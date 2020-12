'Fuimos pioneros en realizar pruebas de estado de manera electrónica'

El año 2020 trajo toda suerte de cambios en el sector educativo, y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) no fue la excepción. Seguir haciendo las pruebas de estado, tradicionalmente de manera física, en salines y de manera masiva, fue sin duda todo un desafío.



De acuerdo con Mónica Ospina Londoño, la directora de la entidad, aunque se evaluaron varias posibilidades, incluyendo la cancelación de los exámenes, finalmente se decidió adaptarse al la nueva dinámica impuesta por la pandemia y no detener el proceso de evaluación.



(Lea también: Universidad Nacional anuncia novedades para admisiones de 2021)

En diálogo con EL TIEMPO, Ospina explicó cómo se logró realizar las primeras pruebas de estado electrónicas del país, y cómo fue el proceso para realizar las pruebas Saber 11, las únicas que se hicieron de manera íntegra de forma presencial.



También se refirió a los retos para el 2021, incluyendo la necesidad de trabajar por superar los problemas de aprendizaje derivados del cierre de los colegios.



(Lea también: Por falta de tiempo, Icfes cambia fecha de resultados de pruebas Saber)



¿Cómo se adaptó el Icfes a la realidad que impuso la pandemia?



Para este reto buscamos diferentes alternativas. Una de las primeras opciones fue realizar las pruebas de manera electrónica, que pudieran ser comparables y que se aplicaran a un número significativo de personas.



Entonces lo que buscamos fue cómo conservar esas características para controlar ese ambiente del evaluado, evitar que haya fraude, que haya copia o suplantación, todo esto de manera virtual.



Esta solución de hacer evaluaciones electrónicas en línea y desde la casa de los estudiantes cuenta con una vigilancia que tiene dos componentes. El primero es de inteligencia artificial que permite detectar esos comportamientos prohibidos que pueden estar relacionados con copias, suplantación o fraude. Y esto es respaldado por unos monitores que hacen seguimiento a las alertas que se generen.



(Lea también: Educación: de vuelta a las aulas, con alternancia)



¿Había experiencia previa?



Habíamos hecho evaluaciones electrónicas pero nunca pruebas de estado con lo que esto implica en materia de confiabilidad de los resultados, que sean comparables con otros años y para una gran cantidad de estudiantes.



Esa es una tecnología relativamente nueva. Hay algunos países que lo han implementado, pero como pruebas de Estado, pocos países han dado el paso y en eso fuimos pioneros. Es un reto difícil que requiere una infraestructura tecnológica muy fuerte para poder realizar lo que logramos este año de tener hasta 42.000 pruebas por día y hasta 22.000 estudiantes en la plataforma de manera simultanea.



Se requiere que sea una tecnología muy segura para que el sistema no pueda ser hackeado y s que sea suficientemente flexible para que las diferentes condiciones de conectividad y los equipos de los evaluados les permita realizar la prueba. Además es importante un equipo que pueda hacerle soporte a la persona que tenga un problema.



¿Si las pruebas Saber TyT o las Saber Pro se realizaron con ese método, por qué las pruebas Saber 11 se hicieron en sitio?



Por las condiciones de esas pruebas, para que pudieran ser comparables, se decidió que lo que no se podía realizar de manera electrónica. Tomamos la decisión de realizarla como se venía haciendo tradicional mente, con papel y lápiz. El volumen de personas era mayor y el estilo del examen solo permite que se realice en esa modalidad.

Las pruebas Saber 11 se realizaron en sitio y con distanciamiento social en las aulas. Foto: Icfes

¿No era un riesgo para la salud?



Las pruebas las hicimos en un momento en que la pandemia reducido su impacto. De hecho se aplazaron por varios meses esperando eso mismo. Pero también se empezaron así diferentes procesos para poder realizarlas en sitio. Una de esas gestiones fue obtener ese protocolo de bioseguridad, que quedó listo en agosto, para presentar las pruebas de estado con el mínimo riesgo de contagio.



Hicimos consultas también con las diferentes secretarías de Salud para adoptar ese protocolo las diferentes necesidades de las ciudades. Definimos hacer una prueba Saber 11 más corta de manera que pudiéramos reducir el número de estudiantes de manera simultánea en las aulas.



(Lea también: ¿Se han cumplido los acuerdos del 2018? Mineducación responde)



¿Por qué considera que era importante asumir estos desafíos?



