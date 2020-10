Cinco datos claves que debe saber si hará Pruebas Saber en pandemia

El próximo mes de noviembre se estarán realizando las Pruebas Saber 11 organizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), las cuales, por motivos de la pandemia, serán diferentes a los años anteriores.



Ante esto, es muy importante tener en cuenta que la entidad debió realizar modificaciones en materia de fechas, modalidad de aplicación, citaciones y medidas de bioseguridad, con el fin de garantizar la salud de las más de 570 mil personas inscritas.



Por ello, en EL TIEMPO le compartimos cinco datos claves que debe saber si tiene que realizar esta o las demás pruebas de estado en época de pandemia.



Tendrá cuatro fechas

Dada la emergencia sanitaria, las Pruebas Saber 11 y de Validantes de bachillerato, que normalmente cuentan con solo una fecha de aplicación, en esta oportunidad contará con cuatro. Esto debido a la necesidad de realizar el examen de manera presencial para garantizar la confiabilidad de los resultados.



Al ser más de 500 mil personas las que se inscribieron, fue necesario reducir de manera significativa la cantidad de estudiantes por aula, lo cual implicó poner más días de aplicación



De esta manera, ahora se realizará en los fines de semana del 7 y 8 de noviembre y del 14 y 15 del mismo mes.

Cambió la fecha definitiva de citaciones

Desde la semana pasada se pueden consultar las citaciones a las pruebas. Sin embargo, como la decisión del cambio de fechas se dio en los últimos días, el Icfes informó que se podrá consultar el lugar y la fecha definitiva a partir del viernes 30 de octubre.



Para consultar la citación, debe dirigirse al siguiente enlace.

Medidas de bioseguridad

Al ser presenciales las Pruebas Saber 11, el Icfes publicó una serie de medidas de bioseguridad que deben aplicarse en las instalaciones y ser cumplidas por los asistentes. Estas son algunas de las más importantes.



• Uso obligatorio del tapabocas.



• Distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona en el uso de baños.



• Permanecer con las puertas y ventanas abiertas para permitir la ventilación natural.



• Realizar una toma de temperatura a las personas que ingresen a la prueba, tanto a examinadores como examinados.



• Disponer lavamanos con agua, dispensador de jabón líquido y toallas desechables, para el correcto lavado de manos.



• Evitar el uso del aire acondicionado y ventiladores. En caso de ser estrictamente necesario, garantizar la desinfección de dichos equipos.

¿Qué debe llevar?

Para poder ingresar a las instalaciones será indispensable llevar el documento de identidad pertinente, ya sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, contraseña o pasaporte.



Si no se lleva el documento original, no se permitirá el ingreso. No se aceptarán fotocopias. Por ello, en caso de robo o pérdida, es necesario llevar el denuncio de las autoridades pertinentes.



De igual forma, cada aplicante debe llevar los elementos para llenar el examen como lápiz No. 2, borrador de nata y tajalapiz, los cuales no podrán ser prestados.

Pruebas desde casa

Para las mismas fechas de las Pruebas Saber 11 están citadas las PreSaber, que sirven como ensayo y normalmente son presentadas por estudiantes de grados noveno y décimo.



Ante la emergencia, y por motivos de salud, estas se realizarán de manera electrónica desde casa.



Lo mismo sucederá con las demás pruebas que restan para este año, las Saber Pro (anteriormente conocida como Ecaes) y las Saber TyT (para estudiantes de instituciones técnicas y tecnológicas).



Cabe recordar que las Saber TyT se realizarán los días 14 y 15 de noviembre y las Saber Pro entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.



En todos estos casos, si los aplicantes no cuentan con opciones de conectividad o sus equipos no cumplen con las especificaciones requeridas, el Icfes dispondrá de lugares para presentar las pruebas en sitio, pero de manera electrónica.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

