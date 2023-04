El Icfes anunció la apertura de las inscripciones a las pruebas Saber 11 de calendario A, que se llevarán a cabo el domingo 13 de agosto, las cuales se llevarán a cabo de manera presencial en la modalidad lápiz y papel.



"Hasta el viernes 12 de mayo, está habilitado el proceso de registro y recaudo ordinario para la presentación de los tres exámenes. El registro y recaudo extraordinario irá del 17 al 23 de mayo. La publicación de citaciones se realizará el viernes 28 de julio. Es importante reiterar que la prueba Saber 11 busca brindar herramientas que contribuyan a orientar el proyecto de vida de los jóvenes a partir de sus habilidades y retos de aprendizaje”, sostuvo Andrés Molano Flechas, director general del Icfes.

El funcionario enfatizó que Saber 11, no sólo va dirigida a estudiantes que están por finalizar su grado undécimo en establecimientos educativos o institutos de validación, sino también a quienes deseen mejorar su puntaje o que aún no han presentado este examen. Mientras tanto, la prueba Pre Saber va dirigida a estudiantes de grados 9° y 10° que quieren familiarizarse con el tipo de preguntas del examen Saber 11.



Por otro lado, la prueba de Validación del Bachillerato Académico, está dirigida a personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen. Esta prueba también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano y que deseen obtener su título de bachiller.



Para mayor facilidad y seguridad, el recaudo de los tres exámenes se podrá realizar en línea a través del botón de pago PSE. Sin embargo, este también podrá realizarse de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera. En el siguiente link conozca el paso a paso para realizar el pago por PSE https://youtu.be/OIKfbKnO6VM.



Todas las consultas relacionadas con inscripciones, citaciones y resultados pueden hacerse a través del portal www.icfes.gov.co y en el siguiente link puede conocer el paso a paso para el proceso de recaudo y registro: https://www.youtube.com/watch?v=nFz51kcqocU&feature=youtu.be.

Fechas importantes:



Registro y recaudo ordinario: Del 1 de abril al 12 de mayo.



Registro y recaudo extraordinario: Del 17 al 23 de mayo.



Publicación de citaciones: 28 de julio.



Aplicación del examen: 13 de agosto.



Publicación de resultados de Saber 11: 4 de noviembre.



Publicación de resultados Pre Saber y Validación: 11 de noviembre.



