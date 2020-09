Distrito pagará la inscripción a pruebas Saber 11 de 43.000 jóvenes

En los últimos días la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia (Fendidoc) pidió al Gobierno que por este año no se realizara el cobro de inscripción a las pruebas Saber 11 que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre, debido a las complicaciones financieras que atraviesan muchas familias en el marco de la pandemia.



Precisamente a pocos días de esta petición, la Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer que la administración distrital se hará cargo de los costos de inscripción a las pruebas de unos 43.000 jóvenes de grado 11 en colegios oficiales.



De acuerdo con la entidad, esto implica una inversión que supera los 2.000 millones de pesos, y así garantizar que puedan presentar el examen, el cual es importante para ingresar a una universidad.



Edna Bonilla, secretaria de Educación de la capital de la república explicó en qué consiste este beneficio: “Les estamos diciendo a las madres y a los padres de familia que no paguen, que nosotros asumimos ese costo porque sabemos que $47.500 por estudiante es mucho dinero. El objetivo es que todos nuestros estudiantes presenten la prueba para que puedan avanzar hacia la educación superior”.



De esta manera, estos estudiantes no tendrán que hacer ningún tipo de trámite, ya que será la misma entidad la que se encargará de enviar un memorando de entendimiento al Icfes, así como de la expedición de una resolución mediante la cual se establecerá la manera en la que el Distrito realizará el pago.



Así mismo, para que ningún estudiante de último grado se quede por fuera, los colegios de carácter público de la ciudad deberán tramitar la preinscripción correspondiente.



Cabe recordar que las pruebas de este año se realizarán los días 7 y 8 de noviembre, de acuerdo con el cronograma publicado por el Icfes, y se llevarán a cabo de manera presencial, pese a las actuales condiciones sanitarias. Esto debido a que las condiciones del examen requieren que se haga de manera física y no electrónica, como sí ocurrirá con otras pruebas de estado, como las Saber Pro y las Saber TyT.



Se realizarán en dos fechas y no solo en una con el fin de evitar aglomeraciones y, al mismo tiempo, reducir la posibilidad de focos de contagio.



Cada sede en la que se lleve a cabo la prueba tendrá que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud en materia de desinfección de las instalaciones, lavado de manos y distanciamiento social.



De igual manera, la Secretaría de Educación manifestó que, contrario a lo que ha sucedido en años anteriores, y con el fin de evitar grandes desplazamientos por motivos de salud, se permitirá que los estudiantes presenten la evaluación en el mismo colegio en el que se encuentran matriculados.



REDACCIÓN EDUCACIÓN