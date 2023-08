Un polémico artículo en el proyecto de reforma a la Ley 30 que regula la educación superior en el país, causó preocupación en diferentes sectores. Esto debido a que se da a entender que el Icetex dejará de dar créditos para estudiar carreras en universidades privadas para centrarse solo a financiar posgrados en el exterior.



Lo anterior ha sido calificado por algunos sectores como un intento por "desaparecer", "reducir" o "desnaturalizar" a la entidad. Ante esto, Mauricio Toro, presidente del Icetex, habló con EL TIEMPO y explicó que es lo que se quiere con el artículo.

De acuerdo con el funcionario, no se trata de un intento de desaparecer al instituto, sino de adaptarse ante la llegada de la gratuidad universal en las universidades públicas, que es el gran propósito de la reforma educativa. También dijo que no dejarán de dar créditos a estudiantes que quieran ingresar a las universidades privadas.

Hay mucha preocupación por un artículo en la reforma a la educación superior sobre Icetex, que algunos dicen que podría llevar a la entidad a desaparecer tal y como la conocemos. ¿Qué dice al respecto?



A quienes están diciendo que se va a acabar Icetex, esto es completamente malinterpretado y falso. La reforma a la Ley 30 es un proyecto que está en etapa de socialización. Allí quedó un artículo que generó mucho ruido, que en estos momentos estamos trabajando para cambiar por una redacción que dé tranquilidad. La redacción actual generó una visión errada de lo que se quiere hacer.

Toro se posesionó como presidente en septiembre de 2022. Foto: Instagram: @maurotoroo

El artículo dice que “el Icetex disminuirá gradualmente el otorgamiento de créditos educativos reembolsables”. ¿Por qué ese cambio?



El Icetex está proponiendo algo que nos prepara para que no se acabe la entidad cuando la gratuidad pública y universal se dé. La reforma le está apuntando a esa gratuidad, por lo que Icetex debe migrar paulatinamente a su origen de financiar posgrados en el exterior, y nosotros agregamos que también en Colombia. Si no, nos desaparecemos.

¿Pero eso entonces implica terminar con los créditos para pregrado, como se teme?



La redacción actual no va a quedar así, para dar tranquilidad. Lo que dirá el proyecto es que paulatinamente, mientras el estado tiene la capacidad de dar cobertura gratuita y universal en educación superior, Icetex irá migrando a financiar principalmente estudios de posgrados dentro y fuera del país. Es que si hay gratuidad, la entidad necesita ver cómo seguir funcionando. Muchos estudiantes se irán a la universidad pública y gratuita y dejarán de sacar créditos de pregrado con Icetex. Es apenas lógico que busquemos una alternativa. Pero, adicionalmente, muchos preferirán ir a las privadas, porque este es un sistema mixto y tal vez los privados tengan otras carreras o sean más reconocidas. A ellos les seguiremos financiando con créditos educativos. Eso pasa en otros países con universidad gratuita.

¿O sea que seguirán dando créditos reembolsables para pregrado incluso con la gratuidad?



Es un rotundo sí. Si llega la gratuidad, de todas maneras habrá gente que quiera estudiar en la privada.

Cuando ustedes hablan de migrar a financiar créditos de posgrados, están asumiendo que disminuirán su oferta de créditos de pregrado...



Así es. Es lo natural. Con educación pública gratuita, muchos menos estudiantes sacarán créditos de pregrado.

Eso le preocupa a las universidades privadas, porque un importante porcentaje de sus matrículas dependen de estudiantes con créditos con el Icetex...



Ese es un debate que supera al Icetex, que es el de la gratuidad, y le corresponde al Ministerio de Educación. Claro que hay una tensión, porque con la gratuidad muchos dejarán de entrar a las universidades privadas, y estas temen desaparecer. Pero ese no es nuestro debate. Nuestro tema es la financiación de quienes estudian en las privadas, haya o no haya gratuidad. Y para mantener la entidad funcionando, si caen las matrículas en privadas, caen los créditos en pregrado. ¿Qué debemos hacer? Centrarnos en posgrados, sin dejar de ofertar para carreras universitarias.

Muchos dicen que eso es desnaturalizar y reducir al Icetex, acabarlo…



Si quisiéramos acabarlo, no estaríamos mirando cómo mantener a la entidad funcionando. Icetex no solo financia matrículas en las privadas, sino subsidios en las públicas, a nadie le conviene que se acabe, eso no va a pasar. Pero nos debemos preparar para que cuando ocurra este cambio de la gratuidad universal, Icetex continúe.

¿Cuándo se haría esa migración?



No tengo cómo decirlo. Esto puede tardar muchos años. Si digo a 2030, puede que a esa fecha aún no haya cobertura gratuita universal. Entonces seguiremos con esa migración.

¿Ya se sabe cómo quedará la redacción del artículo?



La tenemos claro, ya la pasamos al Ministerio, y la idea es que esa sea la redacción que quede. Habla que, mientras el Estado da las garantías de educación gratuita y universal, Icetex migrará paulatinamente a prestar para créditos de posgrados dentro y fuera del país.

¿Quedará explícito también lo que acaba de decir de seguir prestando para pregrados, para las carreras universitarias?



Si, eso tiene que quedar claro. No es la intención de Icetex, ni de la ministra de Educación, que se deje de prestar a los jóvenes para sus estudios de pregrado. De hecho, la ministra dijo que se tiene que fortalecer el Pago Contingente al Ingreso, que es el modelo de créditos en que los jóvenes pagan cuando ya estén trabajando y un porcentaje de su salario, con tasas favorables, conociendo que si se queda sin empleo, se suspende el pago y la generación de intereses. Es un modelo más humano que no se estaría diciendo que se va a fortalecer y hacer crecer si nuestra intención fuera acabar con la financiación a las carreras de pregrado.

El proyecto está en discusión y en etapa de sugerencias para modificaciones. ¿No cabría la posibilidad de que esa redacción que ustedes proponen no sea la que quede y termine siendo diferente a lo que usted acaba de exponer?



El debate democrático se trata de eso. A reglas claras, resultados inciertos. El papel de nosotros va a estar en garantizar que el artículo quede como debe quedar. La ministra lo ha dicho y ha sido clara con eso: debe quedar un artículo que genere tranquilidad al sistema mixto de educación superior.



