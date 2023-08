Mañana, domingo 13 de agosto, cerca de 660 mil estudiantes y ciudadanos inscritos presentarán las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.



El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes tiene todo listo para realizar las pruebas de Estado. Los tres exámenes se realizarán en una jornada única, en dos sesiones: mañana y tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en sitio de aplicación.



(Puede leer: Educación de la madre, más que la del padre, influye en resultados de pruebas Saber 11)

Para la realización de las pruebas, el Icfes dispuso 1.547 sitios, en 525 municipios del país.

Antes de presentar, como se dice coloquialmente, el Icfes o las Pruebas Saber 11 son muchas las preguntas que tienen los estudiantes, ya que estas son claves para acceder a la educación superior.



El portal Pulzo realizó un abecé de lo que el estudiante puede llevar al lugar donde presentará las pruebas, lo que puede hacer durante esta y cómo llegar mejor preparado.

Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. FACEBOOK

TWITTER

Quizás la inquietud más común es si se puede tener celular durante las pruebas. Esta misma entidad, en su página oficial, da la respuesta: no se puede. “Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Es importante estar atentos en todo momento a las indicaciones que entregan los jefes de salón”.



¿Entonces qué si puede tener durante las pruebas? es otra pregunta recurrente. En la página oficial del Icfes se explica: "Es necesario tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse, ni prestarse a otros examinandos”.

Facebook Twitter Linkedin

Estudiantes del Atlántico se prepara para las Pruebas Saber. Foto: Cortesía prensa Gobernación del Atlántico

(Le recomendamos: Enseñar computación en niños y niñas: ¿Cómo hacerlo y desde cuándo?)



Aunque parezca increíble, muchos estudiantes llegan a presentar el Icfes con todos los elementos, pero no portan sus documentos de identidad. Por esta razón no pueden presentar el examen. “Los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen.



Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes”, indica la página oficial del Icfes.



A pesar de que la pandemia del Covid-19 ya terminó según la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien mañana asista a presentar las pruebas del Icfes debe usar tapabocas durante el examen. La página del Icfes establece que es necesario el uso de ese elemento mientras esté en el salón.



(Le recomendamos: Universidad Nacional inaugura nuevo edificio de Bellas Artes)



Ciudadanos migrantes venezolanos presentarán las pruebas. La pregunta principal que se hacen muchos de ellos es si se inscribió con el PEP (Permiso Especial de Permanencia), cómo se puede identificar el día del examen. El Icfes estableció que se pueden identificar con el PEP y con el Documento Nacional de Identidad venezolano.

Más noticias en EL TIEMPO

Abren convocatoria para estudiar maestrías en Noruega: documentos y requisitos de becas

Los cambios que plantea la reforma de la educación superior

Gustavo Petro: 'El sector educación tuvo una asignación de 57 billones de pesos'

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS