El reto de mejorar la calidad educativa, claramente afectada por la pandemia, es sin duda una prioridad para el nuevo gobierno. El mismo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, señaló en su momento a EL TIEMPO la urgencia de ello, habiendo grandes atrasos e, incluso, “niños en grado tercero que no saben leer”. Ante esto, medir el estado actual de la calidad ha sido la principal misión del Icfes, entidad que no dejó de hacer sus evaluaciones pese a las complicaciones de la pandemia.



Mónica Ospina Londoño, directora de la entidad, le explicó a este diario cómo fue este trabajo y destacó un importante aumento de las brechas educativas.

¿Qué se hizo para medir la calidad educativa afectada por la pandemia?



A diferencia de lo que pasó en otros países de Latinoamérica, nos dimos a la tarea de continuar con las pruebas. Estos resultados aportan información sobre la calidad de la educación. Muchas veces no se dimensiona la importancia de estos resultados. Toda política pública educativa debe tener en cuenta esa medición de aprendizaje, y esto se hace especialmente importante en el momento actual.



Solo dos países de la región se dieron a esta tarea en medio de la emergencia –el otro es Uruguay–, y por eso hoy nos damos el lujo de tener información detallada de lo que pasó con los estudiantes durante 2020 y 2021. Muchos países ni siquiera han reanudado esas labores.

El ministro Gaviria habla de replantear el sistema de evaluación de la calidad educativa del país...



Desde el Icfes entendemos que los resultados de las pruebas Saber no lo dicen todo y hacemos los esfuerzos para cada vez medir más información que nos dé cuenta de competencias, factores e indicadores que van más allá de las competencias básicas. No es una labor fácil, pero ya hemos avanzado en esto y sabemos que ese es el camino que se debe seguir, porque un número sin su contexto no dice mayor cosa.



Hábleme de esos cambios...



Durante la emergencia, los profesores no tenían una herramienta para poder saber si sus estudiantes cumplían con los estándares básicos de competencias académicas. Para apoyarlos, junto con el Ministerio de Educación, pusimos en manos de los docentes la herramienta ‘Evaluar para avanzar’, que no solo pone las preguntas y cuestionarios, sino todo el material de apoyo, pautas de qué y cómo trabajar con los estudiantes para nivelar los aprendizajes.



Esta herramienta es formativa, realmente apoya la trayectoria de los alumnos en tiempo real, cualquier docente accede a ella, incluso sin conexión a internet. Solo este año, en esta metodología se han aplicado más de 12 millones de instrumentos.

¿Qué hallazgos se destacan de las últimas pruebas?



Que tenemos un país muy diverso y esa diversidad se ve reflejada cuando analizamos los datos. Si uno mira el promedio nacional de las pruebas Saber 11, vemos una leve tendencia a la disminución desde hace unos años. Sin embargo, al ver en detalle los contextos socioeconómicos y las poblaciones o regiones, sí vemos brechas considerables.

¿En qué consisten estas brechas?



Hay condiciones que ponen en desventaja educativa a muchos estudiantes. Afecta lo geográfico, la situación económica y el bagaje cultural y académico de los padres. Por ejemplo, se ve que las niñas tienen puntajes generales mejores que en el género masculino. Pero es claro que tienen, en los últimos grados, una caída de su desempeño en matemáticas. También se ve que todas las brechas son más amplias en grados superiores. Hay brechas entre estratos socioeconómicos, instituciones públicas y privadas, lo rural y urbano, etc.



Esto les sirve a los creadores de política pública, ¿pero qué pasa con la utilidad a los estudiantes?



Rediseñamos la forma como entregamos los resultados, no solo para que se entiendan, sino que las evaluaciones son para tomar acciones. Integramos información adicional de otras entidades, como programas de becas, créditos del Icetex, el tipo de carreras profesionales más afines a sus resultados y dónde encontrarlas, enlaces a portales de orientación vocacional, entre otros aspectos.

¿Qué ha pasado con los constantes problemas que usuarios reportan con la presentación de las pruebas electrónicas?



Sí, se han reportado problemas. Sin embargo, hemos venido ajustando los procesos. Pero también es entender que no controlamos lo que sucede con el equipo de una persona en casa. Por eso nuestra misión no es solo tener nuestro sistema lo más óptimo posible, sino poder brindar la atención en tiempo real para solucionar estos problemas.

