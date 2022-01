Con el regreso presencial a clases ordenado por los ministerios de Salud y Educación, ahora uno de los principales desafíos es la recuperación de los aprendizajes perdidos durante el periodo en que los colegios permanecieron cerrados.



En eso, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) será protagonista. EL TIEMPO habló con Mónica Ospina, directora de la entidad, quien se refirió a cómo afrontará el instituto este nuevo año.



-¿Cuál será el foco de la entidad este año?



El mayor reto que tenemos para el 2022 es ver cómo podemos usar todos los resultados de las pruebas que realizamos desde el Instituto para apoyar el retorno a la presencialidad y para tener medidas confiables sobre las condiciones de aprendizaje de los estudiantes que se han venido afectando durante la pandemia.



-¿Qué estrategias han surgido?



Entre ellas están la Caja de Herramientas, que es un aplicativo creado para que los estudiantes se familiaricen con las pruebas. Todos ellos aprenden sobre cómo son las pruebas, porque no todos tienen acceso a un pre-Icfes. Con esto, todos pueden hacer simulacros.



-¿Cómo recuperar los aprendizajes?



Lo primero, y lo que está en manos del Icfes, es hacer un diagnóstico. En ese orden de ideas, volvimos a hacer las pruebas Saber 3.º, 5.º, 7.º y 9.º. Los resultados se conocerán el primer semestre de este año. La idea es conocer su estado actual e identificar las competencias en las que toca hacer un esfuerzo adicional.



Estas pruebas se tomaron a una muestra representativa de estudiantes a los que les haremos seguimiento integral, veremos los factores internos y externos que influyen en su proceso formativo. Todos estos datos quedarán a disposición del Ministerio, las secretarías, los colegios y los padres de familia.

-Pero no solo se afectó la educación, sino la salud emocional. ¿Esto se midió?



Sí, estamos midiendo estas variables que también afectan los aprendizajes de los estudiantes. Hacemos un diagnóstico integral de los impactos por la pandemia.



-Con esta nueva oleada de contagios, ¿cómo serán las pruebas en el 2022?



De momento, las pruebas Saber 11 siguen siendo presenciales, tal como lo fueron los dos años anteriores, con todas las medidas de bioseguridad. Estaremos evaluando las condiciones epidemiológicas y las directrices ministeriales. En cuanto a las otras pruebas, ya tuvimos la experiencia electrónica, que ha dado buenos resultados, y evaluaremos si se desarrollarán con este método una vez más.



-Muchos estudiantes ven los resultados del Icfes como una barrera para acceder a la universidad...



Nuestro propósito es ser una herramienta útil. Lanzamos una nueva estrategia con la que buscamos dar orientación a los estudiantes. En las pruebas Saber 11 se da acceso al estudiante a una descripción cualitativa de sus competencias. No solo se describe un puntaje, sino que desde ese reporte se le ayuda a identificar los diferentes programas de educación superior que hay y que se adaptan a su desempeño. También se le habla de los programas de financiación del Icetex y otras organizaciones, y se le brinda información de becas. Lo que se hace desde el Icfes no es solo medir.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

