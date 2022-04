Por años muchos colombianos han utilizado créditos educativos de Icetex para poder acceder a la universidad. Sin embargo, el miedo a adquirir una deuda a menudo se convierte en un obstáculo para estudiar.



Y es que muchas veces se han hecho eco en los medios de comunicación casos de deudas impagables, cobros descarados, tasas de interés altas, instigaciones por parte de cobradores, entre otros.



Pero, a todas estas, ¿qué tan altas son realmente las tarifas de los créditos del Icetex y cómo se comparan con otras alternativas de financiación ofrecidas por otras entidades financieras?



Al igual que sucede con cualquier otro tipo de préstamo, la clave principal radica en la tasa de interés, es decir, el monto que la entidad cobra por prestar el dinero. Después están las modalidades de pago y flexibilidades, que también son determinantes a la hora de elegir un crédito.



EL TIEMPO comparó las tarifas de Icetex con las de las principales entidades a las que acuden los estudiantes en Colombia, y esto fue lo que se encontró:



Contrario a lo que muchos piensan, las tasas de interés que cobra Icetex son las más bajas del mercado, claro está, no para todos sus beneficiarios, aunque para todos se trata de una de las tarifas más competitivas del mercado.



Actualmente la tasa de interés del Icetex es del IPC (la inflación del año anterior) más 7,5 por ciento efectivo anual. Actualmente el IPC que se cobra es el de 2021, que fue de 5,62 por ciento. Esto da una tasa del 13,12 por ciento efectivo anual.



Cabe aclarar que cada año, al ser el IPC distinto, la tasa también cambia. Por ejemplo, la tasa cobrada durante 2021 fue del 1,61 por ciento.



Ahora bien, la tasa de interés del 88 por ciento de los usuarios (estén ya graduados o en periodo de estudios) está subsidiada. Esto quiere decir que o no pagan nada de tasa de interés o solamente pagan el valor del IPC. En otras palabras, la gran mayoría de los usuarios pagan intereses de entre el 0 y el 5,62 por ciento efectivo anual.



Al compararlo con otras entidades, se encuentra que quienes tienen esa tasa subsidiada (88 de cada 100 usuarios) tienen la tasa más baja posible en el mercado, mientras que el 12 por ciento restante tiene una de las tasas más competitivas, aunque cada año este cobro varía pudiendo ser aún más bajo o más alto, según la inflación que tenga el país.



¿Cuánto cobran otras entidades?

A continuación las tarifas de otras entidades financieras para créditos educativos, comparadas con Icetex:



Icetex:



- Tasa efectiva anual: 13,12 %, 5,62 % o 0 % (las dos últimas para el 88 % de los usuarios)

- Tasa mes vencido: 1,03 %, 0,46 % o 0 % (las dos últimas para el 88 % de los usuarios)



Fincomercio:



- Tasa efectiva anual: entre 17,88 % y 19,56 %

- Tasa mes vencido: entre el 1,38 % y 1,5 %



Banco Pichincha:



- Tasa efectiva anual: entre 12,55 % (para créditos a corto plazo con un valor de matrícula muy bajo) y hasta 28,48 % (para créditos de entre 12 y 60 meses)

- Tasa mes vencido: entre el 0,99 % y 2,11 %



Bancolombia por medio de Sufi:



- Tasa efectiva anual: desde 14,84 %

- Tasa mes vencido: desde 1,16 %



Davivienda:



- Tasa efectiva anual: desde 17,59 % hasta 20,98%

- Tasa mes vencido: desde 1,36 % hasta 1,6 %



Colsubsidio:



- Tasa efectiva anual: 11,25 % para afiliados tipo A. Para afiliados de categoría B y C la tasa aumenta.

- Tasa mes vencido: 0,89 % para afiliados tipo A. Para afiliados de categoría B y C la tasa aumenta.



Compensar:



- Tasa efectiva anual: desde 12,01 %

- Tasa mes vencido: desde 0,95 %



Ahora bien, algunas universidades tienen su propia línea de crédito, con tarifas preferenciales, aunque solo ofrecen créditos a corto plazo (sí o sí debe pagar durante el semestre) y no prestan en ninguna ocasión la totalidad de la matrícula. Solo por poner un ejemplo, así funcionan en las siguientes instituciones:



Universidad del Rosario:



- Tasa efectiva anual: 8,73 %

- Tasa mes vencido: 0,7 %



Universidad Javeriana:



- Tasa efectiva anual: 15,39 %

- Tasa mes vencido: 1,2 %



REDACCIÓN EDUCACIÓN

