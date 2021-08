‘Icetex es una ventana de oportunidades para los usuarios’

La reforma integral del Icetex es uno de los grandes desafíos para el Gobierno en su último año de mandato. Con esto no solo se busca cumplir con los acuerdos de 2018 con los estudiantes, sino que se trata de un clamor histórico de los usuarios.



Para ello, se buscará hacer uso de varios proyectos de ley tanto del Gobierno como de otros sectores, luego de que la iniciativa radicada en la pasada legislatura se hundiera por falta de tiempo.



Mientras tanto, congresistas de la oposición, junto con el Comité del paro, radicaron su propio proyecto que busca cambios más radicales.



Manuel Acevedo, presidente del Icetex, habló con EL TIEMPO, y explicó los cambios que se avecinan en la entidad, y se refirió a señalamientos recurrentes contra el Icetex, como las altas tasas de interés, los métodos de cobro y que los créditos son “impagables”.



¿Volverán a presentar el proyecto de reforma que se archivó en el Congreso?

Icetex es una herramienta valiosa que abre puertas, una ventana de oportunidades de estudio pero también de tener una mejor calidad de vida, y eso es lo que queremos seguir garantizando con la transformación.



Cuando se radicó el proyecto de ley, al poco tiempo se dieron los hechos del paro. Claramente, empujar esa discusión en ese momento habría tenido lecturas erradas y por eso los tiempos se agotaron.



Se necesita de una ley para materializar algunos puntos, pero no todos los que se refieren a la reforma. Por ejemplo, facilitar la condonación de capital, incentivos y reconocimiento al mérito, mejorar la tasa de interés y la modernización de la entidad.



No tenemos pensado presentarlo de nuevo porque hay varios proyectos, de diferentes sectores, que apuntan a lo mismo. Uno de ellos el proyecto de Inversión Social (reforma tributaria), que incluye los alivios, el proyecto del senador John Milton Rodríguez, que busca incentivos de condonación de capital a la excelencia, etc.



Lo que vemos es la posibilidad de trabajar en diálogo con estas iniciativas y ver cómo evolucionan para sacar adelante los puntos necesarios para la reforma. Y tomaremos decisiones para los puntos que, quizá, no alcancen a ser cubiertos.

¿No presentar el proyecto podría leerse como que el Gobierno no está cumpliendo con los acuerdos del 2018?

Esto está sometido a muchas lecturas. Pero lo acordado fue crear la comisión de trabajo en la que participaran todos los sectores relacionados para trabajar en la transformación de la entidad en términos de financiación, estructura, gobernanza y la creación de alivios. No se hablaba de presentar un proyecto de ley. Pero sabemos que mucho de eso solo se logra por ese mecanismo. Pero si no se hace con un proyecto nuestro, lo importante es que se materialice incluso con iniciativas parlamentarias.



¿Qué se espera hacer con la inclusión de alivios para los usuarios, en la ley de financiamiento?

El artículo 23 del proyecto busca que los alivios creados en la emergencia sanitaria para los usuarios de la entidad se mantengan en el tiempo, pero también que se creen otros alivios a los usuarios de los fondos que son administrados por el Icetex pero cuyos recursos provienen de otras fuentes.



Hablamos de fondos como los de comunidades afro, indígenas, entre otros. Esto es muy importante porque tenemos más de 560 fondos de este tipo con organizaciones nacionales y gobiernos locales, entre otros.



¿Cómo se caracterizan los usuarios de Icetex?

Los beneficiarios de los programas de la entidad son casi en un 92 por ciento de estratos 1, 2 y 3. Del 1 y 2 representan el 71 por ciento de los usuarios. Además, ayudamos al acceso a la educación superior con equidad de género. El 57 por ciento de estos usuarios son mujeres. Además, tenemos fondos para población vulnerable de Buenaventura, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto y más.

La oposición también presentó su proyecto...

Esta es una iniciativa muy compleja. No encontramos aún los elementos técnicos que dan soporte a los artículos. Nos genera mucha inquietud porque no vemos la sostenibilidad de la entidad en el marco de ese proyecto.



