En los últimos días, el Icetex anunció recursos adicionales para la condonación del 25 por ciento del valor del crédito a 800 usuarios, con la promesa de cumplir con un total de 10.000 beneficiarios al terminar el año.



Desde entonces, las preguntas de los usuarios no se han hecho esperar. ¿Cómo saber si se es uno de los beneficiarios? ¿Qué condiciones se deben cumplir? ¿Qué pasará con los que no aplican al beneficio? ¿Tendrán algún tipo de ayuda? Mauricio Toro, presidente de Icetex, habló con EL TIEMPO y respondió a estos y otros interrogantes.

Entre los temas que Toro mencionó, se destaca la preocupación por el aumento que tendría el valor de las cuotas de los usuarios en 2023 dado que las tasas de intereses del Icetex están ligadas al IPC y la inflación, que para este año ya supera los 10 puntos, así como la apuesta por la simplificación y creación de líneas de créditos más "humanas", así como una nueva jornada de condonación de intereses de mora a deudores que se encuentren atrasados en sus pagos.

Hay muchas dudas sobre los anuncios. ¿Concretamente, cómo funcionarán las condonaciones?

Hace pocos días se anunció la incorporación de 8.000 millones de pesos al presupuesto del Icetex, por parte del Ministerio de Educación. Esto está destinado a cumplir con una obligación de unas condonaciones del 25 por ciento del valor del crédito de jóvenes que hacen parte de población vulnerable, sujetos de protección constitucional. Eso quiere decir estratos 1, 2 y 3, Sisbén, comunidades indígenas, raizales, afrodescendientes, víctimas del conflicto y campesinos.



Es decir, son personas que hace unos años adquirieron un crédito en el que sus condiciones iniciales decía que si traía su documentación que acredite estas circunstancias, esa deuda se iba a condonar al 25 por ciento. En otras palabras, son líneas de crédito a las que accedieron con estas condiciones.



Esa era una promesa que se tenía, pero que no se estaba cumpliendo precisamente por la estrechez fiscal.

¿Entonces cuántos usuarios van a recibir el beneficio?



Gracias a esta adición y a otros recursos que hemos conseguido, vamos avanzando en esta meta, que es de aproximadamente unos 10.000 jóvenes al terminar el año 2022. Ya vamos un poco más de 4.000, con esto logramos otros 800, y la idea es continuar avanzando en el cumplimiento de esta obligación.

Estos son usuarios que tenían esta modalidad de créditos, pero ustedes habían anunciado también condonaciones para 4.500 personas al iniciar el Gobierno...



En este momento estamos trabajando para encontrar la figura para atender a este grupo poblacional que menciona. En este grupo vamos también a priorizar a las personas de mayor vulnerabilidad. Vamos a hacerlo, pero lo primero en la agenda es ponernos al día con los compromisos ya adquiridos y que se estaban incumpliendo.

¿Y cómo hace una persona para saber si es beneficiaria de esta ayuda?



A partir de este viernes 6 de octubre, en la página web de la entidad las personas encontrarán en la página web o en el call center de la entidad un banner que dirigirá a un micrositio, donde los jóvenes podrán meter su documento de identidad y verificar si es beneficiario de estas condonaciones.

¿Qué pasará con quienes están en mora?



Hoy tenemos un 11 por ciento de beneficiarios que tienen actualmente una mora de más de 31 días. Me permito anunciar una jornada de soluciones que vamos a lanzar a partir del 10 de octubre, que responde a la ley de borrón y cuenta nueva, que dice que hasta el 29 de octubre, las personas que se pongan al día en sus deudas, pueden salir de centrales de riesgo.



Lo que vamos a hacer del 10 al 28 de octubre, es que a las personas con cartera en mora les ayudaremos a condonar hasta el 100 por ciento de los intereses corrientes o moratorios. Hay 93.000 jóvenes que pueden ser sujetos de este beneficio.

La próxima jornada de soluciones del Icetex buscará ayudar a usuarios en mora. Foto: Prensa Icetex

Todo esto es para población vulnerable o para personas en mora. ¿Y qué va a suceder con los usuarios que están al día, con cuotas altas, pero que igual piden estímulos? ¿Para ellos habrá ayudas?



Los intereses de los créditos del Icetex se regulan actualmente por el valor del IPC. Con la inflación de este año, esas personas lo más seguro es que vean el otro año un aumento de su cuota. Estamos buscando unos recursos importantes para atajar el crecimiento del IPC y poder subsidiar las tasas, para que esas cuotas no se incrementen.



Pero más allá de eso, a todos quienes se sientan asfixiados, acérquense al Icetex, podemos conversar, refinanciar la deuda, para que puedan continuar con su obligación sin que haya gran impacto en sus finanzas.

¿Qué ha pasado con la implementación del Pago Contingente al Ingreso?



Este es un mecanismo que permitirá a los usuarios que sus cuotas no sean superiores al 20 por ciento de su salario. La idea es que en el segundo semestre del año entrante podamos arrancar con unos 5.000 jóvenes, aproximadamente, lo vamos a ir definiendo. Además de esto, esta modalidad permite que se suspenda el cobro de cuotas e intereses hasta que se vincule nuevamente al mundo laboral.

Usted ha hablado antes de 'humanizar' el Icetex. ¿A qué se refiere?



Esta entidad no se puede comportar como un banco. La vida de nuestros beneficiarios no es lineal, sus condiciones financieras y personales cambian. La idea es adaptarnos a esa realidad, para ser un apoyo al usuario y no una carga, flexibilizar nuestros manuales internos. Nuestro manual todavía tiene aspectos y condiciones poco favorables que no cumplen con el cometido de garantizar que las personas que empiezan a estudiar con el Icetex realmente finalicen sus estudios.



Además necesitamos una transformación tecnológica. Las respuestas a las quejas y derechos de petición se están demorando, incluso los giros se demoran y ponen en vilo a estudiantes que están a punto de empezar el semestre, pero no los aceptan hasta que la entidad pague. Todo eso es porque muchos de nuestros sistemas no están bien actualizados e interconectados.

¿Qué más incluiría la transformación de Icetex que está impulsando?



Queremos reducir el número de líneas de crédito a unas cinco o seis, que sea más fácil para el estudiante saber la mejor opción dependiendo sus necesidades, con tasas de intereses justas, y con las condiciones muy claras para que nada los tome por sorpresa, como ocurre actualmente por fallas de comunicación.

Al ser una entidad pública, por años muchos sectores han dicho que el Icetex no debería cobrar intereses. ¿Es necesario hacerlo?



Una claridad importante: De 953.631 usuarios de créditos del Icetex, 553.806 tienen créditos condonables, total o parcialmente, que hacen parte de fondos de administración. Del todos nuestros usuarios, el 91 por ciento son de estratos 1, 2 y 3. De ellos, el 87 por ciento no paga intereses el su totalidad, tienen tasa subsidiada, por lo que pagan mucho menos o no pagan este concepto.



Ahora bien, quienes sí pagan intereses, sin ser millonarios ni mucho menos, son un poco más afortunados y no son población vulnerable. En el sistema financiero contarían con tasas mucho más altas.



Y a esto, sumemos una cosa: hay dos líneas de crédito que son problemáticas y generan cuotas y tasas desfavorables para los usuarios, se iniciaron hace unos años teniendo como fuente de financiación un crédito que se adquirió con el Banco Mundial, de donde vienen estos intereses tan altos. Estamos trabajando para hacer algo, hablar con el Banco Mundial para ayudar a esas personas a que tengan una tasa favorable. Va a tomar un tiempo, pero nuestro propósito es brindarles alguna solución.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación