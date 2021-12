El Icetex anunció la apertura de una nueva etapa en su convocatoria de créditos a largo plazo con subsidio, con el fin de que los estudiantes de programas de pregrado en universidades públicas y privadas puedan acceder a este beneficio y así ingresar a la educación superior.



De esta forma, el nuevo plazo para solicitar un crédito a largo plazo con beneficios como subsidio en la tasa de interés y auxilio de sostenimiento es hasta el 14 de enero de 2022.



Cabe recordar que esta iniciativa arrancó el pasado mes de noviembre, y busca beneficiar con estas ayudas a estudiantes de bajos recursos con registro en Sisbén IV: Grupo A, Grupo B y Grupo C (hasta el corte C7).



“Con esta nueva etapa de otorgamiento de créditos con subsidio habrá mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior para estudiantes de bajos recursos. Este esquema de priorización para la adjudicación de créditos educativos lo pusimos en marcha en Icetex dentro de nuestro proceso de Transformación”, señaló Manuel Acevedo, presidente de la entidad.



La ‘Impulsatón’, como se llama la campaña, se enfoca en los estudiantes que soliciten su crédito para pregrado y cumplan los requisitos para las líneas de largo plazo de financiación como: Tú Eliges 0% (en la que no pagan nada durante el tiempo de estudios) y Tú Eliges 25% (donde se paga el 25 por ciento en la época de estudios y el resto al finalizar la carrera), Más colombiano que Nunca, Fondo de Garantías – Codeudor, Talento de Mi Territorio y Protección Constitucional.



En este grupo poblacional se destacan como potenciales beneficiarios jóvenes indígenas, víctimas, reintegrados o con discapacidad y jóvenes de regiones priorizadas como Buenaventura, el archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina y Chocó, entre otras.



Con este proceso se asignarán los créditos a los jóvenes focalizados para que accedan a beneficios que contemplan tasa de interés subsidiada (su crédito solo se valorizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor - IPC anual) y subsidio de sostenimiento (actualmente en $904.770 por semestre), que varía de acuerdo con el incremento del salario mínimo. Con esta nueva etapa se busca llegar al total de 11.000 créditos asignados con subsidios.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

