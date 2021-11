Usuarios de Icetex que se pongan al día saldrán de centrales de riesgo

Nuevos beneficios y alivios se anuncian para los beneficiarios de Icetex. La entidad, que avanza en su proceso de transformación, dando cumplimiento a la Ley conocida como Borrón y Cuenta Nueva dice que los usuarios que se pongan al día con su pago y estén reportados en centrales de riesgo saldrán de estos registros de manera inmediata.



Así se estableció luego de ser sancionada por el presidente Iván Duque la Ley 2157 el pasado 29 de octubre.

Manuel Acevedo, presidente de Icetex. Foto: Icetex

Con esta Ley, los beneficiarios y deudores solidarios de crédito educativo con Icetex que tengan reporte negativo y que durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley se pongan al día con el pago de sus cuotas vencidas o extingan (paguen en su totalidad) su crédito, saldrán de manera inmediata de estos reportes, lo que aliviará de manera importante su vida crediticia y estado financiero. Es importante indicar que dicha entrada en vigencia tiene lugar una vez la Ley se publique en el Diario Oficial.



El presidente de la entidad Manuel Acevedo, dice que “desde Icetex hemos desplegado diversas estrategias en los últimos meses que les ha permitido a muchos de nuestros usuarios con dificultades llegar a acuerdos que hoy les ha generado beneficios. Con la entrada en vigencia de esta Ley estos beneficios tienen un positivo impacto, y para ellos disponemos todos nuestros canales de atención para escucharlos y acompañarlos en su solicitud”.



Con esta medida, la eliminación del reporte negativo se dará cuando el pago efectuado por el usuario se haya recibido en Icetex. Al suceder esto la entidad registra esta novedad y la comunica de manera inmediata a las centrales de información financiera (bancos de datos). Con este reporte positivo, dichas centrales lo procesarán de acuerdo con sus procedimientos establecidos para que la información negativa desaparezca del sistema.



Sobre esta medida, también es importante tener en cuenta que los beneficiarios que se hayan puesto al día o pagaron la totalidad de su crédito antes de la entrada en vigencia de la Ley 2157, serán eliminados por la central de riesgos de su reporte negativo una vez se cumplan los seis meses de permanencia en los bancos de datos desde el inicio de dicho reporte.

Además, es importante señalar que entre los alivios que el Icetex ha otorgado a sus beneficiarios con dificultades, desde marzo de 2020 no ha realizado reportes negativos de usuarios en estado de mora a los bancos de datos. Esto no ha afectado los reportes positivos del instituto a dichas centrales de quienes se hayan puesto al día o extinguido su deuda, los cuales se han realizado sin interrupción.



También, es necesario señalar que los usuarios que al cierre del mes de febrero de 2020 tenían reporte negativo en los bancos de datos por presentar mora en el pago de su crédito y que a la fecha no se han puesto al día, mantienen ese reporte en su historial.

Atención a los usuarios

Icetex brinda orientación y acompañamiento a quienes necesitan normalizar su estado de cuenta para ponerse al día o pagar la totalidad del crédito con el que han accedido a su educación superior. Para esto dispone de múltiples canales en los que la entidad los escucha y llegan a acuerdos para aliviar estas situaciones y acceder a los beneficios de la ‘Ley de borrón y cuenta nueva’.



La entidad dispone las líneas telefónicas especiales para que las personas con dificultades en sus pagos puedan conocer opciones y ponerse al día con su crédito. Estas líneas son las siguientes:



• Para usuarios con mora menor a 90 días: línea gratuita nacional 018000 112845 para llamadas desde teléfono fijo, o en Bogotá el 3161867.



• Para usuarios con mora mayor a 90 días: línea gratuita nacional 018000 119716 para llamadas desde teléfono fijo, o en Bogotá el 7490211.

Además, Icetex, dentro de los servicios que brinda en sus Ferias de Información y Servicios en las regiones, dispone de un equipo especial de gestión de recaudo de crédito con asesoría en alternativas y opciones para ponerse al día. Para conocer la programación de estas ferias puede ingresar a https://bit.ly/3GIkmrc



Si esta Feria visita su territorio, o si quiere dirigirse a unos de los Centros de Experiencia Presencial de Icetex, puede agendar una cita en https://bit.ly/3EI0HG5



Para acceder a los canales de atención virtual, los usuarios pueden acceder al Sistema de Atención Virtual en https://bit.ly/3q0s9uk



Para quienes tengan inquietudes con su crédito, la entidad dispone de salas virtuales y temáticas Modo On, con atención en tiempo real en el siguiente enlace: https://bit.ly/3k1UexA



Conozca el contenido la Ley 2157 en https://bit.ly/3qeWvK3



Con información de la Oficina Asesora de Comunicaciones de Icetex

