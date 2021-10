Icetex abre nueva convocatoria para acceder a créditos educativos

El Icetex abrió esta semana y hasta el 31 de marzo del próximo año una nueva convocatoria para acceder a créditos educativos para el periodo de estudios 2022-1 en todo el país, que en esta oportunidad cuenta con la novedad de que se priorizará 11.000 nuevos créditos subsidiados para jóvenes de bajos recursos.



Los beneficiarios de estos créditos subsidiados tendrán una tasa de interés con el valor del IPC, y también recibirán apoyo semestral para su sostenimiento por $904.770, el cual incrementará cada año.



La convocatoria también contempla líneas de crédito a corto, mediano y largo plazo que ofrecen la posibilidad de pagar sus créditos educativos en porcentajes durante y posterior a sus estudios.



También ofrece el acceso a educación superior a través de líneas especiales de crédito diseñadas de acuerdo a necesidades específicas de jóvenes residentes en diferentes regiones del país y otras que brindan oportunidades a estudiantes que por diferentes circunstancias no han podido culminar sus estudios universitarios.



"Con el otorgamiento de estos créditos subsidiados a jóvenes de escasos recursos, que se dieron gracias a los recursos del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno le cumple a los estudiantes y sus familias como resultado del pacto por las juventudes y las actividades de escucha en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país por efectos de la pandemia”, señaló el presidente de Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo.



De esta forma, los jóvenes que podrán acceder los créditos subsidiados son quienes lo soliciten por la línea ‘Tú Eliges 0 %’ (en la que el estudiante no paga nada durante el periodo de estudios), 'Tú Eliges 25 %' (en la que el estudiante solo paga el 25 por ciento durante el periodo de estudios), así como las líneas especiales ‘Protección Constitucional’, ‘Más colombiano que Nunca’, ‘Fondo de Garantías-Codeudor’ y ‘Talento de Mi Territorio’.



Los créditos subsidiados se adjudicarán bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos estar categorizado en Sisbén IV: Grupo A, Grupo B y Grupo C (hasta el corte C7).



Así mismo, los estudiantes que accedan a cualquiera de las líneas de crédito que ofrece el Icetex podrán obtener la condonación por graduación hasta el 25 por ciento de lo financiado si están categorizados en Sisbén IV dentro del corte establecido (C7), o hasta el 50 por ciento de lo financiado si pertenece a población indígena, al momento de la solicitud de este beneficio.

Otras líneas de crédito

De manera adicional, la convocatoria también abrió para el resto de los jóvenes interesados, con diferentes líneas de créditos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.



Estas incluyen las modalidades de mediano, corto o largo plazo, en las que se paga el 0, 25, 30, 40, 60 o 100 por ciento del crédito otorgado durante la época de estudios y el restante porcentaje al terminar los mismos.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

