Con bombos y platillos, a inicios del año el Icetex anunció un alivio a las tasas de interés de los usuarios de la entidad. A menos de dos semanas para que finalice abril, esta ayuda está en veremos porque, pese a que los recursos para mantenerla fueron aprobados por el Congreso de la República, la plata no ha llegado a las arcas de la institución.



No se trata de un problema menor. En total son 130.000 personas las que verían en el mes de mayo un incremento muy significativo en la cuota mensual que pagan si los recursos no son desembolsados, porque, como explicó el presidente de Icetex, Mauricio Toro, la disponibilidad financiera de la entidad “se agota este mes”.

La situación ha escalado rápidamente, al punto que la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta, en la cual el ente de control expresó su preocupación “luego de indagaciones en las que constató que recursos de las cuentas inactivas de la Nación y que tenían que ir a parar a la entidad, no han sido destinadas”.



Pero si los recursos ya habían sido asignados, ¿por qué el Icetex ahora dice no tener la capacidad financiera para mantener el beneficio a la tasa de interés? Detrás de ello, habría una demora por parte del Ministerio de Hacienda a la hora de hacer los respectivos desembolsos.



Y es que el anuncio de la entidad de bajar la tasa del IPC + 7 o 12 % al IPC + 2 o 3 % se sustentó en que el Ministerio de Hacienda echaría mano de 350.000 millones de pesos de cuentas inactivas para que el Icetex los administrara para crear esta ayuda extraordinaria durante este año, el cual implicó un golpe en los bolsillos de los usuarios por cuenta de la alta inflación.



“En los primeros 4 meses del mes el Icetex ha dispuesto de recursos propios para hacer efectiva esta reducción de tasa. Pero esta disponibilidad financiera se agota para el mes de mayo”, explicó el presidente de la entidad.



El mismo llamado lo hizo la Procuraduría, “en caso de que el Minhacienda no inyecte los recursos demandados, el alza de las tasas de interés de los créditos educativos comenzaría desde mayo ya que la entidad solo podría sostener los beneficios hasta ese mes”.



Ante la situación, el Ministerio Público propuso mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y las directivas del Icetex para destrabar la destinación de los dineros.

¿Cómo funcionan las tasas de interés del Icetex?

Hace un par de meses, miles de usuarios de créditos educativos de Icetex en etapa de pagos expresaron su malestar por el incremento en el valor a pagar de sus cuotas. EL TIEMPO constató diferentes casos de personas afectadas que vieron subir sus cuotas hasta en un millón de pesos.



La razón está en la forma en que Icetex se financia. Al no recibir recursos del presupuesto de la Nación, debe buscar fuentes de financiación externas, a menudo con organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Los intereses se cobran para poder cumplir esas obligaciones.



La tasa vigente por ley para los usuarios que actualmente están en época de pagos es del IPC más un porcentaje que puede ser el 7 o 12 % (dependiendo la línea de crédito) para quienes no tienen una tasa subsidiada. Esto representa unos 130.000 de los 1’200.000 usuarios actuales de la entidad.



El problema para 2023, en comparación con años anteriores, es que el IPC con el que cerró 2022 fue de 13,12 %, el más alto en años, lo que significaba que las cuotas se iban a disparar, como efectivamente ocurrió.



Sin embargo, sin el alivio anunciado por Icetex, el incremento pudo ser mayor, porque se pasó del IPC + 7 o 12 % al IPC + 2 o 3 %. “Sin esto, las cuotas se hubieran disparado aún más”, explicó en su momento Toro.

¿Qué ha pasado con la reforma al Icetex?

Problemas como estos son los que han causado que diferentes actores como el movimiento estudiantil clamen por una reforma estructural al Icetex, tema que fue una de las principales promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.



Sin embargo, hasta el momento dicha reforma no ha sido radicada ante el Congreso, y, según pudo conocer EL TIEMPO, parte del creciente malestar de algunos grupos de estudiantes en diferentes partes del país se debe a la demora en este trámite, así como en otras reformas como la de la Ley 30 (para solucionar el desfinanciamiento de las universidades públicas del país).



De momento, el Ministerio de Educación no tiene estructurado un proyecto de transformación del Icetex para ser presentado ante el legislativo, y probablemente no lo tenga este año, dado que las prioridades de la cartera serán las reformas a la Ley 30 y al Sistema General de Participaciones (la bolsa de recursos que la Nación da a la Educación).



Y a esto hay que sumarle otro ingrediente: por el momento, las reformas educativas no son la prioridad del Gobierno, que antes se planteó sacar adelante las reformas a la salud, la laboral y la pensional.



Lo que sí vale la pena decir es que la ministra de Educación, Aurora Vergara, en reiteradas oportunidades ha señalado entre sus metas lograr la transformación del Icetex. Este tema también lo mencionó la nueva viceministra de Educación Superior Ana Carolina Quijano durante su posesión en el cargo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

