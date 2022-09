El nuevo presidente del Icetex, Mauricio Toro, mencionó durante una entrevista con ‘Bloomberg Línea’ algunos de los cambios que tendrá la entidad en el nuevo gobierno de Petro.El excongresista habló sobre los deudores que se encuentran en mora y la condonación de créditos.

Tras el reciente nombramiento de Toro, los colombianos, en especial los estudiantes, tienen altas expectativas de las reformas que se tienen previstas para el Icetex.



Desde hace varios años, el instituto dejó de ser una ayuda para las personas y, por el contrario, se convirtió en una carga debido a lo difícil que es pagar las cuotas. Por esta razón, la nueva administración habla de humanizar la entidad.



“Hacia el año 2005 el Icetex se tornó hacia una entidad financiera y esto lo que terminó generando fue que perdiera su parte más humana. Por lo tanto, la misión es humanizar la entidad y acabar las líneas de crédito que resultaron impagables”, dijo Toro en una entrevista con ‘Caracol Radio’.

El Icetex se volvió cada vez más costoso de pagar. Foto: iStock

(Siga leyendo: Icetex: seis cambios que se alistan para los créditos educativos).

De hecho, Petro prometió condonar los créditos de los colombianos con el Icetex. Casi un mes después de la posesión presidencial, Mauricio Toro aseguró que esa promesa será una realidad.



"Esa es una de las misiones que me han comentado el presidente y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, de garantizar la posibilidad de la condonación de algunos de esos créditos, los alivios a otros tantos, revisando la estructura financiera de la entidad", sostuvo Toro en una entrevista con ‘Blu Radio’.



Sin embargo, como toda regla tiene su excepción, Toro especificó quienes no obtendrán el beneficio.



De acuerdo a lo planteado en la entrevista con el portal digital ‘Bloomberg Línea’, el excongresista señaló que los directivos del instituto están realizando un nuevo plan para hacer los créditos más asequibles y cumplir con la promesa del mandatario.

(Lea también: 'Debemos sepultar el modelo actual': Mauricio Toro, presidente de Icetex).

hasta la fecha, no se reporta ningún “colado”, es decir, personas inscritas como población vulnerable cuando no lo es. Foto: Cortesía Icetex

Pero aclaró que las personas que no pagaron responsablemente su deuda, no tendrán la condonación.



“No es que a la gente que no pagó se le va a condonar la deuda. Estamos hablando de la gente que ha cumplido con sus obligaciones, (...) (quienes) tienen un buen comportamiento de pago y de desempeño”, aseguró.



No obstante, Toro afirmó que a estas personas también se les ayudará. “Ahí hay personas reportadas en Datacrédito, a quienes se les frustró la posibilidad de bancarización. Esta cartera hay que revisar y hay que buscar el mecanismo para poderle ayudar”.



De hecho, el excongresista dijo que los beneficiarios que están en mora tienen mayor probabilidad de recibir la condonación parcial de la deuda para que se motiven a seguir pagando.



Según datos compartidos por Mauricio Toro, hasta la fecha, no se reporta ningún “colado”, es decir, personas inscritas como población vulnerable cuando no lo es.

