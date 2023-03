El Icetex anunció el lanzamiento de la nueva convocatoria ‘Jóvenes Talentos’, un programa de créditos-becas totalmente condonables enfocados a jóvenes interesados en desempeñarse en el área de las artes.



Para esta convocatoria, se cubrirá para cada beneficiario montos de hasta US$ 20.000 si va a cursar maestrías presenciales, US$ 13.000 si realizará cursos cortos presenciales y US$ 10.000 para cursos virtuales en todos los programas relacionados con disciplinas del arte y la cultura. En total, la entidad destinará 8.000 millones de pesos.

La variedad de las áreas artísticas y culturales que aborda este programa es amplia, en campos como las artes visuales y plásticas, artes aplicadas (como diseño de interacción, joyería y trabajo en metal, y artes manuales y disciplinas artesanales), artes escénicas, música, cinematografía, literatura y campo editorial, o gestión y promoción del patrimonio cultural.



De esta forma, las personas seleccionadas deberán cumplir con dos requisitos para condonar el crédito: graduarse del programa elegido y realizar un proyecto de contribución en el que los artistas beneficiados se convierten en difusores del conocimiento adquirido.



“Hoy queremos decirles a aquellos soñadores que están en las calles, en los barrios y en las casas de la cultura de los municipios, a aquellos que pintan, que bailan, los que cantan y los cuenteros entre muchos más. Los que están en la Guajira, en Nariño, en el Amazonas, en el Pacífico y en la Orinoquía y en todas las regiones del país, que se sumen a esta convocatoria, que se atrevan creer en la oportunidad de cumplir sus sueños y se inscriban en Jóvenes Talentos 2023”, manifestó el presidente del Icetex, Mauricio Toro, este jueves durante el lanzamiento de la convocatoria en la biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá.



Y agregó: “Jóvenes Talentos es también una oportunidad con la que la sociedad se beneficia, pues la condonación del crédito tendrá lugar una vez el estudiante culmine su programa y realice un proceso de retribución de su formación en Colombia o el exterior”.

Fechas importantes



- Cierre de la convocatoria: 15 de julio de 2023 a las 5:00 p.m.



- Notificación de resultados: 15 de Agosto de 2023.



- Inicio de actividades: 1º o 2º semestre de 2023 (de acuerdo con la iniciación formal del programa a cursar).

Requisitos



- Tener nacionalidad colombiana. Si él o la candidata se encuentra viviendo fuera del país debe indicarlo dentro de su postulación.



- Tener de 18 a 35 años de edad.



- No haber sido beneficiario del programa Jóvenes Talentos en ediciones anteriores.



- Los candidatos a maestría deben haber culminado un programa técnico o de pregrado relacionado con la disciplina bajo la que se presenta a la convocatoria y haber obtenido un promedio mínimo de 3.8 sobre una escala de 5.



- Los aspirantes a cursos cortos pueden estar adelantando un programa técnico o de pregrado y deben haber aprobado más de la mitad de los créditos exigidos para el grado. Para los cursos cortos presenciales o virtuales no es un requisito que cuente con un título de un programa técnico o pregrado.



- El participante debe contar con un responsable o representante (universidades, cuerpos colegiados, municipios, alcaldías y corporaciones culturales, entre otros), que presente su postulación al Icetex.



- Tener admisión definitiva por parte del centro docente donde va a realizar el programa de formación en el exterior.

¿Cómo postularse?



La convocatoria ya se está abierta y se cerrará el próximo 15 de julio, y las inscripciones se deben hacer en el sitio web del Icetex, en el siguiente link https://bit.ly/3xY67eK.



REDACCIÓN EDUCACIÓN