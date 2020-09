Directivos docentes piden que no se cobre inscripción a pruebas Saber

Luego de que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) diera a conocer las fechas para la presentación de las pruebas Saber 11 de calendario A, así como las de calendario B que habían sido aplazadas desde el pasado mes de marzo, varios sectores han pedido que se suprima el cobro de inscripción al examen.



Así lo aseguró la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia (Fendidoc), organización que solicitó tanto al Icfes como al Ministerio de Educación tener en cuenta esta propuesta dada la complicada situación financiera que atraviesan muchas familias como consecuencia de la pandemia.



(Lea también: Icetex anuncia convocatorias de becas para estudiar en el exterior)

“Solicitamos de manera atenta la suspensión del cobro correspondiente a las pruebas Saber 11 para este periodo, dada la difícil situación por la que están atravesando los estudiantes de grado once en zonas urbanas como rurales del país”, aseguró el gremio.



El valor de inscripción a las pruebas es de $47.500 colegios públicos y colegios privados rango I y de $63.000 colegios privados rango II y bachilleres graduados.



(Lea también: Así funciona el programa de alimentación escolar PAE)



Para pago extraordinario las tarifas son de $72.000 colegios públicos y colegios privados rango I y $96.000 colegios privados rango II., y bachilleres graduados.



Este monto debe ser pagado por las personas que se inscriben a las pruebas Saber. Este año, en el caso del calendario A que se llevarán a cabo los días 7 y 8 de noviembre, el plazo para el registro y pago es más corto de lo habitual.



Así las cosas, el recaudo estará habilitado hasta el 30 de septiembre, mientras que un periodo extraordinario de pago se extenderá hasta el 6 de octubre.



(Lea también: Nueve de cada diez niñas en el mundo padecen ansiedad por la pandemia)



Cabe recordar que este monto no debe ser cancelado en el caso de las pruebas de calendario B, citadas para el domingo 18 de octubre, dado que este ya debió ser pagado anteriormente.



Pero este no es la única petición de Fendidoc, que también solicitó hacer ajustes en la manera en que se presentará el examen para garantizar la salud de los estudiantes:



“Proponemos la flexibilización en la metodología por las mismas circunstancias por las cuales han sido abocados los estudiantes por la actual situación, en igual sentido, de no ser posible lo anterior, posponer la presentación de las pruebas para el año lectivo 2021”.



(Lea también: Regreso a clase: ¿Dónde se inició ya la alternancia?)



Ante esto, es necesario recordar que el Icfes sostiene que, dadas las condiciones de la prueba, esta no puede desarrollarse de forma electrónica, como sí es el caso de las pruebas Saber TyT, Saber Pro y Pre Saber.



Esto dado a que los criterios de evaluación y la necesidad de poder comparar los resultados con los de años anteriores hacen necesaria esta metodología.



Así mismo, la entidad sostiene que se han dispuesto todos los protocolos para garantizar la bioseguridad de los jóvenes y monitores. Es por ello que en esta oportunidad la prueba se desarrollará en dos días, y no en uno solo como ocurre habitualmente. Esto con el fin de reducir de manera importante el número de personas por aula, y por lo tanto, las aglomeraciones. A esto se suman labores de desinfección, lavado de manos, uso de tapabocas, entre otros aspectos.



REDACCIÓN EDUCACIÓN