El Icfes realizó un análisis de la importancia y pertinencia de hacer las pruebas durante este año, porque estas generan la información para poder evaluar la calidad de la educación en el país. Estas mediciones se hacen más importante con el escenario actual.



La información permitirá, entre otras cosas, focalizar los recursos que tenga el sector en los próximos años, así como entender cuál fue el efecto de la pandemia en los procesos de aprendizaje.



¿Se pensó en no realizar las pruebas?



No fue una labor sencilla. En un momento se contempló la opción de aplazar o de cancelar los exámenes este año, pero entendimos la importancia de evaluar la calidad de la educación, y más en un momento como este. Por eso estamos muy satisfechos de poder cumplir con hacer las pruebas y con poder medir la calidad de la educación este año tan complicado.



(Lea también: Icetex abre convocatoria de becas para estudiar en Hungría)



¿Qué desafíos logísticos implicaron para el Icfes?



Fueron muchos desafíos los que tuvimos que realizar en materia logística, desde la planificación de las fechas, la capacitación del personal, ya fuera el caso de pruebas electrónicas o en sitio. A eso se suman la inversión y el trabajo para adecuar las instalaciones físicas en las que se realizó el examen.



En ese punto quisiera resaltar algo muy importante, y es que el Icfes como institución este año llevó una relación muy estrecha con la Secretaría de Educación y las universidades para poder contar con ese soporte de ellos mismos para realizar las pruebas.



Frente a las pruebas electrónicas, los estudiantes reportaron fallas en la plataforma, que no pudieron presentar la prueba, o que fueron expulsados sin justa causa. ¿Cómo trataron estos problemas?



Este fue un enorme desafío. Tuvimos dos principales problemas con esta modalidad que se fueron resolviendo de manera exitosa. El primero tiene que ver con la estabilidad de la plataforma, y en eso logramos superar los inconvenientes de las primeras jornadas. Con todo eso se reportaron casos de personas que no pudieron iniciar o completar su prueba. A esos casos se les hizo seguimiento y si hubo problemas de conectividad, o cortes de luz, que el software no corrió u otros problemas técnicos, se dio la posibilidad de volver a presentar el examen en otra fecha.



En el caso de las anulaciones, la ventaja de este programa es que genera un registro de minuto a minuto de la actividad del estudiante. Emite alertas si detecta comportamientos prohibidos que podrían derivar en copia, como el uso de audífonos, de celular, el querer utilizar otra pestaña de internet, que se encuentre que la persona que presenta el examen es diferente a la del documento de identidad que se registró, uso de tapabocas y capuchas, en fin, todas las conductas que no están permitidas.



(Lea también: ¿Seguirá la matrícula cero en universidades en 2021?)



Al tener ese registro, es posible que en una revisión detallada se encuentren casos como que la plataforma no detectó el rostro de la persona porque había poca luz, no porque quisiera hacer trampa. Ese tipo de casos pudieron ocurrir, pero son muy pocos comparado con el volumen de personas que hicieron las pruebas.



Y en todo caso al abrirse el proceso, se dan las garantías para que la persona que dice que se le anuló la evaluación de manera injusta pueda defenderse, como ocurre normalmente incluso con las pruebas en sitio.



2020 ya pasó, pero la pandemia no ha terminado. ¿Qué viene para el 2021?



Tenemos varios retos, como continuar aplicando las pruebas en medio de una emergencia sanitaria que no ha finalizado, fortalecer el componente de las pruebas en línea y todas las cosas que ya se mencionaron que tuvimos que hacer en 2020.



(Lea también: MinTIC abre inscripciones para formar a 50.000 jóvenes en programación)



Pero a esto se suma un reto adicional, que será nuestra prioridad y tiene que ver con los problemas de aprendizaje que se dieron durante la pandemia. Junto al Ministerio de Educación lanzamos la plataforma 'Evaluar para Avanzar', que no consiste en dar calificaciones ni nada de eso, sino que permitirá a profesores, directivos docentes y todos los actores de la comunidad educativa, identificar cuáles son las áreas del conocimiento y las habilidades que se vieron afectadas, en las que los estudiantes presentan un mayor retraso con respecto a los estándares educativos.



Esto permitirá reforzar ese conocimiento el próximo año, para así afianzar el conocimiento y ponernos al día en materia académica.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación