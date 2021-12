La semana pasada el Gobierno anunció el Decreto 1667, en el que se reglamenta la matrícula cero (gratuidad en la educación superior) y un plan de alivios y estímulos para los usuarios de Icetex. Este último ha recibido varias críticas y cuestionamientos por parte de diferentes sectores, en especial por las organizaciones de usuarios y deudores.



Esta medida, que ha sido una de las más esperadas por el sector, establece una serie de beneficios y alivios que hacen parte del proceso de transformación de la entidad, uno de los puntos clave en el cumplimiento de los acuerdos de 2018 con los estudiantes.



Entre los beneficios se encuentran una tasa de interés diferencial, acuerdos de pago y suspensión temporal de pagos. Para todo ello se deben cumplir con ciertos requisitos.



Sin embargo, muchos estarían inconformes por el alcance de la medida, mientras que otros han destacado ciertos puntos que consideran preocupantes en el articulado del decreto.



En primer lugar, el documento establece en dos artículos que la entrega de los alivios y los estímulos ahí establecidos “se realizarán durante un máximo de cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia”.

Esto quiere decir que cumplido este plazo, se acaban los beneficios y se volvería al modelo actual, sin que se pueda acceder a los auxilios y ayudas. Así lo explica Daniel Torres, representante de la organización de usuarios ‘Icetex te Arruina’: “Son medidas totalmente temporales que a partir del quinto año serán eliminadas por completo”.



Pero este no es el único ‘pero’ que se deriva del decreto. También tiene que ver con la nueva tasa de interés que aplicará para los usuarios. En primer lugar, el documento no establece la cifra, si bien desde el Gobierno se ha insistido en que será del IPC +7,5 puntos, lo cual es inferior a la actual, que es del IPC +9 o +12 puntos.



Sin embargo, los usuarios consideran que si el IPC de los próximos años está por encima de los 4,1 puntos, entonces en la práctica la tasa será más alta que la de este año.



Así mismo, los deudores insisten en que no se incluye uno de los clamores más importantes de los deudores, que tiene que ver con perdonar parte de la deuda, lo cual, no obstante, es de los aspectos más difíciles de lograr, dado que esos recursos son necesarios para garantizar el otorgamiento de créditos a futuros estudiantes.



En este punto, cabe aclarar que de acuerdo con datos del Icetex suministrados a EL TIEMPO, alrededor del 10 por ciento de los usuarios son los que se encuentran en mora de sus obligaciones. De ellos, la cartera vencida por más de 90 días es inferior al 8 por ciento.



Finalmente, en la parte del texto que habla de alivios, los usuarios han señalado que siempre se habla en condicional en la redacción, es decir, que se “podrá” dar los alivios mencionados, por lo cual este sector ha planteado la posibilidad de que dichas ayudas no lleguen a materializarse.



La respuesta de Icetex

Manuel Acevedo, presidente de Icetex Foto: Icetex

Ante estos reclamos, EL TIEMPO consultó con Manuel Acevedo, presidente del Icetex, para que diera respuesta a las inquietudes de los deudores.



-¿La tasa de interés a futuro podrá ser superior a la de este año?



Todos los créditos de Icetex siempre tienen una fórmula en sus tasas de interés con un componente fijo (que la entidad puede controlar) y uno variable, que es el valor del IPC. Muchos tienen tasa subsidiada en la que o no pagan intereses o lo pagan solo al valor del IPC.



Gracias al cambio de fuente de fondeo a bonos sociales, a partir de febrero de 2022 130.286 usuarios que hoy tienen tasas entre el IPC + 12 y el IPC + 9, así como los nuevos que adquieran una línea sin subsidio, tendrán una tasa más baja equivalente al IPC + 7,5. Además, si la persona presenta un buen comportamiento de pago esta se reducirá aún más quedando al IPC + 6,5.



Esto significa un descuento entre el 14 y el 32 por ciento en el valor de los intereses que se pagan a lo largo de la vida del crédito, dependiendo de la línea y el estado actual del mismo.

Por eso es un error o una manipulación cuando se dice que el Icetex cobrará una tasa superior a lo que corresponde el anuncio. De hecho hay una reducción real para todos los créditos que no tienen tasa subsidiada.



-¿No habrá nadie a quien se le incremente la tasa de interés?



Lo que va a pasar es que los que pagan en su tasa de interés solo el valor del IPC verán afectada su tarifa porque el de 2022 será más alto que el de 2021, porque la inflación será mayor. Pero no quiere decir que subimos la tasa, ni que será muy significativa para su poder adquisitivo.



-Pero esas tasas que usted menciona, no las menciona el decreto…



No existe ninguna entidad a la cual, por decreto, se le establezcan las tasas de interés. No existe ninguna entidad a la cual, por decreto, se le establezca el precio de un servicio. Ni siquiera en mercados regulados como el de los medicamentos, para lo que se utiliza es una resolución.



En Icetex nunca se establece una tasa de interés por decreto, esto implicaría una dificultad.



-¿Por qué solo a 5 años? ¿Por qué no será una medida que permanezca en el tiempo?



Es necesario poder ajustar, en términos de la temporalidad, el decreto. Esto no significa que el decreto pueda ser extendido en su vigencia. Esta medida de 5 años es un periodo suficiente para llevar a cabo un importante programa de estímulos y alivios, evaluar los resultados y de esta manera, generar las condiciones para prorrogarlo si se encuentra que es conveniente o generar los ajustes necesarios.



-¿Por qué el condicional “podrá” en los alivios?



Porque esta reglamentación establece los criterios para créditos administrados por Icetex pero no solo otorgados por esta entidad sino por muchas otras. Por eso se dan los criterios para que cada constituyente del fondo pueda construir, con el detalle requerido, los términos.



-¿Desde cuándo iniciará?



La emergencia económica fue extendida hasta el 28 de febrero. Por eso hasta esa fecha se aplicará el plan de auxilios que la entidad implementó por la pandemia. Desde el 1 de marzo entrará en funcionamiento este nuevo decreto.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

