El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) citó a más de 105.000 estudiantes y ciudadanos inscritos a Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que presentarán sus pruebas este domingo 27 de marzo.



Las pruebas de Estado Saber 11 calendario B y validantes se harán en una jornada única, en dos sesiones: mañana y tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en sitio. Para cumplir esta cita se han dispuesto 231 lugares de aplicación, en 90 municipios.

Las Pre Saber se llevarán a cabo bajo dos modalidades: electrónica en casa y con lápiz y papel en sitio; el estudiante tiene la opción de seleccionar la que prefiera.



Mónica Ospina Londoño, directora general del Icfes, informó que los inscritos corresponden a más de 22.000 estudiantes y más de 62.000 personas que presentarán la Prueba Saber 11 calendario B; más de 3.700 estudiantes de los grados 9° y 10° que harán la prueba Pre Saber en sitio bajo la modalidad de lápiz y papel, y 12.553 la presentarán electrónicamente, en casa. Así mismo, 4.200 personas mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller en Colombia con la prueba Validación del Bachillerato Académico.



El Icfes, además, dispuso mecanismos para garantizar que 914 personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan presentar la prueba en óptimas condiciones, con el apoyo requerido.



En este sentido, 20 personas con discapacidad visual-ceguera podrán hacer su prueba a través del acompañamiento de un lector y un kit tiflológico (ábaco, acetatos, juego de reglas, entre otro materiales), 19 personas con discapacidad auditiva accederán a la prueba que cuenta con ayuda de lengua de señas desde su computador, y 11 evaluados que, por su condición de salud, podrán aplicar en casa su prueba, acompañados por personal logístico para garantizará el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad.



Otra cifra para destacar es que 1.030 evaluados son ciudadanos venezolanos. Esto representa una gran oportunidad para que los migrantes puedan acceder al sistema de educación en el país y a ofertas laborales en condiciones de equidad.

Caja de Herramientas, gratuita y al alcance de todos

“Una de las iniciativas en las que estamos trabajando en el Icfes es hacer que los estudiantes y las personas que presentan las pruebas de Estado tengan una comprensión sobre cómo es el examen y su tipo de preguntas. Las pruebas no se ganan o se pierden, lo que miden son niveles de desarrollo de competencias básicas; por eso evaluar es muy importante para saber cómo se aplican los conocimientos adquiridos durante todo el proceso formativo, en situaciones de la vida real. Para familiarizarlos con la Prueba Saber 11, creamos la Caja de Herramientas. Esto se traduce en una serie de ayudas, gratuitas y de fácil acceso que le ayudarán a los y las estudiantes a entender la metodología de evaluación”, señaló la funcionaria.



La Caja de Herramientas está disponible en icfes.gov.co, en las modalidades online y offline. Su navegación permite acceder a cuatro componentes que se complementan entre sí:



Practica:



En esta sección el evaluado encuentra la aplicación El Icfes tiene un Preicfes en la que podrá hacerse un simulacro de la prueba. Con un diseño de prueba adaptativa, conforme el estudiante va contestando cada una de las preguntas, en términos de si la respuesta es correcta o incorrecta, el motor adaptativo va a ofrecerle una siguiente pregunta que esté acorde con las habilidades de las respuestas anteriores.



Otra herramienta valiosa es la serie de cuadernillos y videos que permiten familiarizarlo con las áreas evaluadas: lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Los cuadernillos contienen preguntas de práctica liberadas de las Pruebas Saber 11 y los ejemplos de preguntas explicadas, con sus respuestas correctas. Además de tres preguntas con sus niveles de dificultad, respuesta correcta, explicación de opciones válidas y no válidas y consejos sobre cómo abordar las preguntas.



Conoce los aprendizajes



Aquí los estudiantes encuentran información relevante acerca de la estructura general del examen y de cada una de las áreas evaluadas. Esta información es importante porque les permite entender cómo las preguntas miden sus competencias.



Refuerza



En esta sección se incluyeron las herramientas de evaluación del programa Evaluar Para Avanzar 3º a 11º. Aquí los evaluados encuentran los cuadernillos de valoración con preguntas para los grados décimo y once, que incluyen la justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas, la competencia a la que corresponde cada pregunta, la afirmación y la evidencia que se evalúa, entre otros datos importantes a tener en cuenta en la estructura de la prueba.



Conoce tus resultados



En este último segmento se incluyó información que facilita entender los resultados e identificar la importancia de los mismos a través de un pdf explicativo, un video de cómo interpretar los resultados individuales y un prototipo de la prueba.



“Las pruebas de Estado que aplicaremos este domingo 27 de marzo generan datos que ayudan a medir la calidad de la educación en el país. Por eso, es importante que todas las personas citadas asistan con plena conciencia de que este es un paso importante para su proyecto de vida y un compromiso con su futuro”, puntualizó la Directora General de la entidad.



Es importante tener en cuenta que en todos los sitios donde se aplicará la prueba se mantendrán las normas de bioseguridad, como el uso permanente del tapabocas, cubriendo nariz y boca; lavado de manos antes y después del examen, y no se permitirá compartir elementos como lápiz, borrador o tajalápiz.



Los estudiantes deberán tener a mano su documento de identidad, independientemente del tipo de prueba que presenten. Para las pruebas en lápiz y papel deben contar con un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.



Finalmente, el Icfes hace un llamado a todos los citados a las pruebas del próximo domingo salgan con tiempo para evitar inconvenientes por los eventos que se llevarán a cabo este fin de semana en varias ciudades del país. Es importante llegar al sitio de aplicación 15 minutos antes de la aplicación, que comenzará a las 7:00 a. m.

Con información del Icfes

