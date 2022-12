De acuerdo con Mauricio Toro, presidente de Icetex, muchos créditos educativos, algunos con condiciones muy favorables, subsidios y estímulos, se pierden cada año por falta de personas que apliquen a lo mismo.



A propósito, el funcionario, en diálogo con EL TIEMPO, explicó en qué consisten las convocatorias vigentes (algunas que vencen esta misma semana y cuentan con ayudas como u8n subsidio de sostenimiento de un salario mínimo). De igual manera, dio un balance de sus primeros meses de gestión y dejó ver algunos puntos de lo que será la reforma al Icetex que se espera presentar el próximo año al Congreso de la República.

¿Qué ofrece la actual convocatoria de créditos del Icetex?



Nosotros tenemos en este momento 35.000 créditos disponibles, de los cuales 11.000 cuentan con beneficios importantes. Estos últimos gozan de subsidio de manutención, condonación de hasta el 25 por ciento de la deuda cuando terminen sus estudios y una tasa de interés del 0 por ciento. En estos créditos especiales todavía hay 5.000 cupos disponibles, que estarán abiertos hasta el 24 de diciembre. Es importante que la gente no deje estas inscripciones a último minuto. Tenemos pocos días de convocatoria.





¿Quiénes pueden aplicar a estos créditos?



Esta línea de crédito que cierra esta semana (tenemos más cupos para otras), es para personas que son sujetos de protección constitucional. Estamos hablando de quienes están sisbenizados hasta la categoría C7, víctimas del conflicto, negritudes, raizales, población rom, campesinos, población diversa, etc.



¿Cómo funcionan los beneficios que hacen parte de esta línea?



El subsidio de manutención entrega un salario mínimo por cada semestre, que pueden usar para transporte, fotocopias entre otros gastos. Si bien es una ayuda modesta, es bastante útil. En cuanto a la tasa de interés, estos y todos los créditos nuevos y los nuevos desembolsos, cuentan con una tasa del 0 por ciento más el IPC. En tercer lugar, tienen derecho a que se les condone al finalizar al carrera el 25 por ciento de su deuda; si son indígenas, este beneficio de condonación es de hasta el 50 por ciento.



¿Qué pasa con los que no caben dentro de estos 11.000 cupos?



Nos quedan 20.000 cupos para personas que no sean sujetas de protección constitucional, que no estén sisbenizadas. Para ellos, aplica la tasa de interés del 0 por ciento más IPC (antes estas líneas eran del 7, 9 u 12 por ciento). Esto es muy positivo porque ya no pasa lo que ocurría hace unos años, que los estudiantes al graduarse veían que tenían que pagar 20 o 30 millones de más porque se capitalizaban los intereses. Eso ya no lo hace la entidad, por lo que los estudiantes pagarán lo que se les prestó. Hacemos un llamado a inscribirse ahora que las condiciones mejoraron, porque el año pasado quedaron cupos sin ocupar porque no se solicitaron los créditos.



¿Hasta cuándo pueden inscribirse?



Estos últimos, hasta inicios del mes de marzo, a quienes les pedimos que no suspendan la solicitud de crédito por las fiestas de fin de año, para así evitar cualquier sorpresa que se da por hacer el trámite sobre el tiempo. La convocatoria a población sujeta de protección institucional vence el 24 de diciembre.



Se va acabando el año. ¿Qué se ha logrado en estos primeros meses al frente del Icetex?



Lo primero, ya se mencionó, la reducción de la tasa de interés real al 0 por ciento. En segundo lugar, una jornada de soluciones financieras que ampliamos hasta el 23 de diciembre, en la que las personas con más de 31 días de mora pueden tener la condonación total de los intereses corrientes y moratorios, para que se pongan al día. Ya van 31.000 millones de personas y 15.000 millones de pesos condonados. También redujimos las líneas de crédito de 7 a 3, para simplificar el proceso y sea más sencillo para el estudiante conocer las condiciones.



¿Y qué esperan hacer en 2023?



Estamos trabajando en una reforma muy buena para los usuarios, a quienes pedimos paciencia mientras la logramos. Por ahora, vamos a lanzar un plan de choque para 2023. Hay gente en periodo de amortización (que ya finalizaron sus estudios y están pagando), a quienes se les está subiendo el valor de su recibo porque aumenta el IPC, la inflación. Para ellos esperamos tener listo el primer trimestre del año unas medidas para que no se les duplique ni triplique el pago de su recibo y se detenga ese incremento, reduciendo su tasa de interés.



¿Cómo sería la reforma?



Que quede, por ley, que el Icetex no pueda cobrar intereses de más del IPC o del IPC + 3 %. También queremos que la cuota sea proporcional al salario del joven, que no supere el 20 por ciento de sus ingresos. Tercero: que no pidamos codeudor para la mayor parte de los créditos, y, cuarto, que el periodo de gracia entienda que una persona puede tardar más de un año en conseguir trabajo, o que hay ocasiones en que el joven se queda sin trabajo, sin poder pagar. Esto tomará tiempo, estamos en conversaciones con varios actores, y esperamos radicar el proyecto en el segundo semestre de 2023.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación