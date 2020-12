Icetex lanza créditos condonables para víctimas del conflicto

El Icetex anunció la apertura de la convocatoria de créditos condonables (no reembolsables) para estudios en nivel técnico profesional, tecnológico y universitario para personas víctimas del conflicto armado que residan en la ciudad de Bogotá, la cual estará abierta hasta el día 10 de enero.



Esto gracias a los recursos del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior, el cual ayudará a brindar esta línea de crédito que los estudiantes no deberán pagar si cumplen con ciertos requisitos.



A esta convocatoria podrán aplicar personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o ser reconocidos como tales en los procesos de Restitución de Tierras, sentencias de Justicia y Paz, o Jurisdicción Especial de Paz.

¿Qué financia el Fondo?

Las personas que sean seleccionadas dentro de la convocatoria podrán acceder a crédito condonable para cubrir de forma semestral los gastos de matrícula (hasta por 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes - s. m. m. l. v.) y de sostenimiento (hasta 1,5 s. m. m. l. v.). Los estudiantes podrán acceder a este crédito desde cualquier semestre académico que esté cursando, en el nivel técnico profesional, tecnológico o universitario a partir del primer semestre de 2021.



La condonación de este crédito se otorgará a quienes culminen su programa de estudios y obtengan el título académico del programa que les fue financiado. La selección para otorgar el número de créditos a asignar se hará de acuerdo con la disponibilidad de recursos por parte de los constituyentes del Fondo.

Fechas

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de enero de 2021. La publicación de los estudiantes seleccionados será el 2 de febrero. Así mismo, entre el 9 y 23 de febrero el aspirante deberá legalizar el crédito en la plataforma en línea del Icetex.



Habrá un grupo de aspirantes que aparecerán en lista de espera con la publicación del primer resultado. Los resultados definitivos de estas personas se publicarán el 25 de febrero de 2021 para que realicen la legalización entre el 2 y el 16 de marzo.



Requisitos

Esta convocatoria está dirigida a la población víctima que cumpla los siguientes requisitos:



• Ser ciudadano colombiano.



• Para este Capítulo Bogotá, el aspirante debe residir en el Distrito Capital.



• No tener apoyo económico adicional de otra entidad u otros organismos para estudios de pregrado.



• No tener título universitario.



• Estar incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV)o ser reconocido como víctima en las Sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras o Jurisdicción Especial para la Paz.



• El documento de identidad de inscripción a la convocatoria debe coincidir con el que se tiene registrado en el RUV.



• Estar admitido, en proceso de admisión o cursando estudios, en una Institución de Educación Superior en Bogotá reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.



• Haber presentado la prueba Saber 11 o la prueba de estado equivalente.



• Ser bachiller.



• Tener correo electrónico propio.



• Inscribirse a través de www.icetex.gov.co, en las fechas y bajo las condiciones establecidas.

Para tener en cuenta

• El período a cursar por parte de los aspirantes es el correspondiente a 2021-1 por lo que las solicitudes deben ser para dicho período.



• El beneficio del crédito condonable no es retroactivo, esto significa que se hará efectivo a partir del momento en que el crédito es legalizado por el aspirante.



• Los aspirantes que se presenten en esta convocatoria y no sean seleccionados, pueden postularse en una próxima convocatoria.



• En el proceso de selección no se tendrán en cuenta las postulaciones de quienes se hayan beneficiado anteriormente por el Fondo. Tampoco de las personas que hayan accedido anteriormente a este y que tuvieran suspensión definitiva de desembolsos (por lo que dejaron de ser beneficiarios antes de culminar sus estudios).



• Estos créditos condonables, una vez sean aprobados, deben ser legalizados por única vez.



• La información diligenciada en el formulario de inscripción debe coincidir con la información consignada en el proceso de legalización. Esta condición es indispensable para que el crédito pueda ser legalizado y tenga validez.

¿Cómo postularse?

Las solicitudes se deben realizar a través del siguiente enlace.



*Con información de Icetex

