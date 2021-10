Enterese cómo ajustar sus cuotas con el Icetex de acuerdo a sus ingresos

De manera voluntaria, los usuarios nuevos y antiguos del Icetex podrán ajustar sus cuotas de créditos con la entidad de acuerdo a sus ingresos, según fue anunciado por la entidad en sus plataformas.

"Se trata de un paso más en la transformación del Icetex para que los estudiantes puedan acceder y permanecer en la educación superior", afirmó la entidad en un comunicado, además de aclarar que operará con recursos netamente destinados a estos programas sin afectar los fondos destinados a las Instituciones de Educación Superior Públicas del país.

¿A quiénes aplica?

Según la comunicación, quienes tengan o quieran tener un crédito con la entidad, reciban ingresos y estos sean superiores a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), como lo establece el artículo 118 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, aprobada este miércoles en el Congreso de la República.



"Quienes no tengan empleo, o perciban ingreso igual o menor a un (1) SMMLV, no deberán realizar sus pagos y no entrarán en estado de mora con su crédito", reza el comunicado.



También se aclara que quienes estén cursando sus estudios y sean financiados por el Icetex no se verán forzados a pagar su obligación.

Se elimina la mora

Esta modificación en el sistema también elimina los estados de mora, la cartera castigada, la cobranza y los reportes en centrales de riesgo para quienes tengan créditos con la entidad.

