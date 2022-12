En Colombia, es posible culminar el ciclo de educación formal y obtener el título de bachiller con el examen de Validación del Bachillerato Académico que ofrece el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes.



Ciudadanos nacionales y extranjeros mayores de 18 años, que por alguna razón no lograron terminar su formación académica en una institución educativa, pueden convertirse en bachilleres con este examen, el cual deben aprobar con un puntaje total, igual o superior, a treinta (30) puntos.

La próxima aplicación de este examen será el domingo 26 de marzo de 2023 y las inscripciones para el registro ordinario estarán abiertas hasta el jueves 29 de diciembre de 2022. Los interesados pueden inscribirse ingresando en: www.icfes.gov.co



1.171 personas más acaban de obtener su título de bachiller con el Icfes gracias a la prueba de Validación del Bachillerato Académico que presentaron el 4 de septiembre pasado.



"Trabajamos continuamente por crear oportunidades de crecimiento personal y contribuir, con nuestras mediciones, a la calidad de la formación académica durante todo el ciclo educativo", afirma el director general del Icfes, Andrés Molano.



De las 4.300 personas citadas para esta prueba en septiembre pasado, 1.172, es decir, el 27 por ciento de los evaluados, obtuvo su título y se les expide el diploma y acta de grado que los acredita como bachilleres. En esta aplicación, 160 ciudadanos extranjeros residentes en el país obtuvieron su título de bachiller. La prueba de Validación del Bachillerato Académico evalúa competencias en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e Inglés.



Es importante aclarar que el examen no va dirigido a quienes completan su ciclo académico a través de cursos de validación, sino a quienes no iniciaron o no terminaron su educación media. Al presentar el examen de validación, logran certificar que sí tienen las competencias necesarias para obtener el título de bachiller. Para alcanzar este logro deben superar 30 de los 60 puntos posibles.



"A través de las pruebas de Estado generamos datos que ayudan a medir la calidad de la educación en Colombia. Nuestro objetivo es explotar esa riqueza de información para tener mejores insumos a la hora de generar políticas públicas que contribuyan a reducir las brechas de aprendizaje que existen actualmente en el país", puntualizó el director general.