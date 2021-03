Cómo consultar la citación para las pruebas Saber 11 del 21 de marzo

Este domingo 21 de marzo el Icfes estará realizando las primeras pruebas Saber 11 del año, en esta ocasión para estudiantes de calendario B. Pero también se estará presentando examen de Validación y Pre Saber.



Pese a la pandemia, al igual que sucedió el año pasado, la prueba se realizará en sitio de manera presencial. Sin embargo, habrá una diferencia: se volverá a hacer en dos jornadas de mañana y tarde.



(Lea también: Pruebas Saber 11 en el 2021: aquí algunas recomendaciones)

Así lo explicó Mónica Ospina Londoño, directora de la entidad: "Los exámenes de estado Saber 11 calendario B, Validantes y Pre Saber en sitio se realizarán el domingo 21 de marzo, en una jornada única y con dos sesiones, bajo la modalidad de lápiz y papel. El Icfes ha dispuesto 368 lugares de aplicación en 84 municipios de todo el país, los cuales cuentan con todas las medidas de bioseguridad dispuestas en el Protocolo adoptado desde 2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social. En esta oportunidad, la aplicación de la prueba de ensayo Pre Saber, también se ofrecerá con la opción electrónica desde casa".



(Lea también: Por pandemia aumentaron las brechas en resultados de pruebas Saber 11)



La presentación del examen irá desde las 7:00 de la mañana hasta después de las 5:00 de la tarde, aproximadamente.



Ante esto, el Icfes pidió a los estudiantes consultar con anticipación el lugar en que deben presentar la prueba.

¿Cómo consultar la citación a las pruebas Saber 11?

Para consultar el lugar y hora de la citación a las tres pruebas, es necesario ingresar al portal institucional del Icfes, icfes.gov.co, donde aparecerá un banner que lleva a las citaciones. También se puede realizar la consulta a través de la pestaña “Exámenes”, indicando en “Educación media” la prueba de interés y buscando la sección “Citaciones”.



(Lea también: Voto en blanco gana en consulta para rector de la Universidad Nacional)



Cabe recordar que la etapa para hacer algún reclamo o verificación de datos en caso de que el sitio de presentación del examen fuera en un municipio distinto al lugar donde el estudiante reside venció el pasado 10 de marzo.



Así mismo, se recuerda que todos los citados deben llevar a la prueba el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto, pasaporte vigente y huella dactilar. Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad.



(Lea también: Conozca las becas del Icetex para estudiar un posgrado en Taiwán)



En caso de pérdida o robo, es necesario llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.



De igual forma, se recomienda llegar al menos 20 minutos antes al lugar de la prueba, ya que esta dará inicio a las 7 a.m. en punto, por lo que a esa hora los estudiantes ya deben estar en su respectivo salón.



