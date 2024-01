'Unos pocos usuarios sí verán un aumento en su cuota': Icetex sobre reducción de tasas

El reciente anuncio de Icetex de reducir los intereses en las cuotas de 186.000 usuarios de la entidad fue recibida con alivio por muchos, en especial en un escenario de alta inflación que el año pasado llevó, en muchos casos, a un incremento en los recibos de pago.



En diálogo con EL TIEMPO, Mauricio Toro aclaró algunas dudas sobre cómo funcionará este beneficio, así como qué pasará con el resto de usuarios para quienes no aplica esta ayuda.



(En contexto: Icetex anuncia que habrá reducción en la tasa de interés para 186.000 usuarios).

El funcionario también aprovechó para referirse al esperado proceso de reforma de la entidad, cuyo proyecto de ley continúa en construcción, a pesar de que al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro se había anunciado como una prioridad.

¿En qué consiste esta medida?



Son muy buenas noticias para estos 186.000 usuarios que ya están en periodo de pago de su crédito, es decir, se graduaron y están pagando su crédito, de que mantenemos el plan de apoyo que veníamos trayendo durante el año 2023. Ese plan de apoyo consiste en una reducción de la tasa de interés de los créditos que hoy se encuentran en época de amortización.

¿Cómo funcionará?



Los créditos de Icetex están a una tasa del IPC, que es el costo de vida, la inflación, más una tasa añadida que va hasta el 12 por ciento en promedio. El año pasado, gracias a un esfuerzo que hicimos de 322.000 millones de pesos de eficiencias financieras de la entidad, logramos reducir esa tasa añadida al 2 por ciento para los que tienen un buen comportamiento de pago y al 4 por ciento para quienes desafortunadamente no han podido pagar juiciosamente. Ese plan terminó en diciembre 31, porque el recurso se acaba. En este 2024, para evitar que los recibos crecieran y que llegaran nuevamente al IPC más 12 puntos, decidimos destinar 233,000 millones de pesos de eficiencias financieras para mantener este año el beneficio.



(Lea también: Icetex: así puede saber si usted es beneficiario de la reducción de la tasa de interés).

¿Bajarán los recibos?



Gracias a la reducción del IPC y a nuestra reducción de tasa, que es la reducción de tasa añadida más alta de los 70 años de historia del Icetex, van a empezar a ver una reducción de la tasa de interés más cómoda a la baja de los recibos.

¿A partir de cuándo se vería efectivo en el recibo de pago de estos jóvenes usuarios esta reducción en la tasa de interés?



A partir del 6 de febrero, que empiezan a llegar los recibos de pago de todos nuestros usuarios. Yo quiero aclarar una cosa y es que no va a ser un reajuste muy alto en el caso de los que tengan una deuda corta, porque esto es proporcional al valor que se debe. Cuando tiene una deuda más grande, esta reducción se ve beneficiada en una cuota mucho más baja, pero hay algunos que van a tener un reajuste, digamos, pequeño.

El universo de Icetex es más o menos de un millón de usuarios, y son 186.000 los que se van a ver beneficiados. ¿Quiénes son estos 186.000?



Los que se van a ver beneficiados puntualmente son todos aquellos jóvenes que ya se graduaron y están pagando su crédito y ahí van a ver una reducción de tasa. También se van a ver beneficiados todos aquellos jóvenes que tengan un crédito con subsidio de tasa del Estado, no por nosotros, sino porque la inflación bajó y su tasa de interés es solo del IPC. También los que tienen créditos en el exterior, que ya lo están amortizando porque regresaron y lo están pagando. Y también se van a ver beneficiados todos aquellos que tienen líneas de mediano y corto plazo.



(Además: Icetex ofrece nuevos créditos educativos: vea los requisitos y cómo aplicar).

¿Qué pasa con los usuarios que estaban en mora y se ponen al día con sus pagos?



Queremos hacer un reconocimiento a la cultura de pago de quienes pueden hacerlo. Yo sé que pagar este crédito es difícil. Uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poderlo hacer. En el caso de quienes están en mora y quedan con una tasa del IPC más el 4 por ciento, esa persona al normalizar su crédito queda liquidada al mes siguiente al 2 por ciento. Es muy importante que lo puedan hacer porque mantenerse al día evita situaciones incómodas como el reporte en centrales que estamos tratando de que no ocurra más.

¿O sea que de cualquier forma a todos los que están en amortización se les reduce la cuota en febrero?



No. Esto es muy importante. Las personas que tienen un crédito a mediano plazo, en el que durante la época de estudios paga el 30 por ciento de la deuda, y que se graduaron en 2023 y van a empezar apenas con su amortización, les va a llegar más alto. Pero no es porque no tengan el beneficio, sino porque pasaron de pagar una cuota sobre el 30 por ciento a pagar una sobre el 70 por ciento. Por ejemplo, de 300.000 pesos que estaban pagando pasa a 700.000 pesos.

¿Qué pasa si hay alguna inconsistencia?