Por ejemplo, ellos plantean bajar la tasa de interés, que actualmente es del 10 por ciento efectivo anual al IPC más 3,3 por ciento. Lo que pasa es que la entidad necesita recursos para operar, y como esos recursos están en los créditos estudiantiles, Icetex debe buscar financiación. Los fondos que conseguimos actualmente son a una tasa del IPC más 6,5. ¿Cómo podemos ofrecer IPC más 3,3? ¿Dónde está el fundamento técnico para ello?



Algunos sectores dicen que las tasas de interés son muy altas. ¿Cómo funcionan?

Icetex tiene tres líneas de crédito de largo, mediano y corto plazo. En la de largo plazo y mediano plazo la tasa de interés es de lejos la más baja que se puede conseguir para crédito educativo en Colombia. Estas líneas pueden tener una tasa del 10 por ciento efectivo anual, cuando ese mismo crédito, con las mismas condiciones, en otra entidad puede tener tasa de 17 por ciento o más.



Hay entidades financieras que solo hacen créditos de corto plazo. Solo Icetex puede hacer créditos de largo plazo para los más vulnerables, en los que no pagan nada o muy poco durante sus estudios. A todo esto debemos sumar que muchos jóvenes tienen tasa subsidiada.

¿De todos los estudiantes del Icetex, cuántos tienen esa tasa subsidiada?

Hablamos que Icetex tiene en este momento 875.542 beneficiarios. De ellos, el 80 por ciento no paga intereses por tener tasa subsidiada. Y de este porcentaje, cerca del 50 por ciento tiene capital subsidiado. Es decir, solo el 20 por ciento del total paga su tarifa plena.



¿Cuántos están atrasados?

El 90 por ciento de los beneficiarios pagan en el tiempo establecido. Es decir, 9 de cada 10 usuarios están al día con sus obligaciones. Es más, incluso muchos pagan antes. Entonces solo el 10 por ciento de los usuarios no pagan a tiempo, lo que para nuestro tipo de servicio es una cifra muy baja, en cuyos casos ya pasamos a otros métodos de cobro. Incluso, la cartera vencida por más de 90 días no alcanza el 8 por ciento.

Muchos usuarios se quejan de los métodos de cobro, hablan de ‘acoso’ de la entidad e, incluso, embargos...

En alguna época la entidad incurrió en pasar la cartera de difícil cobro a firmas que se encargaban de eso, y sí, se hacía uso de técnicas de llamadas a destiempo y todos los días, mensajes, y demás. Claro que eso genera malestar.



Pero ahora por ley desde el 2018 los gastos de cobranza recaen directamente en la entidad. Y por eso hemos empezado a ofrecer alternativas de ampliación de plazos, modificación en la cuota, con el plan de alivios, se procedió a la interrupción de los pagos por un tiempo.



Sin embargo, hay algunas obligaciones en las que un juez obliga a un embargo. En este momento no supera más de 600 estas obligaciones, que no es ni el uno por ciento de los usuarios. Y esa medida no dice que se les va a quitar sus propiedades ni se va a rematar.

¿Cómo reacciona a que sectores estudiantiles y de deudores se hayan levantado de la mesa de la reforma?

Respetamos esa posición. Pero el llamado es a que construyamos a partir de hechos y argumentos. Nosotros creemos en políticas públicas informadas. Observamos de manera consistente que ellos no eran abiertos a los argumentos.



Insisten en que no haya fondeo con el Banco Mundial, por ejemplo. Estamos abiertos a ello, pero no se dice de dónde sacar los recursos ni dónde encontrar financiación con tasas de interés más baja. De hecho, hicimos el ejercicio y con otras organizaciones es más alto el costo.

Si no se requiere de una ley para toda la reforma, ¿en qué se puede avanzar?

Nueve puntos que requiere la reforma, ya hemos avanzado en los cinco que no necesitan ley. Estos son condonar los intereses vencidos y moratorios para que los jóvenes puedan ponerse al día, ampliar el número de giros adicionales que se pueden hacer, teniendo en cuenta el caso de jóvenes que requieren de más semestres para terminar su carrera.



A esto se suma la creación del programa ‘Volvamos a clase’ para que los estudiantes desertores vuelvan a estudiar e incluso hacer un cambio de carrera, cosa que antes no se podía.



Ya se permite cambiar de línea de crédito y se ha avanzado también en la transformación digital de la entidad, que permitirá mejorar la atención y reducir los trámites y tiempos de espera.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

@EducaciónET