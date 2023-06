Tras los hallazgos hechos por la Contraloría General de la República, que detectó el pasado mes de mayo el otorgamiento de 10.211 créditos del Icetex a estudiantes que no cumplían la totalidad de requisitos que acreditaban su condición de discapacidad, la entidad anunció las medidas de contingencia que adoptará para subsanar la situación de estos beneficios, que fueron otorgados durante el gobierno del presidente Iván Duque.



De acuerdo con la entidad, dentro del proceso de verificación de cada uno de los créditos educativos congelados por documentación incompleta o fraudulenta, el Icetex ha dado prioridad y urgencia para que los jóvenes no interrumpan sus planes de estudio y puedan continuar con su proceso educativo, identificando tres grupos de casos.

El primero está conformado por los estudiantes que no están en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social, pero pertenecen a otras poblaciones en condición de vulnerabilidad como indígenas, víctimas, reintegrados o la Red Unidos.

Según dio a conocer el Icetex, entendiendo que estos grupos cumplen la condición de Protección Constitucional, podrán mantendrán los beneficios de su crédito y sus subsidios.

El segundo grupo corresponde a los estudiantes que no tienen el Registro RLCPD pero sí están registrados en el Sisbén en categorías entre A1 y C7. Ellos también mantendrán su crédito y subsidios, ya que reflejan su condición de vulnerabilidad. Pero para este caso la decisión necesita de la aprobación por parte de la Junta Directiva del Icetex.

Por último, en el tercer grupo están quienes no tienen registro de población vulnerable y no tiene Sisbén hasta C7. En este caso los involucrados deberán presentar su Registro RLCPD del Ministerio de Salud. Si no lo hacen, podrán solicitar la continuación de su crédito usando las líneas de crédito habituales de Icetex, pero no serán beneficiarios de los subsidios en el futuro.

Desde la entidad rechazaron de manera contundente el accionar de redes de tramitadores que engañaron y estafaron a los estudiantes que se encuentran en esta situación.

Anunciaron, además, que avanzan de la mano con la Contraloría en la subsanación y adjudicación transparente de los recursos involucrados en las irregularidades.

Adicionalmente, el presidente del Icetex, Mauricio Toro, le propondrá a la Contraloría una acción de seguimiento en tiempo real para que se puedan reactivar los créditos lo más rápido posible y que los jóvenes no se vean afectados en sus planes de estudio en curso.



