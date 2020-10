Lo que debe saber para presentar las Pruebas Saber 11 de este domingo

Este año las Pruebas Saber 11 de calendario B, originalmente agendadas para el pasado mes de marzo, se llevarán a cabo este domingo 18 de octubre tras ser suspendidas por la emergencia sanitaria de la covid-19.



Alrededor de unas 89.000 personas se encuentran citadas para presentar las pruebas Saber 11, de Validación o Pre Saber (estas últimas cuentan con modalidad en sitio o en casa de forma electrónica).



Cabe recordar que muchos de los citados ya se graduaron de bachilleres y se encuentran estudiando en la universidad, luego de conocerse una directriz del Ministerio de Educación según la cual las universidades no podían exigir los resultados del examen para sus admisiones.



Sin embargo, la misma norma establecía que los estudiantes debían aplicar la prueba una vez las condiciones lo permitieran.



Ante esto, el Icfes publicó una serie de recomendaciones que las personas que realizarán las Pruebas Saber 11 deben tener en cuenta, dado que este se realizarán de manera presencial bajo estrictos protocolos de bioseguridad.



Así lo señaló Mónica Ospina Londoño, directora general del Icfes: “Estamos preparados para brindar todas las acciones necesarias para desarrollar una aplicación de pruebas de Estado, dentro de la nueva realidad que vivimos. Aplicaremos estrictamente el protocolo de bioseguridad presentado por el Icfes y adoptado por el Ministerio de Salud".



Y añadió: "Serán 7.267 salones, en 381 sitios de aplicación en 82 municipios del país, lo que garantizará un número reducido de aplicandos por salón y una distancia de dos metros entre cada uno, además, de todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional”.



Así mismo, la entidad publicó las siguientes recomendaciones que deben tener quienes realicen el examen.

¿Qué debe llevar?

Es necesario llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto, pasaporte vigente y huella dactilar.



Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.



También es necesario tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse ni prestarse a otros estudiantes.



Se pueden llevar teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico, pero utilizarlos durante las pruebas puede acarrear la anulación del examen.

¿A qué hora llegar?

Los citados deben asistir a las dos sesiones del examen, en la mañana y en la tarde. La jornada va desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, aproximadamente.



Por ello es importante descargar con anterioridad la citación y ubicar el sitio del examen días antes, para evitar contratiempos, y calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba.



Los protocolos de bioseguridad para las Pruebas Saber 11

El Icfes publicó las siguientes recomendaciones de bioseguridad que deben ser aplicadas tanto por los citados como por los monitores:



• Permanecer con las puertas y ventanas abiertas para permitir la ventilación natural.



• Organizar los sitios de aplicación para las pruebas manteniendo al menos dos metros de distancia entre persona y persona, evitando el contacto físico.



• Realizar una toma de temperatura a las personas que ingresen a la prueba, tanto a examinadores como examinados.



• Disponer lavamanos con agua, dispensador de jabón líquido y toallas desechables, para el correcto lavado de manos.



• Disponer dispensadores de alcohol en lugares de acceso fácil y transitado por parte de los examinadores y examinados.



• Distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona en el uso de baños.



• Disponer contenedores para residuos, como es el caso de los tapabocas.



• Evitar el uso del aire acondicionado y ventiladores. En caso de ser estrictamente necesario, garantizar la desinfección de dichos equipos.



• Uso obligatorio del tapabocas.



​REDACCIÓN EDUCACIÓN

