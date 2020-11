Con dos modalidades: Así serán las Pruebas Saber este fin de semana

Este fin de semana del 14 al 16 de noviembre el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) llevará a cabo las Pruebas Saber 11 de calendario A, Validantes, las cuales tendrán su segunda jornada luego de una primera realizada la semana pasada, y las Saber TyT, la primera vez en su historia que realiza tres exámenes al mismo tiempo.



En total serán más de 330.000 personas las que estarán participando de estos tres días, quienes además lo harán bajo diferentes modalidades, dadas las restricciones de bioseguridad establecidas por motivo de la pandemia de la covid-19.



Así lo explicó Mónica Ospina Londoño, directora del Icfes: "Tenemos un gran desafío: aplicar tres pruebas de Estado, bajo dos modalidades distintas. Este fin de semana realizaremos la segunda parte de los exámenes Saber 11 calendario A y Validantes a más de 250 mil personas en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo ofreceremos la prueba Saber TyT electrónica que puede ser presentada en casa o en sitio, según lo haya elegido cada inscrito, a más de 83 mil personas".



Es importante recordar que las citaciones a ambas pruebas fueron publicadas de manera definitiva en los últimos días, por lo que se recomienda a toda la población estudiantil consultar respectivamente la fecha y la hora de presentación del examen en la página web www.icfes.gov.co.



Pruebas Saber 11 y Validantes

Los exámenes más grandes de la entidad en esta oportunidad tuvieron varios cambios. En primer lugar, no se realizan en un solo día, como ocurre habitualmente, sino en cuatro días. Los dos primeros ya se hicieron los pasados 7 y 8 de noviembre, y ahora el sábado 14 y domingo 15 se realizarán las jornadas restantes.



Dado la necesidad de hacerlas de manera presencial para garantizar la confiabilidad de los resultados, los estudiantes están citados a solo una sesión de cinco horas uno de los dos días (cada día se realizan dos sesiones con grupos de estudiantes diferentes).



Así mismo, existen algunas medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta:



• El uso de tapabocas en el sitio de aplicación y durante la realización de la prueba es obligatorio.



• Al ingreso al examen se tomará la temperatura a todos los citados, quienes deben guardar el distanciamiento físico y seguir todas las recomendaciones de bioseguridad entregadas.



• En los salones habrá una distancia de dos metros entre estudiantes.



• El número de estudiantes variará según el tamaño del salón, y en ningún momento será superior a 15 personas.



Se recuerda a los estudiantes que deben llevar su documento de identidad original (no se aceptan fotocopias). De lo contrario, no se permitirá al alumno presentar la prueba. En caso de robo, se debe presentar el respectivo denuncio emitido por las autoridades pertinentes.



Finalmente, es importante llevar lápiz No. 2, borrador y tajalápiz.

Pruebas Saber TyT

Esta prueba, presentada por estudiantes de instituciones técnicas y tecnológicas, se realizará entre el 14 y 16 de noviembre de manera electrónica, ya sea desde casa o desde un lugar establecido por el Icfes para quienes no cuentan con los equipos de cómputo y la conectividad necesaria.



Ante esto, Ospina llamó la atención sobre la responsabilidad de los aplicantes a la hora de no hacer copia, así como del robusto software de vigilancia que se emplea para este examen:



“El Icfes invita a todos los estudiantes a suscribir el Compromiso Ético que propone el Instituto para que juntos le apostemos a la honestidad y la transparencia. Les recordamos que las herramientas tecnológicas nos permiten detectar casos de fraude, los cuales son investigados y judicializados ya sea por copia, sustracción de material por toma de fotos u otros medios, suplantación, y otras acciones que atenten contra la transparencia del examen”.



Unas 42.600 personas lo presentarán desde su casa, mientras que 40.700 lo harán en sitio, donde se deberán cumplir las mismas recomendaciones de bioseguridad que las pruebas Saber 11.



La prueba tendrá una duración de 4 horas y 40 minutos y el estudiante solo podrá ingresar el día asignado en la citación.



En caso de que se presenten fallas en el sistema, las personas conectadas desde casa cuentan con los siguientes canales de atención:



1. Línea 01-8000 128510



2. Chat incorporado a la plataforma Sumadi y la mesa de servicio Zendesk



3. Correo electrónico: soporte_pruebastyt@icfes.gov.co.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