Lo primero es comunicarse con nuestra línea de atención o ir a cualquiera de nuestras 37 oficinas en todo el territorio nacional, por nuestro chatbot en la página web. Muchos de los canales que tenemos los encuentran en la página web icetex.gov.co.

Los beneficiarios de esto son 186.000 del millón de usuarios. ¿Qué pasa con el resto?



A quienes están estudiando les aplica el descuento en los intereses por los acuerdos que hemos logrado con las universidades. Este fue un esfuerzo que nosotros logramos adelantar durante el año 2023, donde las universidades hicieron un esfuerzo gigantesco de poner el valor que hay entre el IPC y la tasa de interés que cobra el Icetex, gracias a un artículo en la reforma constitucional. Cómo ese artículo se cae en la Corte Constitucional, para 2024 lo que hemos venido haciendo con las universidades es que voluntariamente firmen un convenio para mantener los beneficios.

¿Cuántas universidades más o menos ya lo hicieron?



Ya más o menos lo han firmado el 63 por ciento de las universidades, entre 75 y 80 instituciones. Estos jóvenes van a ir con mejor condición, ni siquiera el IPC más 2, sino el IPC más 0.



(Puede leer: Estas son las universidades que pagarán intereses de estudiantes con créditos de Icetex).

¿ Y los que no estudian en estas universidades?



Las personas que estudian en universidades que no se suscribieron al programa, universidades que no lo hicieron porque no podían, sus finanzas en este momento no lo daban, ellos van a tener una tasa de interés del IPC más 12 puntos.

O sea que ellos también podrían ver sus cuotas aumentadas…



Exactamente. Este grupo de personas podrían ver esas cuotas subir. Ahora, estamos esperando. De aquí al 31 de enero, las universidades pueden suscribir los convenios con nosotros y ahí sabremos exactamente cuál va a ser el valor de liquidez en esas cuotas.

Todos estos anuncios no dejan de generar una incógnita. Y es que son medidas poco temporales que cada año tienen que renovarse. ¿Cómo cambiarlo?



Lo primero es que estamos trabajando en una reforma a Icetex, una reforma estructural y profunda. Ya el texto está listo en su segunda versión para poder ser liberado a comentarios y a discusión del público y de la ciudadanía antes de llevarlo al Congreso de la República. Con esto queremos garantizar, primero, que la tasa de interés nunca supere el IPC más 3 puntos. En segundo lugar, también quiere evitar el fenómeno de capitalización de intereses que se da en la época de estudios, que es cobrar intereses sobre intereses, y otros beneficios que hemos planteado que Icetex sea cada vez más humano y sus créditos sean mejor en condiciones.

¿Y mientras tanto?



Mientras tanto tenemos un plan de salvamiento que aprobó la Junta Directiva de Icetex, que va a permitir dos cosas. Lo primero, aquellos que son juiciosos, puntuales, porque estamos premiando y reconociendo mucho la cultura de pago, van a poder, a partir del mes de julio de este 2024, solicitar, si quieren pagar el total de lo que deben, un descuento que iría hasta el 20 por ciento del capital, dependiendo del valor que deba de la línea de crédito, del tiempo que le parte por pagar y de la vulnerabilidad de la persona. También hay otro grupo, el segundo, personas con cartera castigada, quienes van a poder hacer acuerdos de pago recibiendo una condonación de hasta el 80 por ciento. Esto aplicará desde abril. Y viene una segunda parte.



(Además: La Universidad Nacional inicia su proceso para designar un nuevo rector).

¿Cómo hacen para garantizar, al ser una reducción de capital y no sólo de intereses, que todas estas medidas cuadren cuadre y que no termine afectando la estabilidad de Icetex?



Como le vamos a permitir a personas que tenían cartera castigada, que el Icetex había dado por perdida, con lo que se recuperaría por esos acuerdos de pago, se financiaría la posibilidad del descuento de ese 20 por ciento. Pero adicionalmente están todos los rendimientos y beneficios que Icetex tiene gracias al buen movimiento de su portafolio.

¿No es posible que con el programa de gratuidad en la educación superior el Icetex pierda usuarios y se afecte la estabilidad de la entidad?



Sin duda esa es una realidad a la que nos vamos a enfrentar en los siguientes años. Tal vez personas que tenían que pedir un crédito en Icetex porque no entraban en la gratuidad ya no lo vayan a pedir, y la entidad tenga que ir migrando a prestar para maestrías y especializaciones en el exterior. Pero también hay que decir que, a pesar de que se llegase a dar esa gratuidad universal, habrá gente que decida estudiar en una universidad privada porque el pénsum le gusta más. A ellos les financiaremos también.

¿Pero es posible que la magnitud de lo que hoy es Icetex se vea reducida?



Yo no creería, porque mucha más gente va a poder ser financiada para posgrados. La tranquilidad que quiero dar es que hay Icetex para un buen rato y vamos a seguir aplicando todos nuestros esfuerzos a un sistema mixto de educación superior.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación