor desempeño son, en ese orden, el Colegio Bilingüe Diana Osse, el Liceo Campo David, Colegio New Cambridge, Colegio La Quinta del Puente (Floridablanca) y el Cambridge School.



Lea también: Embajada de Estados Unidos abrió convocatoria de becas para 2022

¿Por qué?

¿Qué hay detrás de estos muy buenos resultados, que están más de 100 puntos por encima de la media nacional (que este año fue de 250)? Según Francisco Cajiao, analista en temas de educación, se trata de un trabajo de años de poner especial atención a los buenos resultados y la preparación académica, la cual se explica no solo con muchos recursos económicos en instituciones privadas, y prueba de ello son los puntajes sobresalientes de algunos colegios públicos.



"Estos casos no son raros porque el colegio Alexander Humboldt en Barranquilla siempre ha estado entre las instituciones con mejores calificaciones en pruebas de estado en el país, a pesar de ser pública. Y el caso de Floridablanca es el de un municipio que, de acuerdo a las cifras del Icfes de los últimos años, está entre los mejores, en cuanto a resultados en este examen”, dice el experto.



Por su parte, Álvarez considera que los resultados, si bien muestran a instituciones privadas en los primeros lugares, esto no es un indicativo de que la educación privada en Colombia sea mejor a la oficial.



Lea también: No tenía 'ni un peso', pero logró estudiar en una prestigiosa universidad



“Si se analiza detalladamente el listado de colegios por puntaje en las pruebas de estado, encontramos que en las partes bajas de la tabla hay alta presencia de instituciones no oficiales y de grandes ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Eso nos dice que algo contradictorio está pasando cuando un padre de familia paga más a una entidad privada de lo que haría en una pública, pero en cambio se obtienen resultados igualmente bajos o por debajo de la media”, explica.

Un panorama nacional

Hasta el próximo año el Icfes publicará el informe con el análisis de los resultados agregados y por región de las pruebas Saber 11 aplicadas en 2021. Sin embargo, EL TIEMPO accedió a los puntajes promedio a nivel nacional y por cada secretaría de educación del país.



Así las cosas, el promedio nacional de todos los estudiantes que presentaron el examen este año fue de 250 sobre 500 posibles, lo cual mantiene al país estable en comparación con el año 2020, cuando dicho promedio fue exactamente igual.



“Si bien no hay que cantar victoria porque esto se trata de una evaluación de competencias adquiridas en toda la vida escolar, si produce cierto alivio al tratarse de un resultado obtenido en el segundo año de pandemia, cuando todo el sector esperaba que las pruebas reflejaran con mayor fuerza los impactos generados por la pandemia”, explicó el analista en educación Ricardo Álvarez.



Lea también: Icetex abre nueva convocatoria para créditos a largo plazo con subsidio



Al compararse con la época pre pandemia, hay una muy leve mejoría con respecto al año 2019, cuando el promedio fue de 248 puntos. No obstante, sí hay una notable reducción de 10 puntos con respecto a 2016, cuando el puntaje fue de 260 y desde entonces ha estado o a la baja o sin mejoras sustanciales.



Las secretarías de educación con mejores promedios fueron Tunja (286), Envigado (284), Duitama (283), Chía (282) y Sabaneta (281). En contraste, los más bajos fueron Chocó (193), Uribia (194), Turbo (208), Tumaco (209) y Vaupés (201).



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Cerca de 19.000 usuarios hicieron acuerdos para ponerse al día con Icetex



- Estas son las carreras que no tienen matemáticas entre sus asignaturas



- Excel: algunos cursos gratuitos para aprender a usarlo desde ceros